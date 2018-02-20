Родные братья и сестры делают нас более чуткими

Для того чтобы прийти к такому заключению, психологи изучили этнически разнообразную группу из 452 братьев, сестер и их матерей с разным социально-экономическим бэкграундом. Исследование длилось полгода, и на момент его начала возраст братьев и сестер составлял от 18 месяцев до четырех лет.

Уровень отзывчивости и умения соболезновать измерялся с помощью наблюдений за поведенческими и лицевыми реакциями детей в те моменты, когда находящийся рядом взрослый делал вид, что он сильно расстроен или испытывает физическую боль — для этого родителей просили разбить какой-нибудь любимый предмет или удариться коленом о жесткую поверхность. Все происходящее снималось на видеокамеру, а матери регулярно заполняли анкеты.

«Предполагается, что на поведение подрастающего поколения влияют в первую очередь родители и старшие родственники, — говорит один из авторов эксперимента, сотрудник Университета Торонто Марк Ямбон (Marc Jambon). — Но оказалось, что немаловажную роль играют еще и младшие братья и сестры — те, с кем можно играть и общаться на равных».

Для достоверности во внимание принимались и такие факторы, как материальное состояние семьи и используемые методы воспитания, однако ни то, ни другое не сказывалось на чувствительности детей так, как наличие кровной родни. Далее эксперты обратили внимание на гендерные и возрастные различия участников опыта. Обнаружилось, что влияние старших братьев и сестер было сильнее в случае большей разницы в возрасте, а от пола практически ничего не зависело, за одним интересным исключением: младшие братья не меняли уровень сопереживания старших сестер.

Шери Мадиган (Sheri Madigan), соавтор работы, доцент кафедры психологии Университета Калгари, считает, что характер ребенка формируют все члены семьи, а не только те, кто старше. Более того, теперь стало понятно, что процессы становления личности в семье запускаются раньше, чем принято думать: до этого считалось, что эмпатия развивается в подростковом возрасте.

По мнению психологов, следующим важным шагом станет определение того, можно ли с помощью обучения специально культивировать эмпатические тенденции, а также решение вопроса о необходимости вмешательства родителей в отношения между детьми.