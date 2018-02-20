Простой способ справиться с ленью

Чаще всего всегда есть что-то, что мы хотели бы или должны сделать. Однако у человека имеется привычка откладывать все на потом, затягивать или вовсе избегать некоторых действий. Проблема заключается в лени, и победить ее очень сложно.

Впрочем, чтобы повысить свою продуктивность и не откладывать все в долгий ящик, достаточно воспользоваться правилом двух минут. Здесь и сейчас

Довольно простой принцип заключается в том, что если дело занимает у вас менее двух минут, его можно сделать прямо сейчас.

Например, после обеда можно сразу помыть тарелку, выбросить мусор, написать письмо, убраться на столе, позвонить человеку. Перечень повседневных вещей, на которые тратится несколько минут, действительно огромный.

Важно лишь не забывать вместо «Я сделаю это потом» говорить себе: «Это займет всего две минуты». Этапы

Если на выполнение какой-то задачи, которая обычно откладывается на потом, требуется больше двух минут, можно разбить ее на несколько этапов. К примеру, вам предстоит написать отчет или курсовую, и очевидно, что за пару минут не справиться.

Но можно сперва потратить немного времени на поиск информации, потом организовать исследование, заняться вступлением, подумать над окончанием, отправить отчет. То же применимо в ряде задач, даже в изучении иностранного языка. Главное — начать, выработать у себя привычку, и тогда дело пойдет быстрее. Реальность

Когда читаешь текст, правило двух минут кажется достаточно простым, но и в реальной жизни оно тоже работает. Именно из-за его простоты подобную «норму» трудно игнорировать. Две минуты — за это время можно сделать разминку, начать прочтение книги или даже ее написание. Смысл правила в том, чтобы заставить себя действовать, ведь после этого становится проще двигаться к цели.