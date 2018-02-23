8 правил успеха и провала на собеседовании

Когда мы идем на собеседование по поводу новой работы, то редко задумываемся, что будут делать наши руки и где должны находиться ноги во время интервью. А зря — ведь зачастую будущая карьера зависит не от стопки дипломов и сертификатов, а от случайных поз и непроизвольных жестов. Чтобы очаровать потенциальных работодателей, главное — знать 16 волшебных «надо» и «не надо».

«Мы сами позвоним вам», — секретарша заученно парирует вопрос о том, когда станут известны итоги собеседования. В вежливой формулировке ясно читается завуалированный отказ. Вы с досадой хлопаете дверью (все равно терять нечего!) и сразу же определяете для себя причину фиаско: «Во всем виновата моя проклятая неловкость! Все было бы иначе, если бы я не споткнулась на пороге кабинета, как последняя корова!»

Наивное самоутешение, казалось бы, но в нем есть доля истины. Опытные рекрутеры больше верят не речам претендента, а его движениям — ведь словами легко обмануть, а «язык тела» плохо контролируется, выдавая истинные чувства и намерения. Восемь заповедей провала:

— скрестите руки на груди, да покрепче. Эта поза явно «просигналит» собеседнику, что вы чувствуете опасность и угрозу, исходящие от него. Имеете полное право — может, менеджер по кадрам поймет, наконец, что вам не по душе его допрос. Чтобы усилить негативное впечатление, напрягите спину и вытяните шею;

— плотно сожмите колени или закиньте ногу на ногу — в знак своего молчаливого несогласия с визави. Пусть знает, что ваша робость с лихвой компенсируется упрямством, так что веревки из себя вить вы не позволите;

— сцепите пальцы посильнее — так, чтобы костяшки побелели. Таким нехитрым способом вы убьете двух зайцев сразу — выразите свое разочарование и одновременно попытаете скрыть отрицательное отношение к собеседнику;

— вертите в руках ручку или ломайте скрепки. Так человек быстрее заметит, что вы нервничаете и сомневаетесь в своих силах. Непременно вызовете у него либо жалость, либо — что ближе к истине — раздражение;

— собирайте со своей одежды несуществующие пылинки. Этот отвлекающий маневр используется тогда, когда вы умираете от желания раскритиковать собеседника, но не решаетесь (вероятно, в силу отменного воспитания) высказать свою точку зрения. Вы даже можете соглашаться с человеком на словах — и при этом молчаливо демонстрировать свое неодобрение, прикрываясь внезапной тягой к аккуратности;

— чешите нос, прикрывайте рукой рот, касайтесь пальцами подбородка. Вам уже хочется высказать менеджеру по кадрам все, что о нем думаете, но вы сдерживаетесь и, возможно, даже пытаетесь тонко ему польстить. Но вашу неискренность выдают движения, призванные замаскировать фальшивые слова, — например, ребенок непроизвольно прикрывает рот, когда врет, его руки тянутся к лицу;

— показывайте пальцем. В ход пошла тяжелая артиллерия. Вы не в силах больше вынести того, о чем вещает экзекутор, и сами берете слово, подкрепляя его «перстоуказующим» жестом. Он символизирует высокомерие и всезнайство. Рука сжата в кулак, указательный палец поднят вверх, и кисть всем своим видом напоминает дубинку. Это наиболее раздражающий жест, особенно если он подкрепляется замечанием и взглядом свысока;

— наклоните голову пониже. Обреченно опуская «очи долу», вы подрываете доверие к себе и производите впечатление человека упертого и ненадежного. Впрочем, если вы точно следовали рекомендациям «провала», имеет ли это значение? Восемь заповедей успеха:

— не суетитесь. Когда вы увидите человека, который будет проводить интервью, слегка улыбнитесь и поздоровайтесь. Не спешите начинать разговор, не теребите свою сумку. Если вас не приглашают сесть, выдержите паузу и сами выберите место поближе к столу собеседника. Избегайте мягких диванов и кресел: они не дадут быстро и уверенно встать после окончания разговора;

— выберите правильную позицию. Общий вектор тела красноречиво указывает на ход мыслей и объект мечтаний: плечи, грудь, колени — все должно быть развернуто в сторону желанной цели. Ваша цель в данный момент — очаровать менеджера по кадрам. Чтобы как можно больше подчеркнуть свою заинтересованность, слегка наклонитесь вперед. Не забудьте об одной тонкости: поворот тела и ступней обязательно должен совпадать. Дело в том, что мыски указывают то направление, куда человек хотел бы уйти в данный момент. Если они «смотрят» на дверь, менеджер вряд ли поверит вашим самоуверенным речам;

— соблюдайте дистанцию. У каждого человека есть личное пространство, в которое посторонним вторгаться нельзя. Оптимальная дистанция для незнакомых людей — метр-полтора. Если вы нарушите эту невидимую границу, у собеседника возникнет дискомфорт и неприязнь к вам.

— мягко соедините пальцы рук, лежащих на коленях. Помните, как в детстве мама держала вас за руку, и вы ощущали себя в безопасности? Этот жест — полубарьер — поможет вам справиться с волнением и вернуть уверенность в себе;

— смотрите собеседнику в глаза. Прямой взгляд вызывает уважение и симпатию. Только «не сверлите» человека глазами дольше 10 секунд, а то он почувствует себя неуютно. Не отводите глаза очень часто и ни в коем случае не смотрите искоса — это трактуется как скрытое презрение. И еще. Взгляд «вправо-вниз» подскажет собеседнику, что вы думаете о чувственных удовольствиях, а движение глаз «влево-вниз» означает, что вы лжете.

— раскрывайте ладони в ходе разговора. Этот жест символизирует доверие и искренность и завораживает своей непосредственностью. Он подсознательно внушает собеседнику, что в данный момент вы говорите правду. Политики часто злоупотребляют этим движением, потому что оно идеально сочетается со словами «Давайте это обсудим»;

— сложите пальцы домиком. Шпилеобразное положение рук создает ощущение внутренней опоры. Этим жестом часто пользуются люди, у которых ситуация всегда под контролем;

— отзеркаливайте жесты собеседника. Вы можете достигнуть большего взаимопонимания с ним, если будете использовать его персональный язык жестов — так же, как он, сложите руки, поставите ноги, то есть примете его позу.

Впрочем, будьте начеку — если эта хитрость будет замечена, человек подумает, что вы передразниваете его. Или, если он подкован в области психологии, поймет, что вы пытаетесь им манипулировать.

Поэтому старайтесь держаться максимально естественно и доброжелательно. И даже если собеседование началось неудачно — допустим, вы споткнулись и даже упали на пороге, — ничего страшного. Любую ситуацию можно использовать с выгодой для себя, особенно если вы свободно владеете тайнами телесной лингвистики.