Как отвечать на грубость

С самого детства я задумывалась: «А почему же люди грубят?» — и долго не находила точного ответа на свой вопрос. Когда стала путешествовать и посещать разные страны, поняла, что грубость — это чуть ли не национальная черта нашей страны.

Как-то в Италии мы перепутали электричку на Рим и сели на дорогой поезд, заплатив по дешевому тарифу. Контролер, узнав об этом, так сокрушался, чуть ли не плакал, так тихо и извиняюще с нами разговаривал, когда просил доплатить за проезд. Что мы, конечно, и сделали.

В Таиланде мы забрались на башню, очень хотели насладиться видом города со смотровой площадки. Охранник, дежуривший наверху, долго извинялся, что она сегодня не работает, и дал нам скидку в ресторане, лишь бы мы не расстраивались.

В Мумбае мы заблудились с подругой и остановили одну девушку, чтобы спросить дорогу. Тут же набежала куча ее подружек, два водителя — все рассматривали нашу карту, объясняли, как дойти до нужного места. В общем, мы были в приятном шоке от этой теплоты.

А вот представьте эти ситуации в России. Наш контролер раскричался бы на весь вагон: «А что, я тут зайцев поймал, пусть все знают!» Охранник бы не только не пустил в музей и т. п., но и упрекнул, что мы читать не умеем. Дорогу в России, конечно, покажут, но уж тут как повезет, бывает, все равно нарвешься на грубость или намек: «Понаехали тут». Сейчас, конечно, ситуация с вежливостью меняется в лучшую сторону, но разница в менталитетах еще видна.

Конечно, мы не в силах переделать национальное сознание, но вот защитить себя от агрессии окружающих просто обязаны. Как говорил Конфуций: «Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью».

Позволяющий себя обижать человек обрастает аурой жертвы. А она, в свою очередь, привлекает всех обидчиков, реальных и потенциальных. Очень опасно помогать проблемным людям, предоставляя им территорию для выплеска своих агрессивных эмоций.

Нельзя молчать в ответ, прикрывая свой страх терпением, интеллигентностью, интеллектом. Продолжите список, почему вы молчите в ответ?

Также большой ошибкой будет ждать от обидчиков прозрения. Они прекрасно знают, что неправы, говоря глупости, обманывая, крича и запугивая. И не прекратят это делать, потому что им так выгодно. Вы же молчите.

Итак, как же отвечать на грубость?

Констатация поведения обидчика

Слыша грубость, надо произнести спокойную описательную фразу. Например:

«Вы сейчас грубите. Мне не подходит общение в таком тоне»,

«Вы сейчас меня оскорбляете. Я не могу говорить в таком тоне»,

«Вы сейчас говорите неправду. Это неуместно».

Если вы на трибуне и не можете прервать выступление оратора, который вас оскорбляет, зрители, смотря на вас, все равно будут ждать вашей реакции. В этом случае отрицательно покачайте головой. Если ничего не сделаете, все посчитают, что вы согласны с обидчиком.

Вопросы

Задавайте обидчику вопросы. Их можно использовать в качестве средства давления, уточнения информации, углубления темы, смены темы. Например:

«А как бы на вашем месте себя повел воспитанный человек?»

«Вам всегда есть что сказать плохого. Не так ли?»

Можно и ответить вопросом на вопрос. Это не будет дурным тоном:

«А сами как думаете?»

Охрана личного пространства

Очень много меня на эту тему спрашивают, наверно, буду писать отдельную статью. А пока кратко. Никто не вправе лезть в ваши личные дела, навязывать вам свое мнение, некорректно отзываться о вас, навешивать ярлыки и давать непрошеные советы. Этой технике безопасности надо учить с детства. Существует множество взрослых людей, даже престарелого возраста, которые понятия не имеют о личном пространстве. И даже если такие люди не хотят зла, их все равно надо останавливать. Как?

Нынче фраза «Не ваше дело» приобрела негативный оттенок, поэтому мы используем другие, менее травматичные:

«Спасибо вам, не стоит беспокоиться об этом».

«Не волнуйтесь из-за наших дел, мы обязательно все решим».

«Спасибо, что заботитесь о нас, мы все сделаем сами».

Если вас пытаются судить, можно ответить так:

«А судьи кто?»

Если вас экзаменуют неуполномоченные лица:

«Я что, на допросе?»

«На каком основании эти вопросы?»

Если вам дают непрошеные советы:

«А еще советы будут? Очень хочется научиться жить, как вы. Чтобы час времени потратить на склоку из-за 200 рублей».

«О, обожаю советы. Мне с вами теперь согласовывать контент?».

Описание действий и проблемы грубияна

Действия

Не каждый грубиян может представить себя со стороны, особенно когда ведет себя неприглядно. Алкоголиков советуют снимать на видео, чтобы, показывая им файл, отучить пить. Капризных детей подводят к зеркалу, чтобы показать, как они некрасиво сейчас выглядят. Ну а мы с вами опишем поведение хама словами:

«Вы сами себя сейчас слышите?»

«Вы представляете, как сейчас выглядите, когда говорите мне это?»

«Вы сейчас говорите о том, чего не знаете. И осуждаете меня за то, в чем совсем не разбираетесь. За выбор, который каждый делает сам».

Личная проблема

Люди без сильных психологических проблем грубить не станут. Грубияны видят свои «заскоки», но очень боятся разоблачения. Попробуем раскрыть их карты?

«Тут не нужно светить свои психологические диагнозы».

«У меня нет времени лелеять ваши комплексы».

В ответ на агрессивный юмор: «Вы такой юморной? А что ж не на ТВ? Никто не смеется?»

«Вы сейчас пытаетесь укусить меня, пряча за этим собственную неспособность уважать чужое мнение».

«Мне все советуют молчать и покорно терпеть неуважение. Особенно те, кто сам ни минуты не стал бы его терпеть».

«Похвала» грубияна

Как мы уже говорили, грубиян знает, что ведет себя неподобающим образом. А тут вы, такие классные, с сарказмом. Техника хороша тем, что к вам претензий-то и не выставишь, вы же хвалите.

К примеру, в книге Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» секретарь Андреа на грубые указания главного редактора Миранды Пристли придумала отвечать: «Конечно, Миранда. Спасибо…» Вспомним этот момент? «Я начала это делать недавно, отвечала „спасибо“ на каждое ее язвительное замечание и на каждый грубый приказ — и моя тактика оказалась на удивление удачной. Она отдавала себе отчет, что я таким образом поддразниваю ее, но что она могла сделать? Сказать: „Ан-дре-а, я не желаю, чтобы вы впредь говорили мне „спасибо“. Я запрещаю вам выражать свою благодарность таким способом“».

Или, к примеру, если вы встречаете в своем блоге язвительное и не особо интеллектуальное «ржу не могу», поставить комментатора на место можно так: «Конечно, это вас характеризует как серьезного человека, способного на конструктивную критику».

Мы не можем понравиться всем. Этого и не нужно делать. Главное — оставаться счастливым, ведь, если человек счастлив, его ни одно оскорбление не собьет с толку. Защищайте себя и будьте счастливы!