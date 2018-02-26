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Пессимизм имеет преимущества
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Ученые выяснили преимущества пессимизма 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Британские ученые выяснили, что так называемый «оборонительный пессимизм» помогает людям лучше выполнять поставленные задачи и более щепетильно относиться к здоровью. Результаты исследования опубликованы в The Conservation.
Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме —стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу. Они предположили, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг. К примеру, если пессимист отправляется на собеседование, он заранее ждет провала и мысленно рассматривает худшие сценарии, тем самым избегая их. В его голове выстраивается план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.
Предположения были доказаны в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Находившиеся в плохом настроения люди лучше справлялись с задачей, чем те, кто был весел.
Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника и артритом попросили оценить свое будущее. Оптимисты мало думали о болезни, в то время как пессимисты искали возможности справиться с недугом. То есть, негативное мышление может иметь определенные преимущества и для здоровья: пессимисты, как правило, более обеспокоены своим состоянием, и, к примеру, если начнется эпидемия, с большей долей вероятности будут предпринимать профилактические меры.
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