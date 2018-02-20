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Мужской психолог рассказал, что дарить на 23 февраля
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Мужской психолог рассказал, что дарить на 23 февраля 

Вечерняя Москва 20 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Хватит дарить мужчинам пены для бритья и носки. Это уже не смешно. Мужской психолог Георгий Шишов рассказал "ВМ", каких подарков на День защитника Отечества сильный пол ждет на самом деле.
Женщины, запомните как "2x2", подарок для мужчины должен быть приятным и полезным. Безусловно, те же носки — вещь нужная и без пены никуда. Но приятными такие презенты не назовешь даже с натяжкой.
Они пропитаны обыденностью и необходимостью как губка с мыльной пеной. Другое дело — хороший галстук, запонки (для тех, кто носит деловые костюмы), супернабор инструментов (для "рукастых" любителей покрутить винтики) или добротный кошелек, ремень (для всех и каждого). В общем, что-то такое, что мужчине действительно нужно, чем он будет с радостью пользоваться, но до покупки чего все руки не доходят.
— Мужчины так устроены, что поход в магазин для них чуть и не подвиг, — говорит мужской психолог Георгий Шишов. — Тем более, пойти и выбрать что-нибудь себе — для них мучение. Те же кошельки. Обычно их занашивают до дыр. Есть — и ладно. Поэтому нужным красивым вещам, подаренным на праздник, любой мужчина будет рад. Но подарок ко Дню защитника Отечества не должен быть утилитарным. Чтобы сделать правильный выбор, нужно присмотреться к мужчине, для которого он покупается. К его привычкам и наклонностям.
Нет смысла, по словам мужского психолога, дарить представителям сильного пола сувенирчики, игрушки, фоторамки и прочие мимимишные безделицы.
— Получив такой подарок, мужчина изобразит радость, но потом, почти наверняка, запрячет его в самый дальний угол самого темного шкафа, — уверяет Георгий Шишов.
Не всем угодишь и праздничным букетом. При том, что есть цветы, которые принято считать мужскими (гладиолусы, тюльпаны, гвоздики, орхидеи, герберы, каллы, ирисы, подсолнухи), не каждый представитель сильного пола оценит их как подарок на 23 февраля.
— Часть мужчин любит цветы, — уточняет Шишов, — но она невелика. Все-таки большинство к букетам относится с предубеждением.
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