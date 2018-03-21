В чем тайная сила знаков зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы умеете одним взглядом взрывать вещи и воспламенять волосы на чужих головах. У вас буйный нрав, вы за секунду из милого пушистого котика превращаетесь в стихийное бедствие. Вас из-за этой черты боятся, но она же приносит вам всеобщее уважение (из-за чувства самосохранения окружающим легче уступить и сделать лишний реверанс, если они видят ваше недовольство). Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы способны останавливать время. Дело в том, что вы настолько медлительны, что при своей скорости не успевали бы выполнить и половину запланированных на день дел. Поэтому в тот момент, когда вас начинают поджимать дедлайны, вы концентрируетесь, замораживаете стрелки часов и добиваетесь поставленной цели. А потом все удивляются, как так получается, что вы, будучи внешне середнячком, оказываетесь успешнее большинства. Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы можете принять любую форму и внешность, которую пожелаете. Эта способность помогает вам пройти неузнанной мимо людей, с которыми вы не хотите знакомиться, или понравиться со второго взгляда мужчине, который сначала вас отверг. Благодаря этой же способности вы легко подстраиваетесь под окружающих, идете на компромиссы и стремительно овладеваете новыми навыками. Рак (22 июня — 23 июля)

Вы лечите руками. Если не верите нам, то протестируйте свои таланты на близких: окажется, что вы можете снимать головную боль, даже если даете человеку подзатыльник. Для любимых людей вы найдете и молодильные яблочки, и живую воду, и хорошего врача в местной поликлинике, поэтому к вам часто обращаются за помощью. Не отказывайтесь: ваши способности при вас, пока вы бескорыстны и склонны к самопожертвованию. Лев (24 июля — 23 августа)

Дева (24 августа — 21 сентября) Если потребуется, вы пробьете бетонную стенку кулаком или передвинете руками мешающую вам проехать машину. Кроме суперсилы, у вас есть и суперметкость: в гневе вы можете попасть тапком в голову мужа, который сидит в другой комнате. А еще у вас есть суперзрение (чтобы лучше видеть, как действуют ваши соперники) и суперинтуцияи (чтобы находить спрятанные подарки до наступления праздников). В общем, команда Тони Старка ждет вас.

Предвидение будущего — ваше тайное оружие, но оно же и ваше проклятие. Сколько раз вы говорили членам семьи: «А я тебя предупреждала, что ничего не получится?» И сколько раз они после этих слов переставали с вами общаться? Вам страшно представить мир, в котором у вас нет контроля над предстоящими событиями, поэтому вы усилием воли открыли свой третий глаз — и теперь мучаетесь. Ведь жить стало еще скучнее, чем раньше. Весы (22 сентября — 23 октября)

Вы телепат, который с легкостью залезает в чужие мысли. А если вдруг вы неправильно угадали чужое желание, то без зазрения совести внушите человеку свое, чтобы он верил, будто с самого начала так думал. Ни совесть, ни этические соображения не мешают вам быть в курсе того, с кем спит начальник, сколько стоят серьги у подруги, как проводит свободное время ваш ребенок и как за глаза называют вас соседи. Плюс в том, что от этого знания вы получаете исключительно эстетическое удовольствие и не собираетесь никого карать или кому-то мстить. Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У вас есть спонтанно включающаяся харизма. К сожалению, вы до сих пор не разобрались, где кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, поэтому регулярно попадаете в забавные ситуации. Например, вы просто заговорили с соседкой о том, что двор не убирают, а вас на следующий день единогласно выбирают домкомом. Или вы остановили мужчину, чтобы дорогу спросить, а вас сразу замуж зовут. Самое обидное, что когда вам надо поговорить о повышении или полезные связи завязать, у вас никогда не получается ваш магнетизм вызвать и всех очаровать. Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если вас вывести из себя, а садиться в тюрьму из-за этого человека вы не захотите, то поступите просто — телепортируетесь в другую точку мира. Причем ваше физическое тело может остаться на месте, но в неведомых далях вы порешаете свои проблемы, составите планы и мысленно напишете отчет. Этой же тайной силой вы пользуетесь тогда, когда хотите приключений, а смелости и денег на них нет. Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть пульт управления другими людьми. Нет, вы не тиран и не грязный манипулятор. У вас как-то естественно получается принимать за них решения. Ваша способность распространяется на окружающий мир: силой мысли вы можете вызвать снегопад, если затосковали по настоящей зиме, или выключить во всем доме свет, если собираетесь устроить романтическую атмосферу. Водолей (20 января — 19 февраля)

Пожалуй, вашей тайной силе позавидуют все: вы умеете создавать себя заново, с нуля. Какое бы страшное землетрясение ни произошло, как бы ни были обмануты ваши лучшие чувства и надежды, вы на следующий же день начинаете по камню отстраивать себя, придумывать мечты и планы, через силу улыбаться. Поэтому вы в кратчайшие сроки после увольнения находите новую (и более успешную) работу, после развода стремительно выходите снова замуж, а после болезни буквально в считаные часы возвращаетесь к стандартным делам. Кажется, в вас спрятан мировой запас оптимизма и жизнелюбия. Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы умеете пересекать границу невозможного. Стоит кому-то в вашем окружении сказать, что у вас ничего не получится, как вы добиваетесь результата. Причем со стороны кажется, что ради этого вы не приложили никаких усилий. Это не так. Трансерфинг реальности, «думай и богатей», визуализация — это все техники, которыми вы в совершенстве владеете.