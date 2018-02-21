Кошмар наяву: отец «делал» дочь сверхчеловеком

34-летний француз Луи Дидье был весьма богат в свои годы и решил взять на попечение ребенка, чтобы дать ему лучшую жизнь. Он договорился об этом с бедным горняком, который с радостью отправил к нему свою младшую дочь. Однако Дидье преследовал совершенно другую цель, когда брал на попечение 6-летнюю девочку. Он хотел вырастить гения, но ребенок был уже сформирован как личность и он решил, что Жанин станет ему женой и родит дочь, которую он воспитает как сверхчеловека.

В возрасте 22 лет Жанин родила своему супругу дочь и тогда семья переехала в новый дом на севере Франции, чтобы оказаться вдали от людей. Дидьен всецело посвятил себя воспитанию сверхчеловека, который бы во всем стал лучше других. Мод Жульен родилась в сентябре 1957 и сразу стала главной целью жизни своего отца. Он запрещал ей буквально все, позволяя заниматься только собственноручно выбранными делами и полностью ограничивал свободу ребенка, даже подвергая здоровье девочки опасности. С малых лет у Мод появились уроки, которые проводила ее мать, а в 5-летнем возрасте ей запретили гулять в саду и заставляли все личное время посвящать занятиям. Она вспоминает, что жутко боялась своего отца и росла в постоянном страхе, что у нее не получится отвечать высоким требованиям. Мать ребенка полностью была на стороне отца, не предпринимала попыток ему противостоять и всегда именовала его «господин Дидье».

Луи Дидье имел убежденность, что человеческий мозг в состоянии демонстрировать больше, чем могут представить люди, и он отчаянно пытался добиться этого у своей дочери. Он изолировал его от «грязного мира» и даже взял с ребенка обещание никогда не покидать дом, даже после его кончины. При этом он обещал дочери, что ее навыки помогут ей стать кем-угодно, если она того захочет. Вторая мировая война наложила на Дидье отпечаток и он был уверен, что условия концлагеря ломают каждого, кроме музыкантов. Поэтому он стал учить свою дочь игре на всех распространенных музыкальных инструментах. Луи запрещал ей разговаривать, если она не может сказать что-то умное, поэтому она предпочитала молчать. Также он ограничивал ее в еде, разрешая есть только питательную пищу и за всю свою жизнь там она не пробовала лакомств, фруктов и даже хлеба. Ее комната вообще не отапливалась зимой, поскольку Дидье считал, что организм сверхчеловека должен быть стойким к холоду. Когда Дидье заметил, что Мод боится мышей, то намеренно запер ее в подвале на всю ночь босиком, приказав не шевелиться и не произносить ни звука. Утром девочку отправляли на занятия музыкой и даже не давали отдохнуть после бессонной и ужасной ночи в подвале. Такие уроки Мод получала несколько раз в месяц и тогда она начала хотеть собственной смерти. Луи не давал Мод полноценного сна, считая, что он отбирает драгоценное время, а с 7-летнего возраста он начал спаивать ребенка, чтобы ее организм якобы приспособился к алкоголю. Вместо радостей детства у Мод были одни запреты и жуткий страх, а со временем она начала проявлять сопротивление в мелочах. Например, она позволяла себе оторвать два клочка туалетной бумаги вместо одного, а по ночам сбегала через окно в ванной, чтобы прогуляться в саду.

В 16 лет у Мод появился новый учитель музыки, который сразу понял, что в этой семье что-то не так. Тогда он убедил Луи отправить дочь в его студию на учебу, а потом даже помог устроиться на работу в музыкальный магазин с разрешения отца. Именно там Мод познакомилась с будущим мужем Ричардом и получила разрешения от Луи на свадьбу, но с обещанием, что через полгода она разведется и вернется домой, чтобы присматривать за отцом. После своего 18-летия Мод вышла замуж, но так и не вернулась домой, длительное время продолжая молчать о своих страхах. Будучи вне дома, Мод довелось учиться заводить беседу с людьми, вести себя в обществе, выбирать одежду и как реагировать на происходящее вокруг. Ее организм в значительной степени пострадал от алкоголя, а зубы буквально крошились из-за неправильного ухода. Только после смерти отца девушка решилась поведать о своем детстве и долгое время проходила терапию, чтобы жить свободно. Ей удалось избавиться от постоянных страхов, которые преследовали ее практически всю жизнь и она даже получила образование, чтобы стать психотерапевтом и помогать детям. По своим воспоминаниям Мод сумела выпустить книгу, один экземпляр которой отправила своей матери, но та в ответ ничего не сказала напрямую. Однако знакомые поведали ей, что женщина испугалась, что ее дочь открыто рассказала об эксперименте, утверждая, якобы та просто неправильно все поняла.