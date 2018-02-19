Как понять, что у вас низкая самооценка

Когда будешь в очередной раз переживать о своих не слишком длинных ногах или жидкой шевелюре, подумай об англичанке Моффи. Ярко выраженное косоглазие не помешало ей стать востребованной моделью. Или о второй жене Пола Маккартни Хизер Миллс , которой удалось не только покорить сердце известнейшего музыканта планеты, но и отсудить у него 24 миллиона фунтов стерлингов после развода. А ведь у нее не было одной ноги.

Эти и много других историй человеческого успеха лишь подтверждают, что наше счастье на 99% зависит от уверенности в себе. Единственное реальное препятствие при достижении целей — заниженная самооценка. Ее легко спутать со скромностью, более того, часто она похожа на эгоизм или самоуверенность. Хвастливым и заносчивым людям больше других не хватает любви к себе. По мнению психолога Михаила Лабковского, несмотря на то, что в обществе поощряется скромность, для самого человека завышенная самооценка всегда лучше чересчур низкого мнения о себе:

Всегда лучше иметь завышенную самооценку, чем заниженную. Если вы думаете о себе лучше, чем вы есть на самом деле и в глазах других, для вас это гораздо здоровее и приятнее, чем если вы себя недооцениваете.

Так как наше восприятие всегда субъективно, понять, все ли у тебя в порядке с уверенностью, не просто. Вот несколько признаков, которые означают, что у тебя проблемы с самооценкой. Ты перфекционист

Патологическое стремление к идеалу вызвано не трудолюбием или чистоплотностью, а неуверенностью в себе. Перфекционист крайне редко доволен собой или окружающими. Не способен наслаждаться процессом, думая только о результате. Сам придумывает идеал, а потом мучается от невозможности его достичь. Полюбить себя — это, прежде всего, принять свои недостатки. Испытываешь чувство вины и стыда

Не совершать ошибок просто невозможно. Это очень важная и нужная часть нашего опыта. Другое дело, что полноценная личность делает из них выводы и идет дальше. Человек с заниженной самооценкой будет всю жизнь таскать чувство вины за собой в тревожном чемоданчике и доставать в минуты болезненного самокопания. Более того, о низкой самооценке говорит не только чувство стыда за себя, но и за других. Испытывать вину за поступки другого человека — ненависть к себе высшего пилотажа. Не проявляешь инициативу

Низкая самооценка влияет не только на эмоциональное состояние, но и буквально мешает жить. Не дает высказать ценную идею начальству и продвинуться по службе. Не пускает заняться чем-то новым. Убеждает, что вообще не стоит отрывать рот, если уж не готова сразу поведать миру об истоках происхождения жизни на Земле.

Боишься показаться глупой или выскочкой, хотя вполне можешь быть хорошим специалистом. Но об этом никто не узнает, пока ты себя не проявишь. Ты все время пытаешься что-то в себе изменить

Одержимость косметическими процедурами, тренингами и семинарами по саморазвитию — все та же попытка слепить из себя какого-то другого идеального человека. Представления о красоте и добре слишком субъективны, чтобы пытаться им соответствовать. Эта гонка бесконечна: только впереди замаячат финишные флажки, как тебе назначают еще один штрафной круг. Думаешь, что люди к тебе несправедливы

Мысли о том, что все вокруг завидуют тебе, не понимают, недолюбливают, — признак неуверенности в себе. Во-первых, у людей есть дела поважнее, чем думать о твоей персоне. Во-вторых, мы сами формируем наше окружение, поэтому в твоих силах исключить недоброжелателей из своей жизни. Ты зависишь от мнения окружающих

Неуверенный человек всегда хочет знать, как к нему относятся окружающие, ведь он не может определиться с тем, какой он сам по себе. Одобрение ему необходимо как воздух, критику он воспримет как истину в последней инстанции, потому что без мнения со стороны его не существует вовсе. Чтобы перестать зависеть от того, что говорят и думают другие, необходимо развивать внутренний стержень самоуверенности, и научиться слышать свои мысли и понимать свои желания. Тебе сложно описать себя

Казалось бы, кто может знать о тебе больше, чем ты сама? Но просьба описать себя конкретными словами ставит человека с низкой самооценкой в тупик. Из-за неуверенности ему сложно охарактеризовать свою внешность, назвать конкретные качества. Он может лишь повторять то, что слышал о себе от других людей. Не умеешь принимать комплименты

Услышав комплимент, начинаешь яростно его оспаривать. Пытаешься всеми силами доказать, что не заслуживаешь похвалы. Рассыпаться в любезностях тоже ни к чему, достаточно сдержанно поблагодарить, не акцентируя внимания на происходящем. Постоянно сравниваешь

Самое сложное для человека с низкой самооценкой — перестать постоянно сравнивать себя со всеми. Ему плохо от мысли, что некоторые его сверстники превратились из прыщавых подростков в красивых и богатых знаменитостей. То, что не меньшее количество людей его возраста спивается, живет за чертой бедности и вообще ничего собой не представляет, неуверенный человек не заметит.

Заниженная самооценка формируется в раннем детстве. К счастью, исправить ее можно в любом возрасте. Нравиться себе, гордиться своими особенностями, позволять слабости и заботиться о себе совсем не стыдно. Когда ты будешь любить себя, у окружающих просто не останется выбора.