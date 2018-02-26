8 марта: чего на самом деле хотят женщины?

Остался позади истинно мужской праздник — День защитника Отечества. Женщины упаковывали подарки, наряжались и всячески готовились к 23 февраля, чтобы поздравить с торжеством дорогих сердцу мужчин.

Теперь настала их очередь подготовиться к Женскому дню — впереди 8 марта. Казалось бы, ничего сложного нет в том, чтобы поздравить своих дам, вручить им букет цветов и еще раз напомнить о том, как прекрасно, что рядом с настоящим мужчиной есть настоящая женщина!

Но мы с вами живем в неоднозначное время, когда многие девушки не стремятся отмечать этот день и не относят его к праздничным. И вместо ответной улыбки и слов благодарности, исходящих от дамы сердца, мужчина может услышать много претензий. Это смущает и сбивает с толку мужчин куда больше, чем кажется.

С помощью нашего опроса мы хотим узнать, будете ли вы отмечать Международный женский день и что этот праздник значит для вас?