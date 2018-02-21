Идеальный подарок: советы Василисы Володиной

Мы уверены, наши советы помогут впечатлить самых дорогих и любимых!

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ЕСЛИ ОН РОДИЛСЯ ПОД СТИХИЕЙ…

…Огня

Доказать свою любовь в этот день можно только одним способом — создать культ его личности. Покажите, что он для вас один-единственный и составил ваше счастье. Захочет куда-то пригласить вас — выражайте восторг, решит валяться дома на диване — сообщите, что именно так вы и мечтали провести этот день.

И быстро-быстро организуйте достойный стол (специально для него), оденьтесь (тоже для него) и постарайтесь ярко признаться ему в любви, не жалея красок и откровенных выражений, но не дай вам Бог упомянуть кого-то другого или попытаться сравнить его даже в превосходной форме.

Ваш подарок огненному мужчине должен говорить «Ты — самый-самый», таким знаком любви может быть альбом фотографий, где именно ОН особенно хорошо вышел, или потрясающая рамка для ЕГО портрета. А также галстук, который особенно подходит к ЕГО глазам и супермодная папка для самых важных ЕГО документов.

…Земли

Можете считать, что праздник уже удался! Ведь ваш возлюбленный согласен на любой сценарий при одном условии — не он этот сценарий придумывает. Так что готовьте хоть вечеринку с фраками и декольте, хоть маскарад на скейтбордах. Единственным препятствием может стать его желание отметить этот день ударным трудом на любимой работе. Выход? Сказать, что он просто обязан быть — Вы на него так рассчитываете!

Ваш подарок земному мужчине должен говорить «Я хочу остаться с тобой навечно». А раз речь зашла о таких понятиях, как вечность, не вздумайте шутить! Эта серьезная личность даже по праздникам на юмор не настроена. Лучше всего подойдут аксессуары делового человека или какая-нибудь «вечная» книга вроде «Хроники человечества».

…Воздуха

Не вздумайте затевать домашние посиделки в интимной обстановке, лучше позовите всех его друзей и их подруг, а также друзей подруг. Или все вместе отправляйтесь туда, где можно от души потанцевать и посмеяться. В разгар веселой вечеринки, сообщите, что у Вас есть сюрприз, но показать его можете только дома — он не устоит перед собственным любопытством. А уж сюрприз может быть любой, например, ваше новое абсолютно потрясающее белье.

Подарок мужчине Воздуха должен говорить «Я ценю твой ум» — Это может быть издание модной книги, нужная деталь для компьютера или немыслимо сложная игра-головоломка. Главное правило — подарок не должен быть дорогим и обязывающим. Ведь он панически боится любых намеков на узы Гименея или «вечную» любовь.

…Воды

Запомните — никаких сюрпризов! Он сможет по-настоящему расслабиться и почувствует удовольствие только в знакомой обстановке. Если есть бар, где вы были вдвоем миллион раз, можете подпевать музыкантам и здороваетесь с уборщицами — направьтесь именно туда.

Даже самую безобидную прогулку лучше совершать в парке, где ему знакомо каждое деревце. Ну а если знакомых маршрутов еще не протоптано, выход один — остаться дома и создавать совместные воспоминания в интимной обстановке. Не сомневайтесь, он запомнит все до мелочей.

Ваш подарок водному мужчине должен говорить «Ближе тебя у меня никого нет», он может быть или очень трогательным, или очень личным — плюшевая игрушка-«сердечко», живое деревце, хорошее белье.

ЕСЛИ ОНА РОДИЛАСЬ ПОД СТИХИЕЙ…

…Огня

Рассчитываете, что огненная возлюбленная запомнит этот день? И не мечтайте отсидеться дома! Обязательно придется вывести дорогую «в свет» — не важно будет это школьная дискотека, бильярдная или модный боулинг. Правило второе — не заставляйте ее выбирать это самое место.

