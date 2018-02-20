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Чтение детективов помогает в борьбе с депрессией
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Чтение детективов помогает в борьбе с депрессией 

МедикФорум 20 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Исследование показало, что чтение детективов может облегчить симптомы депрессии. Речь идёт о так называемой библиотерапии, которая рождает поведенческие изменения за счёт эмоциональной реакции на прочитанное.
Большинство любителей книг должны согласиться с утверждением о том, что пара часов чтения какого-нибудь увлекательного детектива или юмористического произведения великолепно поднимают настроение. И вот теперь исследование показало, что некоторые виды литературы должны использоваться в качестве средства лечения депрессии. Хотя книга ни в коем мере не может считаться полноценным лекарством, в некоторых случаях привычка к чтению несколько снижает зависимость от антидепрессантов.
Наблюдения показали, что те жертвы депрессии, которым советовали больше читать, продемонстрировали улучшения в показателях настроения и психологического самочувствия. Тем самым эффект так называемой библиотерапии был подтвержден.
В сентябре прошлого года психологи из Университета Турина в Италии провели метаанализ 10 исследований эффективности библиотерапии. По меньшей мере, в 6 исследованиях отмечались значительные улучшения в состоянии здоровья жертв депрессий в период до трех лет после участия в специфическом курсе лечения с помощью чтения. Библиотерапия была эффективной в деле снижения депрессивных симптомов в долгосрочной перспективе. Это очень ценная информация, поскольку чтение книг в отличии от приема антидепрессантов не сопровождается никакими побочными эффектами.
Но естественно, что речь может идти только о правильной литературе. Существует масса достаточно мрачных по содержанию и безысходных книг, после знакомства с которыми состояние здоровья жертвы депрессии станет ещё более прискорбным. Для повышения настроения рекомендуется читать приключенческие романы, детективы, юмористические произведения, а также сказки, поскольку именно такое чтиво не только удерживает внимание человека, но и заметно повышает его настроение.
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