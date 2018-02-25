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Когда полезно плакать, а когда нет
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Когда полезно плакать, а когда нет 

WDay.ru 25 февраля 2018
Фото: WDay.ru
Если вы даете волю эмоциям, это, действительно, в некоторых случаях облегчает страдания, но иногда может их только усугубить.
«Плач приносит облегчение, — утверждал римский поэт Овдий. — Слезы смягчают и уносят с собой горе». Многие женщины любят поплакать. Мужчины сознаются в этом реже, хотя не стыдятся слез от трогательного фильма.

Когда плакать полезно

Аристотель сравнивал воздействие трагедии на умы зрителей с влиянием напитка, который очищает тело и душу. Фрейд использовал греческий термин «катарсис» — освобождение мозга от отрицательных эмоций. Психотерапевт Майкл Бадер из Сан-Франциско напоминает, что при просмотре фильмов мы плачем, когда конфликт разрешается в самом конце, а не во время драматических эпизодов. Психоаналитик Джозеф Вайсс объяснил это в статье «Плач при счастливом конце»: слезы выступают, когда мы чувствует себя в безопасности. Современная психотерапия зиждется на ключевом убеждении, что мы все — жертвы детских эмоций и мыслей и должны пережить их заново в безопасных отношениях.
Бадер, например, часто спрашивает своих пациентов, от чего они плачут в кино. Стандартный ответ: родитель, партнер или друг понял героя и предложил ему защиту или свою любовь. Если бы пациенты могли выражать эту потребность, то стали бы больше жалеть себя и более свободно двигались бы к своим целям.
В своей книге «Взгляд сквозь слезы» Джуди Нельсон утверждает, что более 70% психологов и психиатров активно продвигают плач как средство терапии. Известно, что во время плача учащаются пульс и дыхание, которые потом замедляются. Согласно одной теории, слезы от эмоций помогают организму избавиться от гормонов стресса и других токсичных веществ, но эта идея пока не подтверждена исследованиями, пишет Psychology Today.
Психологи университета Южной Флориды провели тщательное исследование более 2000 мужчин и почти 3000 женщин в 35 странах. Большинство из них утверждали, что чувствовали себя лучше после плача, особенно если их кто-то утешал, а болезненное событие осталось в прошлом.

Когда плакать вредно

Однако есть аргументы и против плача. Ведь обычно, когда люди утешают друг друга, они говорят: «Не плачь». И это не самый плохой совет. В лабораторных испытаниях люди, плакавшие на грустном фильме, сообщали, что впоследствии чувствовали себя хуже, чем те, кто не плакал. Изучались также дневники 97 женщин, согласно которым только 30% случаев плача оказали благотворное влияние. Некоторые люди стараются изо всех сил заплакать, чтобы им полегчало, а другие так же упорно стараются не плакать, чтобы не почувствовать себя хуже.
Наименее вероятен позитивный эффект плача у людей, страдающих депрессией или не осознающих причину своих переживаний.
Иногда плач может объединить людей, например, на похоронах, или в совместном переживании горя парой. Но в других случаях он может вызывать раздражение и неприязнь.
Жизнь такова, что большинство людей не хотят видеть наши слезы, даже если они являются их причиной.
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