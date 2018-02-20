Женщины в компании подруг кажутся симпатичнее

Ученые из Университета Флиндерса (г. Аделаида, Австралия) выяснили, в какой обстановке одна и та же женщина кажется людям наиболее привлекательной. Оказалось, что фотографии конкретного человека оценивают выше, когда они расположены не поодиночке, а вместе с несколькими другими. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports.

В исследовании принимало участие 64 человека (51 женщина). В испытуемые брали только правшей: это гарантировало, что различия в функциональной асимметрии головного мозга не исказят их зрительное восприятие. Участники эксперимента рассматривали фотографии лиц 84 женщин, отобранные с помощью поиска картинок по запросу ‘Bridesmaids' (в переводе с английского — «подруги невесты», то есть молодые незамужние женщины).

Фото одного и того же человека показывали в течение двух секунд дважды: в одном случае на экране присутствовало только оно, а в другом — в горизонтальном ряду с двумя изображениями других женщин, взятых из отдельного «набора» из 22 лиц. Чтобы скрыть назначение этих отвлекающих изображений, их также демонстрировали и поодиночке. При показе группы из трех фотографий лицо, которое необходимо оценить, могло располагаться и в центре монитора, и ближе к одному из его краев. Расположение изображений «подруг» при этом тоже менялось.

Всех участников экспериментов просили присвоить женщине на фото любое количество баллов от 0 до 100 в зависимости от того, насколько привлекательной они ее считали. Выяснилось, что одно и то же лицо мужчинам и женщинам кажется более приятным, если его показывать вместе с двумя другими. При этом взаимное расположение лиц на сериях фотографий никак не влияло на оценку привлекательности конкретной дамы.

Полученные результаты подтверждают гипотезу об «эффекте чирлидерш», выдвинутую несколькими годами ранее. В ней предполагается, что человек, находясь в группе, кажется другим более привлекательным, так как наблюдатели оценивают не индивидуальные черты его внешности, а «среднюю» красоту всей группы. Это автоматически приводит к тому, что мелкие (и, возможно отталкивающие) особенности лица и тела отходят на второй план, а вперед по значимости выступает общее впечатление. Австралийские психологи в своей работе дополнили концепцию: как мы видим, степень проявления «эффекта чирлидерш» не зависит от расположения конкретных людей в группе.