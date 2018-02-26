Как смириться с изменой: советы Василисы Володиной

Стоит ли говорить, что измена любимого мужа становится для жены настоящей трагедией. Убедившись в предательстве дорогого человека, женщина страдает и …не может определиться, что ей предпринять: немедленно подать на развод, смириться и терпеть, обвинять себя в том, что «не удержала»? Разобраться в причинах измены и понять, как спасти отношения (да и стоит ли спасать), Вы можете с помощью «Подробного гороскопа совместимости». А оценить ситуацию поверхностно можно, зная зодиакальный знак мужчины. Итак, если он …

Овен

Скорее всего, супружеская измена для него — это глоток свободы и новизны. Устав от однообразия серых будней, он внезапно решает раскрасить свою жизнь в более яркие цвета и … может сорваться. К несчастью, Овен — очень увлекающаяся натура, с головой уходит в свои увлечения, видит только одну цель. Но он страшный собственник и ревнивец, этот факт нужно использовать. Если подкинуть ему поводы для ревности, даже вполне невинные, он моментально переключит свое внимание на законную супругу. Для этого не требуется изменять по настоящему — достаточно пару раз прийти домой с цветами, не объясняя происхождение букета. Или попросить кого-нибудь из коллег проводить до дому, так чтобы супруг стал свидетелем этого факта. Еще один способ снова привлечь внимание мужа-Овна — сменить цвет волос и стиль одежды на очень яркий и почаще выходить с любимым «в свет». Только чтобы не навредить себе, обязательно сверьтесь с индивидуальным «Астрологическим beauty-календарем».

Телец

Представители этого знака не часто решаются на измену жене — они ценят привычный порядок вещей и ненавидят эмоциональные встряски. Тельцы «грешат» неверностью только когда ощущают недостаток любви к своей персоне и пытаются восполнить его на стороне. Произойдет ли это в ближайшее время, Вы можете узнать из экспресс-расчета «Любовный прогноз». Профилактикой же неверности будет повышенная забота: нужно окружить мужа-Тельца комфортом, проявляя внимание к мельчайшим деталям — вкусный ужин и уютный дом, где его всегда ждут и т.д. А если измена уже случилась? Не стоит замалчивать проблему и делать вид, что Вы ничего не знаете — лучше сразу честно и «в лоб» обсудить сложившееся положение, наметив план по его совместному преодолению. Желательно, чтобы такой разговор проходил без бурного выяснения отношений, поэтому непременно воспользуйтесь астрологическим календарем конфликтов «Война и мир» . Если же обида не дает держать себя в руках — лучше перенести его на прием к семейному психологу.

Близнецы

Этому легкомысленному интеллектуалу все время хочется нового общения, новых знакомств, которые из дружеских легко перерастают в интимные. Причем в случае измены мужа-Близнеца подавать заявление на развод просто бесполезно: новое увлечение пройдет быстрее, чем Вы соберетесь дойти до ЗАГСа. Но есть и печальный факт — даже если этот грех случился с ним в первый раз, то скорее всего не в последний. Близнецы ищущие натуры, и ничего с этим не поделать. Единственный способ удержать его — добавить в супружеские отношения романтизма. А это значит время от времени назначать свидания, дома появляться только «при полном параде» (а никак не в халате), разделять с ним все его хобби и пристрастия — от рыбалки, до купания в проруби. Насколько безопасны и приятны все эти увлечения для Вас лично, покажет расчет «Знаки судьбы»

Рак

Не даром говорят «в тихом омуте…». Ранимые и чувствительные, домовитые и чадолюбивые Раки часто пускаются во все тяжкие. Причина проста — на неверность их толкает большая сексуальность и мощный инстинкт продолжения рода, хотя сами они никогда в этом не признаются. При этом Рак редко бросает законную супругу, но… продолжает связи на стороне. Первое эффективное средство возвращения неверного в лоно семьи — это обычный скандал (муж-Рак не переносит разговора на повышенных тонах и будет готов согласиться на любое условие разгневанной супруги). Магические приворотно-отворотные ритуалы тоже хорошо помогут. Например, используйте «Силу камней». А уже после того, как воцарился мир, не забудьте сделать интимную жизнь вашей пары ярче и разнообразнее.

