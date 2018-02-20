Почему вам все время попадаются «не те» мужчины

Женатые, алкоголики, абьюзеры, альфонсы, хронические безработные… Если вам ни разу не попался нормальный мужчина, значит ли это, что в живой природе они больше не встречаются? Или это просто вам так катастрофически не везет?

Многие женщины действительно уверены, что всю жизнь им катастрофически не везет с мужчинами. Они заканчивают одни изнуряющие отношения, и, пострадав немного в одиночестве, находят нового принца, который довольно скоро оказывается нищим. Или пьющим. Или Синей Бородой.

Проблема не в том, что «нормальных» мужчин нет, а в том, что женщины их не видят. Они нацелены только на мужчин, рядом с которыми им будет плохо. Наступая на одни и те же грабли из раза в раз, они с маниакальным упорством избегают нормальных, здоровых отношений. Что за магия такая? Почему вы ищете плохишей

Как правило, главный аргумент чисто гамлетовский: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Установки ли из родительской семьи, негативный (но при этом затянувшийся) первый опыт — но что-то когда-то заставило девушку поверить, что хороших мужчин не бывает, у каждого своя червоточина. Поэтому из всех зол она стремится выбрать меньшее, то есть такое, к какому уже привыкла и притерпелась в прошлых отношениях.

Привычные чувства и состояние души — обида, злость, жертвенность — возвращаются, и это для наших «невезучих» своего рода элемент стабильности. Как ни парадоксально, но им хорошо от повторения плохих отношений. Некоторые даже любуются своей трагической судьбой, роковой страстью, способностью «понимать и прощать».

И совершенно бесполезно от кого-то куда-то бежать, пока женщина не изменится внутренне и пока партнер для нее не перестанет быть способом решать свои внутренние проблемы. Она будет плакать, страдать и переходить от одного монстра к другому.

Вторая причины миллион раз описана всеми психологами — модель родительской семьи. Разумеется, отправляясь на поиски, женщина не ищет безработного или пьяницу — она ищет мужчину, который будет ее любить и слушаться. Она не ищет того, кто ее будет бить — но ищет «настоящего, брутального, патриархального» и т. п.

Фильтры выбора сидят глубоко в подсознании. Они с раннего возраста формируются на основе родительской системы ценностей. Девочка видит, как выстраивает взаимоотношения с мужем\мужчиной ее мать и берет ее поведение за образец. Девочка любит отца, но отец — алкоголик, и она принимает алкоголизм как неизбежное зло во всех мужчинах… Можно изменить свои фильтры?

Можно! Но к этому нужно приложить усилия. Для этого придется научиться выбирать достойных мужчин. Именно научиться. А это можно сделать, только поняв, что вы — это самое важное в вашей жизни, и научившись жить автономно, без мужчины вовсе. Тогда вам достанет сил сказать: «Стоп, я ухожу, с меня хватит», — если вам в отношениях плохо, вас что-то нервирует и напрягает, если партнер вас не уважает и обижает. Ну вот, когда вы привыкли к мысли, что мужчина в вашей жизни опция не обязательная, а всего лишь желательная, когда вы готовы сразу отказываться от некачественного продукта на матримониальном рынке, тогда только можно приступать к поиску качественного. В этом вам помогут несколько психологических упражнений:

1. Составьте список качеств, которыми должен обладать ваш мужчина. Пишите все, что придет в голову. Затем перечитайте этот список и вычеркните взаимоисключающие (например, из пары «ответственный — безрассудный» придется выбрать что-то одно). А теперь выделите не более шести качеств, которые вам действительно принципиально важны.

2. Составьте список из трех недостатков, которые вы готовы простить. Да, идеальных мужчин не бывает. Но с лысыми или даже курящими вполне можно жить.

3. Составьте список собственных достоинств — пунктов на 20 хотя бы. Что именно вы можете дать этому мужчине, чего не даст ему другая женщина?

4. И наконец, сформулируйте цель ваших отношения. Чего вы ждете: секса, свадьбы, детей, избавления от одиночества?

Ну вот, теперь вы знаете, кого искать. Удачи!