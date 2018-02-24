Необычные способы борьбы со стрессом в поездке

Большинство людей испытывают в поездках стресс. Переживания могут быть вызваны множеством причин, начиная от рискованного авиамаршрута с короткими стыковками и дискомфорта от непривычной обстановки. Влияет на самочувствие резкая смена климата и длительный перелет, вполне вероятное и редко кем избегаемое нарушение планов. Можно ли снизить уровень стресса?

MedAboutMe предлагает несколько неординарных способов снятия нервного напряжения. Дорожные стрессы, способные испортить отдых

В путешествии причин для возникновения стресса просто пруд пруди. Не слишком опытные путешественники переживают, не забыли ли они дома что-то нужное, не подведет ли авиакомпания, задержав рейс, не возникнет ли недоразумений на границе, не окажется ли недостаточно хорошей гостиница и т. д.

Есть и стрессогенные факторы другого рода, обусловленные нашей физиологией и психикой. Например, стресс от резкой перемены климата. Организму требуется время на перестройку и адаптацию, и пока этого не произойдет, он находится в нестабильном, угнетенном состоянии.

Известен также синдром смены часовых поясов, называемый еще «джетлаг». При перелете в другое полушарие сбиваются привычные биоритмы, и процесс настройки может существенно снизить качество жизни на несколько дней. Правда, это происходит не со всеми: есть в мире счастливчики, которым джетлаг совершенно неизвестен, они прекрасно адаптируются к любым переменам.

Многим знаком также «эффект первой ночи». Речь идет не о феодальном харрасменте по отношению к вассалам, а всего лишь о нарушении сна в непривычной обстановке. Даже в самом комфортабельном отеле в первую ночь многие спят очень плохо, «в пол-глаза».

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Стресс может вызвать и поведение спутников. Одни постоянно капризничают и ноют, другие переполнены энтузиазмом и расплескивают его на всех окружающих, раздражая шумным поведением или навязчивостью.

Нервное напряжение вполне понятно в ситуациях, когда оказываются под угрозой старательно выстроенные планы, если испортилось самочувствие или даже просто оказалась слишком тесной новая обувь.

Как же снизить уровень стресса и не испортить себе поездку? Джетлаг: полет через часовые пояса

Австралийские ученые разработали специальный гаджет, помогающий бороться с синдромом смены часовых поясов. Он выглядит как большие очки-маска со встроенным источником света. Свет подбирается так, чтобы воздействовать на определенные зоны мозга и синхронизировать биоритмы. Но пользуются этим устройством пока немногие.

Во время длительного перелета регулярно разминаться. Пройтись по салону, поприседать, слегка помассировать руки и ноги.

Бодрствовать при перелете в западном направлении и отоспаться как следует, перелетая к востоку.

Обеспечить организм белковой пищей, но без излишеств.

Отказаться от алкоголя и кофе.

Полакомиться хорошим горьким шоколадом в пути и по приезду. Это способствует синтезу эндорфинов.

Перевести часы в начале пути на новое время, что поможет заранее настроиться на новую временную зону. Что же советуют бывалые путешественники?

Комментарий эксперта

Джетлаг портит жизнь многим. Существует много рекомендаций относительно того, как преодолевать этот неприятный синдром. На самом деле иногда ухудшение самочувствия связано с тем, что человек именно этого и ожидает. Популярный тревел-блогер Майкл Нейл, например, борется с джетлагом тем, что просто о нем не думает. Это, кстати, хороший способ борьбы с любыми стрессами. Не нужно напрягаться, ожидая от путешествия негативных переживаний. Одни и те же явления могут восприниматься совершенно по-разному в зависимости от вашего настроения — как неожиданное приключение или как досадное, раздражающее происшествие. Сон на новом месте Стивен Ли Ганс, психиатр

Эффект «беспокойного сна на новом месте» ученые объясняют тем, что в непривычной обстановке включаются древние инстинкты самосохранения. Мозг переходит в особенный режим, в котором одно полушарие постоянно бодрствует и бдит — не появится ли внезапно неведомая угроза. Как правило, в режим «ночного дозора» включается левое полушарие.

