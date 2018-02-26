Оригинальные идеи для подарка на 8 марта

Sobesednik.ru рассказывает, как выбрать подарок на 8 марта и не ошибиться: вот несколько хороших и беспроигрышных идей.

1. Один из самых популярных подарков на 8 марта — средства по уходу для собой. Не обязательно дарить приевшиеся гели для душа, шампуни и пены для ванны. Будьте чуточку оригинальнее: купите хорошее средство для ухода за волосами, например масло, косметику для лица (увлажняющий крем, масло для лица, глину, скраб для губ), эксфолианты или скрабы для тела. Дополните подарок бомбочками для ванны, пудрой для тела и очищающим средством для лица (вроде мятной маски). Такой подарок понравится большинству женщин.

2. Вы наверняка не один раз видели огромную очередь в парфюмерные магазины вечером 7 марта. Косметика и духи — лучший выход для тех, кто не хочет долго думать на подарком и искать что-то оригинальное по всему городу. Но как быть, если не знаешь предпочтений получателя? Выход есть: подарите духи, воспроизводящие один запах. Например, у Demeter есть туалетная вода с запахом жвачки, яблочного пирога, арбузного леденца, булочки с корицей, моря, деревьев и много другого. Более сложные (и намного более дорогие) ароматы есть у Maison Margiela: в их линейке Replica можно найти запахи прогулки по пляжу, воскресного утра, вечера у камина, джазового клуба и другие.

3. Тандем, который не наскучит никогда, — это цветы и сладости. Но не спешите бежать в ближайший супермаркет за коробкой конфет: куда лучше подарить букет цветов с шоколадом ручной работы или выполненными на заказ капкейками, пряниками или тортом. Некоторые магазины предлагают специальное оформление подарка: например, цветы и конфеты могут поместить в шляпную коробку со специальным разделителем, чтобы сладости не упали в бутоны.

4. Один из очень интимных подарков — нижнее белье. Его лучше дарить в том случае, если вы уверены, что подарок понравится и не будет воспринят с негодованием. Прежде чем идти за покупкой, постарайтесь точно узнать размеры, чтобы комплект подошел. Советуем также не бежать в сторону красного кричащего белья, расшитого кружевами: иногда лучше отдать предпочтение чему-то сдержанному и однотонному.

5. А вот подарком, который не вызовет негодования, могут стать украшения. Самым беспроигрышным вариантом будут подвески, серьги и браслеты. С кольцами надо быть осторожным и заранее узнать размер. Не все носят броши: такой подарок может пролежать на полке не один год. Зато легкая цепочка с небольшой элегантной подвеской может стать аксессуаром на каждый день.

6. Тем женщинам, которые любят готовить или хотят этому научиться, может понравиться кухонная техника. Выбор зависит от предпочтений получателя подарка:тем, кто часто печет, может пригодиться кухонный термометр, а любители делать торты оценят удобный кондитерский шприц. На крайний случай всегда есть мультиварка: она подойдет для тех, кто на самом деле не хочет утруждать себя приготовлением еды.

7. Фитнес-трекер будет отличным подарком не только для спортивных женщин, но и для тех, кто следит за своим здоровьем. Он напомнит, что вам нужно пройти еще несколько шагов, выпить на пару стаканов воды больше или уделить внимание своему сердцебиению, если оно у вас слишком частое.

8. В случае, если все предыдущие подарки вам показались банальными и неоригинальными, то предлагаем подарить на 8 марта самокат. Он подойдет не только молодым девушкам, но и энергичным, активным женщинам. Ведь куда лучше ехать по освященной солнцем улице летом, чем в душном метро или еле двигаться на машине в пробке.