Лев

Он обожает, когда женщины его завоевывают и борются за его внимание. Одних льстивых речей со стороны вашей соперницы достаточно, чтобы супруг свернул с пути истинного. Другая распространенная причина львиных измен — желание блеснуть в кругу друзей, доказать свою «особую мужественность». А чтобы разрушить побочную связь мужа-Льва, нужно бить в ту же самую цель, что и Ваша соперница — по его самолюбию. Сделайте вид, что Вы «не в курсе» и попытайтесь доказать, что любовница отзывалась о нем плохо: «Случайно узнала, что твоя секретарша Петрова в кругу друзей высмеивала твою внешность» или «Говорят, она всегда выбирает себе жалких любовников». После этого тайный союз потеряет для мужа былую прелесть. Если же имя соперницы неизвестно, боритесь с ней своими достоинствами — для этого потребуется стать «перспективнее», чем она: стройнее, ухоженнее, умнее и образованней. Приходите ко мне на «Индивидуальную консультацию астролога» , и мы вместе изменим Вашу жизнь в нужном направлении!

Дева

Мужчины этого знака верны своим женам, когда уверены в прочности супружеских отношений. А если жена ведет себя слишком вольно, частенько пропадает, кокетничает с другими мужчинами — как тут не поискать более «тихую гавань»? Так что «обманутой» супруге прежде всего стоит изменить собственное поведение. А дальше? Большая часть жизни у мужа-Девы проходит на работе. Здесь следует искать его новую пассию и обязательно с ней познакомиться, для того чтобы обратить внимание супер-критичного супруга на недостатки соперницы — «Дорогой, ты заметил, какие у нее неровные ноги?» (только сделайте вид, что не знаете об их связи). Даже если у девушки с фигурой все в порядке, муж обязательно «зацепится» сознанием за эту мысль и она уже никогда не даст ему покоя. Другой вариант — настоять, чтобы супруг сменил работу, перейдя в чисто мужской коллектив. А какая работа будет полезна не только для вашей личной жизни, но и для кошелька, знает астролог!

Весы

Он способен изменить жене, только когда действительно влюбился — случайных связей не заводит никогда. Но прежде чем переживать, супруга должна убедиться, что на то есть веский повод — мужчины-Весы способны поддерживать чисто платонические отношения с новой возлюбленной. Разумеется, далеко не всех согреет мысль о том, что законный муж гуляет под Луной с другой женщиной, даже если дело не заходит дальше чтения стихов. Но что можно поделать с влюбленным? Увы, ничего! Остается только ждать, когда он сам примет решение, как жить дальше. А самой тем временем искать ему достойную замену. В ходе специальной консультации (она называется «Общая консультация на тему личной жизни» ) я составлю Ваш гороскоп и детально проанализирую — какого мужчину Вам стоит искать, где он может найтись и когда есть шансы выйти замуж.

Скорпион

С виду он циник, а в душе доверчивый романтик. Его манит загадочность, недоступность непознанных женщин, тогда как жена уже известна и никакой тайны не представляет. И если Скорпион встречает на своем пути даму, которая дарит ему мистическое ощущение тайны (пусть даже это только кажется), он без долгих размышлений способен изменить жене. Воздействовать на его совесть и сознательность бесполезно, в таких ситуациях они «отдыхают». Заходите со стороны бессознательного! Сконцентрируйте его внимание на воспоминаниях совместного счастья: соберите старых друзей и подруг, устройте вечер приятных воспоминаний, пересмотрите фотографии, на которых ваша пара запечатлена еще до свадьбы. Или устройте поездку в тем места, где он влюбился в вас, где прошел ваш медовый месяц. После таких психологических трюков, силу новой любви к «незнакомке» супруг снова обратит на вас. Очень важно планировать такие «акции» в удачное время. Именно этому посвящен «Индивидуальный астрологический прогноз на 1 год».

