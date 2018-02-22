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Тест: кем вы будете в следующей жизни?
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Тест: кем вы будете в следующей жизни? 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: depositphotos
Существует теория о том, что наши души перерождаются, заново перевоплощаются в различных живых и неживых существах. Эта очень старая идея — ей уже более трех тысяч лет. Кем мы были в прошлой жизни и есть ли жизнь после смерти — этими вопросами постоянно задается человечество.
Но некоторые считают, что можно предположить и то, кем мы будем в следующей жизни — нашем будущем перевоплощении. Согласной древнему учению, каждая душа достойна реинкарнации и права на еще одну жизнь. Многие рассматривают это как возможность исправить ошибки прошлых лет, а кто-то считает это просто подарком судьбы и жизнью ради жизни.
Мы решили немного порассуждать на эту тему. Предлагаем вам ответить ниже на несколько простых вопросов и узнать, а кем в следующей жизни можете быть вы?
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