Почему женщины становятся фригидными

Почему современные женщины становятся фригидными

Все большее количество женщин перестает интересоваться сексом — почти 43% женщин во всем мире испытывают слабое сексуальное влечение или вовсе заявляют о его отсутствии. При этом среди самих женщин распространяется новый стандарт привлекательности — не просто стройная, а мускулистая фигура, сообщил научный журнал Sex Roles.

Современные женщины все активнее теряют интерес к сексу, а их внешность и манера самовыражения приобретают все больше мужественных черт — они хотят иметь выраженные мускулы и не стесняются быть агрессивными ни в карьере, ни в общении, утверждают специалисты. По их мнению, на сниженное либидо у женщин влияет ряд факторов, и среди них — принятые в обществе нормы поведения и ценности, родительское воспитание.

«Когда родители дают детям установку, что секс плох и его необходимо бояться, это отрицательно сказывается именно на девочках»,

— отметили ученые.

Что касается общественных приоритетов, то женщины испытывают большое давление в плане ожидания от них соответствий. Так, по словам психологов, женщинам с детства прививается представление об идеальном лице и фигуре. С распространением интернета и соцсетей это давление многократно усилилось. Как итог, в восприятии молодыми женщинами параметров собственного тела возникла негативная тенденция считать себя неидеальными, недостаточно красивыми, а потому нуждающимися в коррекции и исправлении неких недостатков.

Следствием такого процесса стало то, что девушки и женщины потянулись в фитнес-клубы и взяли в руки железо. Но серьезные занятия спортом и силовые тренировки в попытках добиться фигуры мечты приводят к изменениям уровня тестостерона и эстрогена в женском теле, что влияет и на снижение либидо, предостерегают эксперты.

Также психологи говорят и о нехватке доверия мужчинам. Женщины все чаще предпочитают самостоятельно справляться с широким кругом обязанностей — они зарабатывают и делают карьеру, воспитывают детей, берут ипотеку и т.д.

Но данная тенденция лишь усиливает напряжение, в котором приходится жить женщине — копящиеся стресс и усталость повышают уровень женской агрессии и недовольства, что никак не способствует здоровой половой жизни.