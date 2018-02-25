Людям необходимо разделять свои эмоции с другими

Людям нужно разделять эмоции с другими представителями человечества, речь идёт об общении. Существование человека без контакта с окружающим социумом чревато необратимыми разрушениями на психологическом уровне, выяснил МедикФорум.

Жизнь при общении наполняется смыслом, делая её более яркой. Исследователи Йельского университета выяснили, каким образом люди реагируют на окружающих через свои эмоции. Обмен информацией, происходящий между биологическими субъектами, помогает им изменить восприятие явлений, происходящих вокруг. К наблюдениям привлекли молодых мужчин и женщин, участникам эксперимента было предложено оценить шоколад. В ходе дегустации было установлено, что при отсутствии любых контактов добровольцы, съедая тестовые порции продукта, давали ему сдержанную оценку.

Во втором случае, когда двое людей, не зная друга, ели шоколад вместе, при полном отсутствии устного общения, впоследствии они давали точные характеристики шоколаду. Был сделан вывод, что визуальный обмен опытом между людьми при невозможности словесного общения усиливает восприятие реальности. Речь идёт об эмоциональных переживаниях, они приобретают иной характер. Даже когда человек думает о совместном опыте, не видя другого, первое, что приходит ему на ум, это быть рядом с другими, подобными ему (с друзьями или с семьёй). Психологи заявляют, что люди не осознают до конца, насколько сильное влияние на них оказывает окружающий социум.