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Ничего удивительного в этом нет: нашим предкам приходилось выживать в самых сложных условиях. Первобытному охотнику, чтобы не быть съеденным каким-нибудь полночным зверем, нельзя было утрачивать бдительности ни на секунду. Инстинкт самосохранения — один из самых древних и глубоких. Смена привычной обстановки запускает этот инстинкт, хотим мы того или нет. Совет эксперта

Японцы говорят, что на новой подушке всегда плохо спится. Вы можете уменьшить проявление «эффекта первой ночи в отеле», просто взяв с собой из дома свою подушку и любимую уютную пижаму. Юка Сасаки, сомнолог

Если вы путешествуете вдвоем с любимым человеком, нет ничего лучше его объятий. Ощущение близости насквозь знакомого тела, ритм его дыхания и биения сердца, тепло любимых рук рождают чувство защищенности и уюта и прогоняют прочь тревожность. Поцелуи как средство борьбы с тревожностью

Не надо недооценивать ласку в качестве средства от стресса. Поцелуй с любимым человеком запускает синтез окситоцина, который снижает уровень кортизола — гормона стресса. Это еще один довод в пользу путешествия вместе с любимыми людьми. Запаситесь жевательной резинкой

Жевание резинки усиливает выработку слюны. А этот процесс тоже снижает уровень кортизола. Жевательную резинку лучше выбирать без сахара. Возьмите с собой «Тетрис»

Простенькая игра из 1990-х обладает удивительным свойством сглаживать неприятные переживания. Это свойство «Тетриса» обнаружили недавно исследователи из Кембриджа. Походите босиком

Лучше всего — по земле или траве, или хотя бы по массажному коврику. Массаж стоп — замечательное средство для релаксации. Сделайте доброе дело

Неважно, что именно — комплимент стюардессе или девушке на стойке регистрации, например. Или помогите управиться с багажом матери с кучей детишек и чемоданов. Или опустите монетку в кружку для сбора пожертвований. Безвозмездная помощь другим, спонтанное желание подарить кому-то радость поднимает самооценку и наполняет душу оптимизмом, вытесняя стресс и беспокойство. Используйте запах

Запахи воздействуют на нервную систему мощнейшим образом. Неуловимый аромат любимых духов на подушке способен вызвать ощущение покоя и умиротворения. Запах привычного геля для душа — снять накопившееся напряжение и настроить на отдых.

Специалисты по ароматерапии рекомендуют использовать для борьбы со стрессом эфирные масла всех цитрусовых, розы и лаванды, майорана и мяты, хвои и сандала. Разумеется, в самолете или купе поезда распространять запахи не следует. Да и вообще следует помнить об умеренности. Не все хорошо переносят сильные запахи. Перекусывайте фруктами и орехами

Орехи содержат много магния, благодаря которому вы сможете лучше высыпаться и восстанавливаться.

Калий и магний можно найти и в бананах, а еще в них содержится триптофан, от которого зависит уровень мелатонина и серотонина. Эти вещества отвечают за регулирование сна.

Апельсины, лимоны, черная смородина и другие фрукты служат источником витамина С, а он снижает уровень кортизола, который, как мы помним, является гормоном стресса. Любуйтесь природой

Даже если не владеть умением расслабляться, когда требуется, можно достичь нужного эффекта, просто наблюдая за природой.

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Понаблюдайте за танцами стаи птиц над городом.

Посмотрите на падающие снежинки или на трепет листьев.

Провожайте взглядом плывущие по небу облака, освободив мозг от назойливых беспокойных мыслей. Встаньте пораньше, и поприветствуйте рассвет на новом месте. Или проводите уходящий день, любуясь закатом.

В конце концов, когда и расслабляться, как не в путешествии…

Приятной поездки! Комментарий эксперта