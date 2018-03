Почему полные люди вызывают негатив

Фэтшейминг — это старое явление, которое только недавно получило свое название и стало предметом для обсуждения. Что не так с фетшэймингом и как мы пришли от воспевания полноты к осуждению лишнего веса?

Фэтшейминг — это калька с английского слова fatshaming, которое состоит из двух частей: fat — «жир» или «толстый», shaming — «стыдить». Фэтшейминг — это действия (или высказывания), которые высмеивают и унижают других людей на основе их «лишнего» веса.

Неизвестно, когда фэтшейминг впервые появился в популярной культуре и медиа. На протяжении многих лет полные девушки считались образцом здоровья и красоты — в основном из-за того, что это говорило об их способности родить и вырастить ребенка. Еще в начале 19 века полнота была символом достатка — как для мужчин, так и для женщин.

Но в середине этого же столетия в Англии была опубликована первая книга, посвященная диете. А в начале 20 века стали продаваться карикатурные открытки с толстыми женщинами. Жир стал позиционироваться как признак дикости, примитивности и отсталости. Эта же новая культура говорила мужчинам, что полные девушки непривлекательны — а значит, те обязаны были худеть, чтобы понравиться хоть кому-то.

Так появилась культура похудения, которая развивалась вместе с массовой культурой. Стоило киноиндустрии стать популярнее, как у женщин появились новые ролевые модели — изящные и всегда худые модели, среди которых встречались редкие исключения, вроде Мэрилин Монро . В 80-х и 90-х мода на худобу развилась до нездоровых масштабов, когда в журнальных съемках и на подиумах стали появляться исключительно девушки размера XXXS.

Обычная женщина начинала чувствовать себя некомфортно в обществе, требующем от нее соответствия нереалистичным стандартам. Мода требовала от нее худеть, а если это было невозможно — чувствовать себя виноватой. И это только «стандартные» девушки — те, у кого была большая масса тела, считались расхлябанными и слабовольными. Если ты не можешь похудеть, то ты не достойна хорошего отношения — популярное оправдание среди фэтшеймеров.

В списке других причин фэтшейминга встречаются такие слова как «Это же ради их собственного здоровья» и «Быть толстой некрасиво, она и сама это понимает». Возможно, нас так заботит тело других, потому что мы не понимаем разрушительные последствия фэтшейминга. При этом исследователи открыто говорят о вреде и опасности такого осуждения, основанного на внешнем виде других.

Но почему тогда мы продолжаем осуждать других — и самих себя? Можно выделить несколько причин:

Психологи говорят, что это часть нашей природы. Нас всегда беспокоил чужой внешний вид — особенно когда речь заходит о женщинах. И технологии усугубили ситуацию. Теперь существуют тысячи площадок (в том числе и социальные сети), на которых можно круглосуточно обсуждать других.

Развитию фэтшейминга способствует и открытость нашей жизни другим людям. Если раньше существовала особая каста людей, для которых хороший внешний вид был работой, то теперь эта обязанность лежит на каждой из нас — ведь если модель из инстаграм способна на ежедневные занятия, то и мы должны. И если каждый из нас ощущает давление общества, то тот, кто дает себе «расслабиться», должен почувствовать общественное осуждение.

Это осуждение связано с тем, что в развитых странах нетрудно набрать вес. Трудно похудеть. Поэтому худоба становится признаком статуса — она значит, что вы можете позволить себе тренажерный зал и здоровое питание.

Робин Сильверман в своей книге Good Girls Don’t Get Fat: How Weight Obsession is Messing Up Our Girls and How We Can Help Them Thrive Despite It говорит о том, что ненависть к полноте стала неотделимой частью нашей культуры. Размер одежды — это не просто цифра, а показатель характера и силы воли.

Вместо преобладающего негативного отношения, которое приносит больше вреда, чем пользы, стоит концентрироваться на поощрении изменения образа жизни. Мотивацией для этого должно служить то, что лучше быть здоровым, чем нездоровым. И эти показатели далеко не всегда связаны с цифрами на весах. Идея о том, что существует только одно возможное воплощение физического здоровья и красоты — опасный и вредный миф.