«Мне 30, я не замужем, и мне норм»: рушим стереотипы

«Почему бездетную тридцатилетнюю девушку задержали на таможне? Пограничники подумали, что у нее бомба, потому что часики-то тикают», «Сначала ты шутишь острее мужика, а потом тебе 30». Эти и другие «искрометные» шутки слышала в свой адрес, наверное, каждая женщина, достигшая детородного возраста. Будущее предрешено, а потому промывать мозги нам начинают задолго до заветной даты.

Тут, по идее, я должна начать оправдываться, а также предъявить доказательства своей состоятельности, например график KPI или пачку международных дипломов. Или громко заявить свою позицию о том, что планета перенаселена, а брак — это пережиток патриархата, грозящий кухонным рабством. Или пожаловаться, как измельчали мужчины и насколько трудно теперь встретить свою любовь в тиндере.

Я живу так просто потому, что сейчас мне удобно так жить. Никакого мужененавистничества и теорий заговора. Тем не менее, что бы я ни ответила на вопрос «почему не замужем?», мой ответ не будет устраивать окружающих.

У людей вокруг в голове существует сложившийся образ 30-летней женщины, ты явно под него не подходишь, о чем тебе немедленно сообщают.

Сложно отделаться от ощущения, что виктимблейминг, слатшейминг и газлайтинг, несмотря на все усилия феминисток, до сих пор существуют в маленьком мирке, а весь остальной мир продолжает считать, что если в 30 женщина до сих пор не замужем, значит с ней что-то не так. «30» падает на тебя, как гильотина: отныне, как в сакраментальной фразе, у тебя есть два стула: либо в панике искать мужа, чтобы стать матерью, либо умиляться детям подруг. Кто считает, что все это «великолепие» существует только в России, могут посмотреть вот этот ролик Huffington Post:

Это мир, где только наличие мужчины и семьи делает женщину валидной. Она может быть нобелевским лауреатом, олимпийской чемпионкой, иметь на счету заработанный миллиард, но только наличие семьи делает ее полноценным человеком.

Всё — от фото младенцев до подаренного мужем «Бентли» — сигнализирует окружающим, что перед ними идеал, с которым они обязаны сравнивать свои никчемные жизни. Далее идут фотографии подруг в окружении младенцев, всплывающие баннеры тренингов «замуж за два месяца с тройной гарантией», тексты с заголовками «Доказательства любви: самые впечатляющие помолвочные кольца звезд» и «Свободная касса: холостяки первой сотни списка Forbes . Кто из российских миллиардеров еще свободен и пока не празднует День семьи, любви и верности».

При этом истории или фотографии разведенных женщин, которые остались одни с детьми из-за неудачного раннего брака, встречаются гораздо реже. Денно и нощно тысячи женщин кропотливо создают и обыгрывают образ той самой прекрасной дамы, выбраковывая все, что не подходит под стандарт. 90% подобного контента форсят сами женщины, вряд ли отдавая себе отчет в том, насколько мизогинные установки они транслируют, когда предлагают описанную выше модель в качестве единственно правильной.

Ради интереса можете сравнить, сколько людей подписано на инстаграм о честном родительстве и на аккаунт жены не самого известного русского рэпера, через раз постящей фотографии своей семьи и детей.

Как это ни странно звучит, если тебе 30 и ты не замужем, то тебе стоит бояться не мужчин, а других женщин, решивших выгулять белое пальто. По какому-то неписаному правилу женщина, ставшая матерью, считает, что ее авторитет и мнение становятся выше.

Мне 30, и я не замужем, потому что хочу заниматься своей жизнью, а не уродовать ее в соответствии с чужими страхами и предрассудками. Мой внешний вид, как и моя личная жизнь, — последнее, что я хочу обсуждать. Особенно с незнакомыми людьми. Тем более если они считают, что жизнь женщины — это кастинг, где выбор остается за мужчиной.

В 30 только начинаешь понимать, кто ты такая, на что ты способна и чего хочешь от жизни.

По нынешним меркам 30 — юный возраст, однако попробуйте доказать это своей маме. Вместо поддержки она начинает оценивать ваши взгляды на жизнь и отношения по устаревшим стандартам. Проблема не в том, что кто-то служит мужу, а в том, когда это пытаются преподать как единственно верную модель поведения, когда мать говорит взрослой, образованной, обеспечивающей себя дочери, что ее жизнь ничего не стоит без штампа в паспорте.

Наконец, мне 30, и я не замужем, потому что уверена: жизненная модель, где брак был способом телепортироваться в красивую жизнь, оказалась нежизнеспособной.

Брак перестал быть решением проблем. Проблем от него может стать только больше.

Семья — слишком серьезная и важная вещь, чтобы при ее создании руководствоваться мнением чужих людей, в особенности их историями о стакане воды и 40 кошках. Потому что их страх за тебя — чаще всего это страх за себя и свой, возможно не самый удачный, выбор. И худшее, что можно сделать, это начать думать, что их страх — твой собственный.