Стрелец

Постоянные измены жене и наличие любовницы, увы, могут быть для него образом жизни. Это всего лишь самоутверждение, а не истинная потребность в любви. Если супруг-Стрелец уверен в своих силах и себе, все будет в порядке! Если же он чувствует, что никак не может добиться заветных идеалов в работе или старое дело уже стало для него скучным… «добирает самоуважения», заведя любовницу. Избавиться же от дурной привычки огненному ветренику ой как не просто. Постарайтесь довести до его сведения, что внебрачные связи — признак дурного тона и унижают мужское достоинство. Чаще подсовывайте статьи о знаменитостях, которые блюдут семейные ценности. Если у Вас с мужем есть общий друг, пусть поговорит с неверным: в случае Стрельца, чувство стыда (а не совесть) — мощное оружие. Или отправьте его на консультацию с астрологом, мы подробно обсудим с ним, чем чревато такое поведение для него лично и как выйти из порочного круга.

Козерог

Удивительно, но он может завести связь на стороне, убедив себя что именно так и должно быть. Так сказать большому начальнику любовница «положена» по статусу. К счастью, эта глупая мысль приходит мужу-Козерогу в голову не часто, но если уж приходит — держись жена! Новая связь может длиться годами, постепенно перерастая во вторую семью. И ни одну из женщин он бросить просто не в состоянии — ответственность, понимаешь! Потом такие ситуации мы обсуждаем на «Индивидуальной консультации астролога» и печалимся, что нужные меры не были принято вовремя — 10 или 15 лет тому назад. В его случае самыми действенными окажутся пересуды и суровое мнение общественности. А больше всего Козерог боится быть осмеянным. Как только подчиненные начнут хихикать за спиной, а начальник отпускать шуточки прямо в лицо (и то, и другое неизбежно), он в значительной мере поменяет свое мнение о престижности такой ситуации.

Водолей

Приходится признать, что измена — вторая натура этого знака. Более неверного типа не сыщешь во всем мире. Хотите продолжить свою жизнь вместе? Учитесь закрывать на глаза на его позднее отсутствие и новый запах женских духов от пиджака. Правда (независимо от вашего долготерпения) Водолей когда-нибудь сам решит разорвать обременительные узы Гименея и заживет свободной жизнью. Если хотите оставить последнее слово за собой — посетите «Общую консультацию на тему личной жизни» , обсудим, что ждет каждого из вас в случае развода и стоит ли терпеть безобразие дальше.

Рыбы

Большую часть свободного времени он нуждается в уединении и спокойствии. Если дома «рыбку» ждет собственный тихий уголок — мягкое кресло перед телевизором или уютный диван, он ни за что не изменит жене (точнее не изменит знакомым дивану и креслу). А вот если взвалить на него вагон обязанностей, домой рано не ждите — найдет другой спокойный диванчик. Если перестать «дергать» любимого мужа по пустякам и позволить ему ленится в течение 1 часа в день, вскоре он чудесным образом снова переместится на насиженное место. А еще один метод прочно привязать его только к вашему дивану — завести нового совместного отпрыска, не дожидаясь пока на это решится Ваша соперница. И, разумеется, такие серьезные шаги нужно планировать так же серьезно. «Консультация на тему зачатия и деторождения» именно об этом.

• По данным статистики, молодые жены (в возрасте от 26 до 30 лет) изменяют чаще, чем молодые мужья. Чем дольше живут друг с другом супруги, тем меньше вероятность их расставания.

• Британские социологи сделали сенсационное открытие: чем образованнее человек, тем чаще он проявляет неверность в супружеских отношениях. Как оказалось, самыми верными мужьями становятся… двоечники. А высокообразованные женщины и мужчины изменяют в 2 раза чаще, чем те, кто получил среднее образование.

• Психологи считают, что критическое время, когда может мужчина оставить семью, — один год. Если он в течение первого года любовной связи не развелся, то шансы, что он разведется потом, очень невелики.

• Если друзья и товарищи мужчины не изменяют своим женам, вероятность его измен тоже снижется.

• Некая итальянка заплатила более 30 000 долларов ясновидящей для того, чтобы узнать, не изменяет ли ей муж. В результате супруг подал на развод: ревность жены разорила его. Сам муж утверждает, что был верен жене.