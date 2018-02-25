Почему женщины получают меньше мужчин

Гендерная дифференциация оплаты труда — разница в оплате труда женщин и мужчин.

Она всегда имеет перевес в пользу последних и наблюдается во всех регионах мира на протяжении всего ХХ века. Вариации между странами колеблются от 75% до 30%. В Германии женщина зарабатывает в среднем 70% от заработков мужчины. Это означает, что ей нужно трудиться 15 с половиной месяцев, чтобы получить столько, сколько получает мужчина за один год. В США работающие женщины средних лет зарабатывают чуть больше — 74%. Причем наряду с полом важной переменной размеров заработка является возраст женщины. Те из них, кто достиг 50 лет и старше, могут рассчитывать только на 65% заработков мужчин. То есть, после нескольких лет сближения, гендерный разрыв в оплате труда снова увеличивается. Средние заработки афроамериканок никогда не поднимаются выше 65%, у латиноамериканок они падают до 57%, у российских женщин, по оценкам ВЦИОМ , на 2015 г. они составляют всего 65% от мужских. Еще хуже дело обстоит во многих мусульманских регионах, где женщинам не удается получать даже треть мужских доходов. Статистические данные свидетельствуют, что каждый рождающийся у женщины ребенок снижает ее заработки.

Гендерный разрыв в оплате труда является наибольшим среди самых доходных и высокопрофессиональных групп. При этом женщины по-прежнему не могут пробиться в сферу высшего менеджмента. И в США, и в Германии доля женщин, занимающих президентские посты в самых крупных компаниях, составляет вот уже много лет менее 3%. Правда, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что феминизация занятости открыла лучшие возможности для ряда женщин в среднем менеджменте в торговле и финансах. И все-таки в этих сферах их всего 30% в Европе и 40% в США. Они фактически «застряли» на этом должностном уровне и не могут пробиться сквозь «стеклянный потолок».

Законодательство же о равных правах и равных возможностях для женщин и мужчин работает только в общественном секторе экономики, а в частном оно не действует.