7 научных фактов о мужчинах

23 февраля, в День защитника Отечества, предлагаем вам узнать интересные факты о мужчинах, основанные на исследованиях ученых.

О представителях сильного пола сложилось так много стереотипов. Все ли они соответствуют правде? 1. Мужчины не всегда смотрят «налево»

Подавляющее большинство женщин считает, что их мужья спят и видят, как бы изменить им. Ярлык поборников полигамии прочно приклеился к представителям сильного пола.

Однако недавние исследования показывают, что после 30 лет мужчины испытывают сильную потребность оставаться верными одной партнерше. 2. Они постоянно выясняют, кто главный

С раннего детства мальчиков волнует иерархия. Если они не могут выяснить, кто какую позицию занимает, они начинают нервничать. 3. Мужчины подвержены гормональным изменениям во время беременности их партнерши

Когда женщина ожидает ребенка, у ее мужчины изменяется уровень гормонов. Согласно данным ученых, уровень пролактина у мужчин повышается, а уровень тестостерона падает на время беременности жены. 4. С возрастом мужчины меньше стремятся к соревнованию

Еще одно исследование выявило этот интересный факт. Мужчины любят соревноваться по своей природе.

Однако с возрастом они перестают хотеть кому-то что-то доказать и становятся более открыты для сотрудничества. 5. Мужчины охраняют свою территорию

Самый спокойный мужчина способен на жестокость, если опасность угрожает его территории или близким людям. Некоторые ученые списывают это на тестостерон, однако достоверно причина такого поведения еще не выявлена. 6. Мужчины запрограммированы замечать женщин

Интересная особенность мужского организма, которую можно использовать как оправдание: они не могут не замечать женщин. Причина этого явления — все тот же тестостерон, заставляющий мужской мозг разглядывать всех встречных представительниц прекрасного пола. 7. Мужчины рождены для решения проблем

Очень часто их критикуют за нехватку сопереживания. На самом деле их мозг уже занят поиском решения проблемы. Поэтому если хотите сочувствия — идите к подруге, а к мужчине обращайтесь только за практической помощью.