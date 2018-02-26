Москвич выплатил чужую ипотеку и остался без семьи

Москвич выплатил чужую ипотеку, но остался без жилья и семьи.

Миллениалов часто называют «поколением Питера Пэна» — люди, чья юность пришлась на начало нового тысячелетия, якобы склонны оттягивать свое профессиональное развитие и дольше остаются жить в родительском доме. Для большинства из них переезд в собственное жилье невозможен по экономическим причинам: спасибо мировому финансовому кризису и повсеместно подорожавшей недвижимости. Но некоторые сознательно возвращаются в родные пенаты, и им совершенно не стыдно.

Дмитрию 33 года, он родился и всю жизнь прожил в Москве. Полгода назад ушел из семьи и вернулся к родителями, в обычную двухкомнатную квартиру в Северном Чертаново, где прошло его детство. Конфликт, вынудивший его уехать от жены и сына, давно сошел на нет, но возвращаться к ним мужчина не планирует — пришел к выводу, что самостоятельная или так называемая «взрослая» жизнь слишком неудобна, а смысла в ней немного.

«Я обычный человек, не слишком умный, но и не тупой, — рассказывает Дмитрий. — Не ленивый, но горы сворачивать не готов. Общительный, адекватный. Как многие, в общем. Особенным себя не считаю, миллиардов не имею, понимаю, что мне их не заработать, и это меня совсем не напрягает. Работаю в хорошей IT-фирме, иногда берусь за проекты на стороне. Денег зарабатываю достаточно, хотя раньше, до кризиса, однозначно больше получал. Но и сейчас 150 тысяч в месяц имею стабильно, а когда подкатывает халява, могу и в два, и в пять раз больше взять. Хотя суть не в этом.

С женой знаком 10 лет, в браке восемь. Ребенку семь лет. Женился по любви, по крайней мере, когда в ЗАГС шел, так считал. Я хоть и технарь, но не задрот, как принято про нас программистов думать. До знакомства с Наташей успел нагуляться: и худые у меня были, и толстые, и приезжие, и москвички в десятом поколении, и даже одна обрусевшая негритянка. Это я к тому, что женился осознанно, не с бухты-барахты на первой встречной.

Северное Чертаново

О Наташе. Она не москвичка, но живет здесь с 10 лет. Папа и мама у нее долго работали в Якутии, хотя сами они из Екатеринбурга. Она единственная дочь, это сказалось на характере. Пуп земли. Родители из-за нее и переехали в итоге в Москву, потому что в Якутии климат тяжелый и развлечений немного. Состоятельными они были всегда, и здесь нормально обустроились, открыли в доме, где квартиру купили, продуктовый магазин, потом второй поблизости. Наташу обеспечивали до свадьбы целиком и полностью. Она и в Германии успела поучиться — правда, недолго, ей там не понравилось. И дали ей денег на квартиру — это, так сказать, ядро нашей дилеммы.

Я рос в куда более стесненных условиях. Что такое Чертаново, думаю, вы знаете. Ничем не лучше Якутска, а может и хуже. Финансово мне родители не помогали с 18-летия примерно. В институт поступил и как бы слез с их шеи, хотя и до того не особо эту шею отяжелял. Правда, до брака жил с ними, съезжать было незачем. Серьезных отношений ни с кем не было, а несерьезные складывались сами по себе где попало, но всегда за границами родительской квартиры.

По сути — я был бесприданником, а Наташа — богатой невестой, потому что квартиру она купила до свадьбы. Треть суммы дали родители, две трети — ипотечный кредит. Чуть меньше года она его выплачивала самостоятельно (скорее всего, не без помощи папы с мамой), потом мы вступили в законный брак, и это финансовое обязательство легло на мои плечи, что было в общем-то логично. Жена зарабатывала немного, себе на туфли и маникюр, я — прилично, плюс эта квартира как бы стала нашим общим домом. Вопроса «А почему я должен выплачивать твой кредит?» в моей голове не возникало. Моя жена, значит и кредит мой, и дом мой. Так я наивно думал. Все погасил за четыре года.

Родили сына. Отношения тогда еще были хорошими. Дома не сидели, много путешествовали, няню наняли, чтобы Наташа не слишком напрягалась. Я потихоньку раскручивался, одну работу поменял на другую получше, потом на третью. Со временем ребенка отдали в частный детский сад, преподавателя нашли по музыке, логопеда — все это я оплачивал. Купил жене новую машину взамен той, что родители ей подарили. Сам катался на метро — не потому, что денег не было, просто я не люблю водить, особенно в Москве. За границей еще куда ни шло.

