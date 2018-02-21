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7 самых популярных уловок, чтобы отпроситься с работы
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7 самых популярных уловок, чтобы отпроситься с работы 

Вечерняя Москва 21 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
Как говорят работодатели, на экзотических выдумках лгуны попадаются чаще, чем обычно, но исключительно потому, что пытаются их развивать, оснащая канву "сказки" новыми и новыми подробностями.

Как бы так сработать, чтобы… не работать?

Рабочий ритм безжалостен. Но кто-то спокойно вливается в процесс и честно "пашет", а кто-то готов выдумывать все что угодно, только бы как-нибудь от работы "откосить". Но при этом надо бы так исхитриться, чтобы еще и больничный не брать! А откосить так, на денек или полденька, для радости.
Но как это сделать? Начальник-то, гад, подозрителен! Ему и так мнится, что все вокруг не работают, а что будет, если ему попытаться навешать на уши разваренной лапши?
Исследованием этого вопроса еще несколько лет назад начали всерьез заниматься социологи Великобритании. Опросив несколько тысяч работников и работодателей, они создали целую базу отговорок, как самых популярных, так и самых нелепых. Если же сопоставить их с теми исследованиями, которые проводились в других европейских странах, вывод окажется удивительным! Оказывается, не так важно, англичанин ты или немец, россиянин или француз, — когда дело касается поиска "важных причин", которые не позволяют прийти на работу, мы демонстрируем удивительное единомыслие.
Итак, первая, самая популярная версия "непредвиденных обстоятельств" — поломка автомобиля. Для российских работников, правда, эта версия расширяется до "попал в пробку, аварию, сломалось такси".
  • Вторая по популярности история — "болит живот" (30 процентов).
  • Третья — "простуда", "головная" и "зубная" боль (20 процентов).
  • Четвертая — внезапная болезнь ребенка (15 процентов).
  • Пятая — тоже порядка 15 процентов — наглая ложь по поводу внезапной кончины кого-то из родственников, часто — дальних, но "очень дорогих".
  • Шестая причина — сантехническая авария, как правило "рванувшие" трубы.
  • Седьмая — потеря ключей.
В топе более редких, "эксклюзивных" причин "откоса" упоминаются также:
— гинекологические проблемы и внезапные выкидыши у женщин;
— совершение подвига (спас ребенка, собаку, помогал соседу завести автомобиль, вываривал захлопнувшуюся дверь соседки автогеном, заливал пожар) у мужчин;
— более редкая и иногда искренняя причина отсутствия на работе — похмелье.
Кроме того, есть набор нетривиальных причин для отсутствия, в том числе:
Запутавшаяся в волосах ребенка жевательная резинка, рвота и понос у любимого кота, разбившиеся очки и внезапно закончившиеся жизненно важные таблетки у матери или отца.
Как говорят работодатели, на экзотических выдумках лгуны попадаются чаще, чем обычно, но исключительно потому, что пытаются их развивать, оснащая канву "сказки" новыми и новыми подробностями. Они просто путаются в показаниях, забыв о том, что врали раньше.
— Так вы говорите, что возили лекарство больной тетушке?
— Да, возил. Она не может без него и дня прожить.
— В Можайск?
— Совершенно точно.
— Но вы же три месяца назад похоронили бедную старушку? Помните, вы же брали два дня, поскольку перевозили ее бренное тело на "историческую родину" — в Смоленск?
— Упс… Ну, да. Но это была двоюродная тетушка. А это… Это — родная…
Ну и так далее, до бесконечности.
Реальных причин отсутствия на работе, как правило, намного меньше, чем выдвинутых версий. В доверительном разговоре лгуны и прогульщики признавались, что им на самом деле им нужно было "откосить" лишь часть рабочего дня, чтобы решить некие бытовые вопросы, о чем они боялись сообщить честно (в этом призналась примерно треть прогульщиков). Пятая часть опрошенных сознались, что реально испытывали похмелье, но не готовы были это признавать в разговоре с начальством, а примерно 15 процентов плохо себя чувствовали из-за неких погодных аномалий и просто предпочли остаться в кровати, где было тепло и уютно.
Примерно одинаково все врунишки и сообщают о своем отсутствии, Так, чтобы не проколоться и не попасть на "допрос с пристрастием", более 30 процентов "косящих" стараются прислать начальству sms-сообщение, а не звонить лично. Четверть пишут письма по электронной почте, а самые продвинутые сообщают через Твиттер (впрочем, для России это не характерно). Есть также манера действовать через заместителя шефа, а для пущей убедительности плакать в трубку, потерев глаза луком. Подсчитано также, что более трети тех, кто отпрашивается у шефа по выдуманной причине, клянутся "отработать" упущенное, а около 20 процентов уверяют, что будут работать дома.
При этом надо понимать, что подобные ухищрения позволяют сотрудникам прогуливать 3-5 дней в году. Попадаются же на вранье в среднем около 10 процентов лгунишек — так высчитали социологи.
Что же делать, если прогулять — очень надо, но и страх попасться на вранье велик? Психологи уверяют: лучше отпроситься заранее, сказав правду. Не отпустят — так не отпустят, что делать. Но если отпустят — у вас будет и отгул, а еще и сохранится репутация честного человека.
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