Фраза «Давай куда-нибудь пойдем, только скажи сама куда…» неизменно портит ей настроение — придумывайте сами и загодя. И третье правило: дайте огненной леди возможность подготовиться, предупредите заранее, как будете проводить время. Если ей не удастся достойно блеснуть внешностью и выглядеть соответственно случаю, грянет буря — короткая, но очень разрушительная.

Ваш подарок огненной женщине должен говорить «Я люблю тебя больше всех на свете» и чтобы подтвердить это признание, человечество не выдумало ничего лучше, чем драгоценные камни и металлы — любое, даже самое простое, золотое колечко придется ей по вкусу. Если вы рассчитываете потратить немного — выбирайте то, что поможет любимой лучше выглядеть — косметику, парфюмерию, красивые аксессуары — например, шейный платок.

…Земли

Развлечь земную женщину так, чтобы она запомнила День святого Валентина надолго — задача не из простых. Причем ничего феерического придумывать не нужно, к месту «классика» — поход в театр, ресторан или на концерт. Основная сложность в том, что все должно быть выверено до мелочей: билеты стоит брать только в известный театр на классическую постановку, желательно со «звездами» сцены в главных ролях.

Ресторан выбирать проверенный с хорошим поваром и вежливым персоналом. Если все будет по высшему разряду, в конце вечера она мысленно поставит вам «пятерку» и долго не поменяет это мнение на другое.

Ваш подарок женщине Земли должен говорить «Я готов сделать твою жизнь удобной и приятной». Это может быть буквально любой действительно полезный предмет — швейная машина, красивая шкатулка для мелочей, чашка авторской работы или пушистый шарфик. Классика жанра — коробка хороших шоколадных конфет тоже будет принята благосклонно.

…Воздуха

Чтобы угодить любимой, которая рождена под одним из воздушных знаков, прежде всего не забывайте — она жаждет новых, неизведанных впечатлений и хорошей пищи …для ума. Нет нужды в дорогих ресторанах или безумных тратах на бесполезные побрякушки и косметику.

А вот билеты на новый лучше фильм не помешают. Но, вероятно, придется учесть и общительность Вашей девушки — даже на «праздничное» свидание она может заявиться с кучей своих подружек. Чтобы не оставить в кинотеатре ползарплаты, можно ограничиться домашним видео-просмотром нового голливудского хита. Другая «хитрость» — предупредить ее, что Вы достали супер-редкое пособие по технике тайского эротического массажа — тогда уединение и хороший вечер гарантированы.

Ваш подарок воздушной женщине должен говорить «Я тебя понимаю» и не быть скучным. Если для любимой ничего не жалко, отправьтесь вместе с зарубежную поездку — туда, где еще не бывали. Как стандартный вариант подойдет мобильный телефон или любая техническая новинка, которая может пробудить ее любопытство. А символическим (но не менее приятным) даром может быть книга стихов о любви.

…Воды

Чтобы возлюбленная осталась довольна этим вечером, все что Вам нужно — это быть рядом. Обстановка практически не важна, главное, время от времени проникновенно смотреть ей в глаза и шептать слова любви. Если же незадолго до этого вы поссорились и хотели бы при помощи святого Валентина загладить свою вину, придется серьезно постараться и сотворить настоящий романтический вечер.

Никаких выходов в свет и тусовок с друзьями — только вдвоем.

Розы, шампанское, тихий джаз обязательны. Правда, эти детали могут значительно меняться в зависимости от предпочтений вашей капризной подруги. Возможно, она любит хризантемы, сухое красное и Филиппа Киркорова — вы должны обязательно «попасть в яблочко», тогда мир и любовь будут восстановлены.

Ваш подарок водной женщине должен говорить «Я просто тебя люблю». Если ее заветное желание вам известно и с финансовой точки зрения посильно — вперед. Если же вы планируете воплотить его «немного позже, а прямо сейчас ну нет денег» — лучшим признанием ей будет букет белых (а не красных!) цветов и прогулка вдвоем при лунном свете.