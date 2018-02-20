Новая работа: 7 правил успешного старта

Большинство людей испытывает психологический дискомфорт при смене работы.

Факторов, способствующих этому особенно на первых порах, множество: новые обязанности и зона ответственности, большой объём работ и, конечно же, переживания по поводу того, как влиться в незнакомый коллектив.

Последнее, кстати, вызывает у новичков особые опасения. Ведь нет ничего хуже, чем разногласия с коллегами. Порой именно это обстоятельство толкает отчаявшихся сотрудников на радикальные меры — увольнение по собственному желанию и поиск новой работы. Как же сродниться с коллегами, понравиться всем и сразу? Быть приветливой, но в то же время держать дистанцию? Завести друзей в офисе и успешно справляться со своими обязанностями? Всего семь правил, и вы — на коне!

Однако даже если вы легко находите общий язык с малознакомыми людьми, непринуждённо болтая с ними обо всём на свете, помните — есть темы, которые следует обходить стороной в разговорах на рабочем месте. Чтобы значительно облегчить общение с коллегами, найдите среди них друзей по интересам. Быть может, вы хорошо играете в гольф или являетесь ярым фанатом какой-нибудь футбольной команды? Вяжете крючком, собираете коллекционные пластинки Beatles и пропагандируете здоровый образ жизни? Будьте уверены, любой человек с удовольствием поддержит разговор на волнующие его темы, даже в рабочее время. Общность интересов позволит чаще общаться с коллегами и будет способствовать вашему сближению.

Наложите категорическое табу на обсуждение своей личной жизни, не предавайте огласке свои неудачи на профессиональном поприще и проблемы со здоровьем, иными словами — не будьте слишком откровенны. Всё же коллеги — это не лучшие подруги, на которых можно уверенно во всём положиться, и порой, как ни печально, излишняя откровенность может сыграть против вас.

Бывает и так, что хорошая должность, зарплата и солидная запись в трудовой книжке — далеко не все бонусы, которые вы получаете, переходя на новое место работы. Самым весомым из них может оказаться привлекательный и перспективный мужчина за соседним столом, с которым у вас внезапно возникнет непреодолимая взаимная тяга. Тем не менее HR-специалисты настоятельно рекомендуют: никаких любовных отношений с коллегами по работе как минимум в первые два месяца. В противном случае начальство и подчинённые могут счесть вас легкомысленной и ненадёжной, а за спиной только и будут шептаться, что вы закрутили роман, не успев освоиться на новом месте.

Отличный способ расположить к себе коллегу — в чём-то помочь ему. Если вы, например, свободно владеете иностранным языком, вполне уместно будет предложить свои услуги человеку, явно испытывающему проблемы с написанием деловых писем зарубежному руководству.

Это не будет стоить вам колоссальных усилий, зато он пополнит ряды ваших «сторонников», а вы в свою очередь сможете рассчитывать на посильную помощь с его стороны. Хотя у такой инициативы могут быть и негативные последствия — вам стоит выбрать такую линию поведения, чтобы у коллег по работе не сложилось впечатление, что вы готовы безвозмездно выполнять чужую работу, лишь бы расположить их к себе. Не стесняйтесь предложить свою помощь, но знайте меру и не переусердствуйте.

Вопреки распространённому заблуждению о том, что новичкам не следует выделяться среди коллег своими поступками и суждениями, — не всякая их инициатива наказуема. Не бойтесь проявить себя, грамотно выражайте свою позицию и имейте смелость её отстоять. Поверьте, такое поведение понравится руководству и вызовет уважение у коллег, при условии, что вы культурны и незаносчивы. Боязнь выразить своё мнение и безоговорочное согласие со всем, что вам предлагают, вне зависимости от того, правильно это или нет, в рабочем коллективе в кратчайшие сроки приравняют к трусости, а вы утратите всякую возможность заработать авторитет среди коллег.

Следите за тенденциями в офисе: определите, кто является лидером в коллективе, какие в нём царят настроения, что приемлемо в общении с руководством и подчинёнными или напротив совершенно неуместно. Будьте частью команды — исправно посещайте корпоративные мероприятия и дни рождения коллег. Даже если в коллективе не принято отмечать праздники, не бойтесь положить начало этой традиции. Вы легко можете организовать собственную вечеринку у себя дома без особого на то повода. Это поможет сблизиться с коллегами и создать предпосылки для ваших добрых отношений.

Так, иногда даже в офисах самых солидных компаний можно услышать неприличные анекдоты, и ни у кого это не вызывает никаких нареканий. В другом же месте это может быть расценено как неуважение к собеседникам и явиться показателем низкого уровня культуры сотрудников. Сюрпризом также могут оказаться особые пристрастия коллег. Например, к чрезмерным занятиям фитнесом или БАДам. Но даже если вы ярый противник подобных веяний, не стоит открыто демонстрировать этого, ведь оппозиционная точка зрения — не лучшая основа для приятельских отношений. Помните, быть частью команды — ещё и значит являться носителем корпоративной культуры. Присмотритесь к вашим коллегам — как они разговаривают, ведут себя с клиентами и друг другом, к каким профессиональным хитростям прибегают. Будьте уверены, в разумной степени переняв их манеру поведения и привычки, вы существенно сократите дистанцию между вами, кажущуюся поначалу непреодолимой.

Излучайте позитив! Начинайте свой день с улыбки, а придя в офис, щедро делитесь ею с каждым встречным. Позитивный настрой не раз поможет вам без потерь выйти из щекотливой ситуации и сгладить острые углы в общении на работе.

Не скупитесь на комплименты в адрес коллег, независимо от их пола, но помните, что всего должно быть в меру. По возможности старайтесь избегать конфликтов на рабочем месте, дабы не осложнять и без того тяжёлые рабочие будни. Никогда не опускайтесь до сплетен и не позволяйте себе неуважительного отношения к коллегам — воздержитесь от брани и резких высказываний в их адрес.

Отношения с коллективом — важная составляющая вашей профессиональной жизни. Если повезёт и они сложатся, приобретённые друзья, полезные знакомства и доброе имя навсегда останутся при вас. Однако не стоит забывать, что «хороший человек» — не профессия. Заполучив желаемую должность, не поленитесь досконально вникнуть в суть работы и свои профессиональные обязанности. В противном случае даже коллеги рано или поздно не уберегут вас от потери работы.