Когда именно наша семья начала разваливаться, сказать сложно. Может быть, когда я стал меньше зарабатывать. Так уж случилось. Вроде не нищенствовали, но быт все больше заедал. Все как у всех. Жена придирается, муж защищается. То посуду я не помыл, то с сыном неправильно разговариваю, то пивом от меня пахнет. Я не пил и не гулял, кстати. Мог час-другой посидеть с друзьями после работы, но не напивался никогда, не куролесил. И вот про друзей еще — общей с женой дружеской компании у нас не сложилось. Она со своими отдельно общалась, я со своими. Это тоже показатель семейного неблагополучия, мне кажется.

Ну вот и полетело-понеслось. Секса нет, ссоры есть. Ссор нет, секса все равно нет, есть равнодушие с очень редкими периодами нормального человеческого общения. Я уже начал подумывать — и ладно, все так живут. Ну, пилят меня. Всех пилят. Уходить не собирался, но тут Наташа сама проявила инициативу.

В конце прошлого лета так вот взяла и заявила: «Переезжай к своим родителям». Только в более грубой форме. Ну, один раз сказала, второй. Я сначала думал — остынет, успокоится. Но она стала это говорить каждый раз, когда мы ссоримся. И постоянно меня корит, что у меня нет своего жилья: «Я знаю, что тебе идти некуда. Ничего, поживешь у родителей. Надо было свою квартиру покупать, а не на всякую ерунду тратиться». А про то, что две трети денег за ее квартиру выплатил я — даже больше, ведь мы об ипотеке говорим — Наташа как бы забыла.

Что в сухом остатке? Я на этой женщине женился, фактически ее обеспечил жильем и долгие годы содержал. Но никаких прав у меня не было и нет. В общем, я, как и просила жена, переехал к родителям. Счастливая семейная жизнь не сложилась, а несчастливая кому нужна. Решил, что так лучше для всех — для меня, для Наташи и для сына, который не должен видеть наши разборки.

Про квартиру. Свербело, конечно. Но если бы я за нее последние деньги отдавал, то наверное было бы хуже. Ипотеку я выплатил относительно легко, поэтому и моральные страдания несильные. Хотя если бы была возможность вернуться в прошлое, я бы как-то грамотнее к этому вопросу подошел. Попросил бы долю оформить на меня, или собирал бы свидетельства того, что деньги вносятся мои. На всякий случай. Это, так сказать, мой совет тем, кто только собирается выплачивать чужие долги. Необязательно за квартиру.

Теперь самое интересное. Я до сих пор не разведен. У Наташи тяжелый психологический кризис закончился, и она, судя по всему, хочет воссоединения семьи. Звонит мне, разговоры разговаривает. А я уже не хочу обратно. Думаю, если вернусь, через пару недель опять начнется — «Ты свинья», «Опять в монитор уткнулся» и «У тебя же ничего нет, убирайся из моей квартиры». Материально помогаю, с сыном общаюсь по телефону каждый день, по выходным куда-нибудь вместе ходим. Он доволен, я тоже. Чего еще надо? Жену не люблю, наверное. Совершенно не скучаю. Сложившуюся схему считаю не идеальной, но рабочей. Наташа обеспечена, сын растет, я спокоен. Никто не орет «Выключи свой долбаный компьютер».

Родители не против моего с ними совместного проживания. Переживали, конечно, как и теща с тестем. У них свои представления о семье. Но сейчас все более-менее утряслось. Наташу ни в чем не виню. Ребенка воспитывает, работает. Может и меня не напрасно выгнала, ведь в итоге всем полегчало. Квартиру я ей, считай, подарил. Но так рассудил: потом все равно сыну достанется, так что нежалко.

Снять жилье я могу, но не хочу. Зачем? Отцу под 70 уже, матери прилично за 60. Я им нужен, они мне тоже в бытовом плане помогают. Мать так готовит, я и забыл, что бывает так вкусно. Бабы меня сейчас не интересуют, да и как бы я формально несвободен. А выкидывать по 40-50 тысяч в месяц, чтобы изображать независимость — это чушь и глупость. Я на эти деньги лучше в Новую Зеландию съезжу, или отложу ребенку на образование. Или подкоплю немного и вложусь в новостройку, опять же, для сына».