Родители-мучители: как воспитывают знаки зодиака

Абсолютно все знаки — отличные родители, ведь у каждого из них в рукаве припрятаны десятки методов правильного воспитания. Но даже у самого гениального родителя есть ошибки, которые он не сможет заметить, даже если они будут светиться в темноте.

Овен

Любовь Овнов к своим маленьким монстрикам воистину безгранична и подавляюща. Если обнимать, то до хруста костей, целовать — до синяков, заботиться — до маниакальной истерики. Если вдруг вы увидели, как Овен зажимает в объятьях свое посиневшее чадо, не спешите давать им совет. Овен сам знает, как нужно, а еще и с радостью научит вас делать это правильно. Вы, конечно, облажаетесь, но не потому, что вы тупой кретин, а потому, что он — единственный, кто все делает просто шедеврально.

Телец

Телец при виде маленького человечка готов купить ему того мишку, и этого робота, и вон ту куклу, и мороженое обязательно нужно, а куда же без вредной сладкой кока-колы? В общем, Тельцы готовы дать ребенку абсолютно все, что он хочет, но через 20 лет ребенку придется вернуть «должок». Да-да, пицца на завтрак, очень нужен Xbox, и абсолютно все свободное время своего взрослого, безмерно любимого дитятки, чтобы научил и в приставку играть, и еду разогревать, и последние скандалы из мира звезд рассказывал.

Близнецы

Близнецы с безумным желанием сядут вместе с детьми в песочницу лепить коричневые пирожки, сразятся с малышами в игре «кто дальше плюнет», построят Лего-цивилизацию, обгонят на роликах разбившего свой нос юного соперника. А на горячий завтрак и на помощь по геометрии детям явно не стоит рассчитывать. Все эти домашние дела — еще та скука для Близнецов.

Рак

Раков за роль идеальных родителей нужно каждый год номинировать на «Оскар» и, поверьте, полочка их личных заслуг будет тяжелеть ежегодно. Но чувства — отдельные существа, и именно они время от времени овладевают Раками, которые каждые полчаса трясущимися руками набирают номер телефона своего золотого ребенка, чтобы спросить, нет ли у ненаглядного дитя проблем со сном и хорошо ли он кушает.

Лев

Львы, оскалив острые клыки, готовы наброситься на всякого, кто посмеет себе взглянуть на их самого пушистого ребенка и при этом не улыбнуться. Если вы совершили эту глупую ошибку, все, пиши пропало — на обед семья кошачьих будет готовить рагу из нахала.

Дева

Педантичные Девы частенько забывают, что их крохотное чадо — это энергетический шар, который поддается контролю только тогда, когда сам захочет, а непонятные действия карапузов — искусное самовыражение. Маленького тасманийского дьяволенка можно приручить, но для этого Девам нужно запастись килограммами терпения и лояльностью высотой с Эйфелеву башню.

Весы

Дети для Весов и радость, и ночной кошмар одновременно. Вместе с малышами в доме заводятся разбросанные игрушки, грязные подгузники, несколько этажей грязной посуды, годы нестиранного белья, беспричинные крики — индивидуальный круг ада для чистоплюев Весов. Если к постоянному бардаку они еще могут привыкнуть, конечно, после того, как вырвут все волосы на голове, то мириться с непониманием в семье — никогда. Поэтому они с радостью возьмут пятиминутный отпуск от бытовых проблем и заварят две чашечки кофе, чтобы поговорить с подрастающим ребенком о суровом настоящем.

Скорпион

Родственники, друзья, домашние животные — все должны приклоняться перед Скорпионами. Дети не будут исключением и тоже попадут под диктаторский режим Скорпиона-родителя. Спинку держать прямо, пить только из той кружки, никаких конфет перед едой, с той девочкой не дружить — строчка из первой главы свода законов от мистера Скорпиона. Наш совет членистоногому знаку: тоталитарный контроль может сыграть с тобой злую шутку, поэтому сбавь обороты.

Стрелец

Либерально настроенные родители-Стрельцы готовы вручить своему подрастающему ребенку пару купюр, дорожный мешочек со всем необходимым и пустить их изучать взрослую жизнь, и не только потому, что чадо должно само всему научиться, но и потому, что Стрельцы хотят отдохнуть и пожить для себя.

Козерог

Козероги с пеленок начинают растить доблестного гладиатора: вставать в 6 утра, ложиться спать в 21 час и не минутой позже, есть исключительно овощи и рыбу на пару, учиться не ниже пятерки. Маньяки строгого режима так стараются подготовить ребенка ко взрослой жизни, что реальный мир покажется отпрыскам Козерогов первым раундом тяжелейшей игры, и даже спустя двадцать лет ребенок будет ждать босса последнего уровня.

Водолей

Любознательные Водолеи всю свою жизнь будут навязывать ребенку интерес к знаниям. Если малыш хочет поиграть в машинки, то лучше сыграть с ним в танки, а еще лучше перерыть весь дом, найти пластиковых коней и солдатиков и реконструировать Бородинскую битву. Если малыш хочет услышать на ночь сказку о «Золушке», то лучше разыскать версию Братьев Гримм, махнув рукой на то, что после такой мрачной сказки ребенок не сможет заснуть где-то неделю. Водолеи сделают все, чтобы мозг ребенка взорвался от знаний!

Рыбы

Рыбы — джины маленьких детей. Они готовы стать ручной куклой даже для чужого ребенка. Купить малышу самую дорогую игрушку — запросто, торт на завтрак — почему бы и нет, показать ребенку фильм «18+» — он уже достаточно взрослый. Безмерная опека, нескончаемая любовь и угода всем желаниям юного кукловода ни к чему хорошему, естественно, не приведут.