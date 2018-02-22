Не бесите: что нельзя дарить разным знакам зодиака

Никто не хочет быть банальным! Куда круче дарить необычные подарки, которые точно останутся в памяти. Накануне 23 февраля мы решили намекнуть вам, какие подарки лучше обходить стороной, а к каким стоит присмотреться. Напомним, 8 марта тоже не за горами, поэтому выбирайте аккуратно — что посеешь, то и пожнешь.

Овен

Хотите из статуса друга Овна на раз-два перекочевать в статус «дружил я с одним ублюдком»? Смело дарите ему носки, трусы, дешевый коньяк — вот это все. Он испепелит вас взглядом на месте!

Но если вы все же хотите остаться в списке людей, с которыми можно поддерживать общение, то угодите рогатому. Овны бесконечно могут смотреть на три вещи: на свое отражение в зеркале, на свои фотографии в соцсетях и на то, как кто-то отпускает комплименты их внешнему виду. Поэтому лучшим подарком для мужчин-Овнов будет абонент в фитнесс-клуб, чтобы он, обливаясь потом и играя мышцами, смог налюбоваться собой на несколько дней вперед.

В том случае, если ваш знакомый Овен умирать собирается не от скромности, а от безмерного восхищения окружающих, можете подарить ему фотосессию в стиле ню, чтобы он мог украсить своими фотографиями стены и радовать гостей безусловно восхитительным телом.

Телец

Если вы решитесь подарить Тельцу безумное путешествие в Гватемалу, то казнены будете на месте. Приросшие к стенам собственного дома Тельцы никогда не простят вам покушения на его трепетные отношения с самой дорогой и ненавязчивой героиней его жизни — квартирой.

Наоборот, любой бытовой подарок доведет Тельца до экстаза, а если этот сюрприз будет еще и сверкать, как, например, позолоченный унитаз, то вы будете ему самым дорогим другом, даже если познакомились вчера.

Близнецы

А вот кто точно от экстремального путешествия не откажется, так это Близнецы. И экстремальным отдых должен быть настолько, насколько это вообще возможно — отель в Новой Гвинее, рядом с поселением каннибалов, ресторан в жерле вулкана, дайвинг с акулами, «клетка смерти» с крокодилами — Близнец соберет за две минуты и свой чемодан, и ваш, сопровождая этот процесс криками радости.

Но никогда, слышите, ни за что не дарите им хомячка, денежное дерево и прочие дышащие сюрпризы, пощадите их. Единственное существо, о котором могут позаботиться Близнецы, — они сами.

Рак

Раки обожают хрустеть купюрами: их хлебом не корми, дай пересчитать несколько пачек денег, даже если деньги будут не их.

Вообще любые, чужие, главное — посчитать. Поэтому, чтобы лишний раз Рак не мусолил в своих клешнях бутерброды из купюр, а занимался делом, подарите ему копилку. Но тут свинья нужна не из гипса, а, например, стальная, чтобы лапки Раков лишний раз не тянулись к копилке и, совершенно случайно, не выронили ее.

Лев

Царственный знак уверен, что именно он — центр Вселенной, пуп Земли, лучший из лучших и так далее. Раз он такой один на миллион, то потешьте самолюбие Льва и закатите в его честь вечеринку.

Пышный, громкий, обязательно костюмированный праздник — идеальный подарок для самопровозглашенного царя зодиаков.

Если вы не рассчитываете в ответ получить от Льва вау-подарок, то смело дарите ему бритву, пену для бритья, одеколон — этот «сюрприз» он запомнит надолго.

Дева

Уже давно точите зуб на мужчину-Деву? Хотите отплатить ему за его колкие комментарии по поводу и без? Подарите ему билет на концерт Ольги Бузовой или Егора Крида . Сердечный приступ обеспечен, и дело не только в музыке, но и в толпах малолетних фанаток, которые будут плакать, выкрикивать слова песни и пожелания своим кумирам прямо в ухо дзен-настроенному знаку.

Но, если вы не настолько жестокий человек, и прислушиваетесь даже к нездоровой критике, то можете порадовать Деву эмоциональной мясорубкой в форме хоррор-квеста, чтобы, наконец, высвободить скопившиеся внутри глубинные переживания скупого на эмоции мужчины.

Весы

Если однажды, шутки ради, вы подарите Весам пошлую секс-игрушку, то он переступит через свой пацифизм и слепит куклу-вуду с вашей фотографией, а если пикантный подарок будет еще и безвкусно упакован, то великий эстет переселит куклу из вуду-тайничка в нагрудный карман, чтобы время от времени развлекаться.

Поверьте, знаем не понаслышке. В этот раз подарим Весам искусно выполненную копию «Звездной ночи», от греха подальше.

Скорпион

Членистоногий видит все в черно-белых тонах, поэтому разозлить его можно даже недвусмысленным подарком. Парфюмерная вода, всеразличные курсы и мастер-классы, предметы одежды — поставьте на таких сюрпризах крест. Мистер Скорпион, поставивший когда-то крест на себе, с радостью упрекнет в таком подношении, сказав, что вы хотели его обидеть, но он все сразу раскусил.

Опомниться вы не успеете, как Скорпион смахнет свою человечью маску и начнет жрать вас, начиная с ног, чтобы уже на стадии пожирания ваших хрустящих коленей, вы прокляли все праздники, встречу со Скорпионом и пожалели, что не взяли с собой заряженный пистолет. В общем, жуткая картина. Поэтому мы советуем подобрать для членистоногого набор графитовых карандашей, масляных красок, чтобы клешни и жало расслабились и творили прекрасное.

Стрелец

Хотите довести Стрельца до самоубийства? Просто подарите ему абонемент на SPA-процедуры или массаж и затолкайте его в салон красоты. Естественно, в салон красоты для брутальных мужчин, не иначе. Там, где не будет возможности устроить информационный пир для своего мозга и завести интересный диалог с кем-либо, Стрелец будет считать секунды до конца этой пытки. Вам его еще не жалко? Звезды советуют все же билетики в мир расслабления и красоты оставить для себя, а Стрельца удивить безумным мастер-классом, например, «Состязания насекомых: как сделать из сверчка бойца».

Козерог

Смело дарите Козерогу все, что вздумается. Он примет от вас все: носки, бритву, пену, ну и дальше по списку. «Почему подарок не имеет значения», — спросите вы.

Ответ довольно прост — расчетливый Козерог заводит любые отношения исключительно с лучшими мира сего, поэтому заранее знает, что носки или трусы вы купите в бутике Calvin Klein, а бритва обязательно инкрустирована бриллиантами. Собственно, а чего тут в зубы коню смотреть?

Водолей

Сколько подарков Водолею ни дари, он, словно ребенок, охладеет ко всем уже через два дня. Даже те, что попадут прямо в цель, через пару дней будут забыты где-то на полпути от кухни в гостиную. Поэтому сделать сюрприз, который будет для Водолеев на вес золота, — миссия невыполнимая. Но точно не стоит дарить Водолею билет на аттракционы, в которых свободолюбивого гения привяжут ремнями к адской машине. Дело тут даже не в страхе, а в ограничении свободы, которой до беспамятства дорожит Водолей.

Рыбы

Не дай вам космос подарить романтичным Рыбам что-то земное и бренное, тем более связанное с логикой, с которой они явно не в ладах. Вы моментально попадете в черный список. Звучит, конечно, намного страшнее, нежели есть на самом деле, но ежедневно ловить на себе пронзительные взгляды мужчин-Рыб вряд ли захочется. Лучше подарите безобидным Рыбкам домашнего питомца, которого они смогут задушить своей любовью, не переключаясь при этом на людей.