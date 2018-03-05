Как знаки зодиака воспринимают свой путь 

Во многом настрой зависит от зодиакальной принадлежности и бороться с этим бесполезно.
1/20 Одержимые идеей искать препятствие даже там, где его нет, а потом со звериным рыком разрывать проблему на куски и после блаженно принимать золотой пояс – обычный день Овна. Не дай Вселенная встретиться с Овнами на придуманном ими же ринге! Вы даже не успеете открыть рот, как уже совершите ошибку.
3/20 «Все есть благо. Каждый день – бесценный дар» - жизненный девиз девушек-Тельцов, который они как заезженную пластинку повторяют всем вокруг. Обычно незнакомцы, увидевшие умиротворенную улыбку и чистые глаза Тельца, охотно верят их проповедям. А вот и зря!
4/20 Дело в том, что Тельцы просят у своих высших сил не бесконечный дзен, а материальные блага, а незнакомцы, в этом случае, маленькая жертва. Но выпутаться из паутины Тельца уже невозможно: все твое – мое, материализм ничто по сравнению с душевным благополучием и так далее.
5/20 Дикие авантюры, серьезные проблемы со всем вокруг, безумные путешествия, затяжные депрессии – каждое из этих блюд разумные безумцы встречают с восторженным криком. Но они пробуют все это по ложечке, дабы не отравиться и не поправиться. Остальное отдают своим любимым друзьям и сматываются.
6/20 Уже в подростковом возрасте Рак начинает затягивать: «А в мое-то время…». К счастью, это не заразно, но с каждым годом «болезнь» развивается. Опираясь на свое прошлое, даже надев очки, Рак не сможет рассмотреть настоящее, а будущее для Рака вообще выдуманный миф.
7/20 Жизнь леди-Льва – пышный праздник, героиня которого, естественно, только она. Абсолютно все, что происходит с гигантской кисой – вечеринка жизни. Утренний кофе обязательно с виски, завтрак – в компании с незнакомцем, рабочий день – новый проект, где можно продемонстрировать свою уникальность.
9/20 Девы с пеленок, вооружившись лупой, начинают изучать этот мир вдоль и поперек. Под каким углом держать нож для масла, сколько барашков можно сосчитать перед сном, с какой интенсивностью гладить кота – все это, конечно, волнует Деву.
11/20 Весы в этой жизни должны собрать пятерки по всем предметам: дружба, любовь, работа, хобби – они везде будут лучшими. И даже если недруг будет вставлять им палки в колеса, они до последнего постараются не упасть с велосипеда, а грохнувшись, встать, отряхнуться и пойти дальше, будто ничего и не произошло.
12/20 Но все мы помним, что в тихом омуте черти водятся, а демоны женщин-Весов серьезные такие, жирненькие и если вырываются наружу, то заставляют вытворять ее немыслимые вещи, а на утро: «Нет, это была не я. Это все они».
13/20 Попа безумных авантюристок Скорпионов ищет опасных приключений всегда. Если в юном возрасте все начинается невинно – показать незнакомому дяде язык, прокатиться на собаке, то в зрелом возрасте все довольно серьезно...
15/20 Женщина-Стрелец постоянно занимает время у жизни в долг. Она откладывает на потом абсолютно все: научиться играть на гитаре, сходить в планетарий, поменять работу и даже простецкие бытовые дела она обязательно сделает, но завтра.
17/20 Козерог неумолимо следует по стопам Стрельцов, то есть ни сходит с места. Но в отличие от друга по философии, дамочки-Козероги действительно полны сил осуществить свой вау-план по завоеванию всего, чего пожелается.
19/20 Ах, эти свободолюбивые леди-Водолеи. Их хлебом не корми, дай разрушить общепринятые рамки и растереть плевок по их руинам. Все свою жизнь они преследуют высшую цель – сражаться за свободу решений, мнений, выбора. В итоге Водолеи переворачивают с ног на голову мир, но только в своем сознании.
20/20 Мудрые Рыбы уверены, что плыть по течению – легкий и наиболее разумный вариант. Зачем разжигать революцию, бунтовать против жизни, если можно приспособиться абсолютно ко всему? И правильно, и не за чем! Лучше покрыться пылью, сидя перед телевизором, а жизнь там сама собой пройдет, без их участия.
Одни уверены, что в жизни они должны быть бойцами, другие просто плывут по течению, воспринимая себя как путешественника — каждому свое. И если кто-то в силах изменить свой привычный взгляд на серьезные вещи, то некоторые не могут пересмотреть свое существование, хоть и пытаются изо всех сил. Оказывается, во многом настрой зависит от зодиакальной принадлежности и бороться с этим бесполезно.