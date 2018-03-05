Как знаки зодиака воспринимают свой путь 

1/20 Одержимые идеей искать препятствие даже там, где его нет, а потом со звериным рыком разрывать проблему на куски и после блаженно принимать золотой пояс – обычный день Овна. Не дай Вселенная встретиться с Овнами на придуманном ими же ринге! Вы даже не успеете открыть рот, как уже совершите ошибку. depositphotos.com Фото:

2/20 Дышать воздухом Овнов, вообще-то, не разрешалось – тут вас уже ничего не спасет, ведь в бою у Овнов нет правил, если вы еще не поняли. depositphotos.com Фото:

3/20 «Все есть благо. Каждый день – бесценный дар» - жизненный девиз девушек-Тельцов, который они как заезженную пластинку повторяют всем вокруг. Обычно незнакомцы, увидевшие умиротворенную улыбку и чистые глаза Тельца, охотно верят их проповедям. А вот и зря! depositphotos.com Фото:

4/20 Дело в том, что Тельцы просят у своих высших сил не бесконечный дзен, а материальные блага, а незнакомцы, в этом случае, маленькая жертва. Но выпутаться из паутины Тельца уже невозможно: все твое – мое, материализм ничто по сравнению с душевным благополучием и так далее. depositphotos.com Фото:

5/20 Дикие авантюры, серьезные проблемы со всем вокруг, безумные путешествия, затяжные депрессии – каждое из этих блюд разумные безумцы встречают с восторженным криком. Но они пробуют все это по ложечке, дабы не отравиться и не поправиться. Остальное отдают своим любимым друзьям и сматываются. depositphotos.com Фото:

6/20 Уже в подростковом возрасте Рак начинает затягивать: «А в мое-то время…». К счастью, это не заразно, но с каждым годом «болезнь» развивается. Опираясь на свое прошлое, даже надев очки, Рак не сможет рассмотреть настоящее, а будущее для Рака вообще выдуманный миф. depositphotos.com Фото:

7/20 Жизнь леди-Льва – пышный праздник, героиня которого, естественно, только она. Абсолютно все, что происходит с гигантской кисой – вечеринка жизни. Утренний кофе обязательно с виски, завтрак – в компании с незнакомцем, рабочий день – новый проект, где можно продемонстрировать свою уникальность. depositphotos.com Фото:

8/20 Действительно, сказка в чистом виде. Единственные, кому тут приходится туго – «львиные» друзья. depositphotos.com Фото:

9/20 Девы с пеленок, вооружившись лупой, начинают изучать этот мир вдоль и поперек. Под каким углом держать нож для масла, сколько барашков можно сосчитать перед сном, с какой интенсивностью гладить кота – все это, конечно, волнует Деву. depositphotos.com Фото:

10/20 И если одни, проходя мимо благоприятных обстоятельств, посчитают их мусором под ногами, то дева поднимет находку, рассмотрит ее и сколотит свой эко-бизнес. depositphotos.com Фото:

11/20 Весы в этой жизни должны собрать пятерки по всем предметам: дружба, любовь, работа, хобби – они везде будут лучшими. И даже если недруг будет вставлять им палки в колеса, они до последнего постараются не упасть с велосипеда, а грохнувшись, встать, отряхнуться и пойти дальше, будто ничего и не произошло. depositphotos.com Фото:

12/20 Но все мы помним, что в тихом омуте черти водятся, а демоны женщин-Весов серьезные такие, жирненькие и если вырываются наружу, то заставляют вытворять ее немыслимые вещи, а на утро: «Нет, это была не я. Это все они». depositphotos.com Фото:

13/20 Попа безумных авантюристок Скорпионов ищет опасных приключений всегда. Если в юном возрасте все начинается невинно – показать незнакомому дяде язык, прокатиться на собаке, то в зрелом возрасте все довольно серьезно... depositphotos.com Фото:

14/20 Встретить принца на белом коне, украсть коня, по дороге захватить с собой подруг и поскакать грабить банк. Несмотря на самые рискованные выходки Скорпионов, они всегда волнуются за свое будущее. depositphotos.com Фото:

15/20 Женщина-Стрелец постоянно занимает время у жизни в долг. Она откладывает на потом абсолютно все: научиться играть на гитаре, сходить в планетарий, поменять работу и даже простецкие бытовые дела она обязательно сделает, но завтра. depositphotos.com Фото:

16/20 Стрелец уверена, что неуклонно двигается вперед, перепрыгивает все барьеры, но не понимает, что вперед двигаются только ее планы, а вот физическая оболочка топчется на месте. depositphotos.com Фото:

17/20 Козерог неумолимо следует по стопам Стрельцов, то есть ни сходит с места. Но в отличие от друга по философии, дамочки-Козероги действительно полны сил осуществить свой вау-план по завоеванию всего, чего пожелается. depositphotos.com Фото:

18/20 Рогатые просчитывают все ходы, положения, продумывают каждый пункт, поэтому бойтесь Козерогов, они могут захватить мир, если только очень захотят. depositphotos.com Фото:

19/20 Ах, эти свободолюбивые леди-Водолеи. Их хлебом не корми, дай разрушить общепринятые рамки и растереть плевок по их руинам. Все свою жизнь они преследуют высшую цель – сражаться за свободу решений, мнений, выбора. В итоге Водолеи переворачивают с ног на голову мир, но только в своем сознании. depositphotos.com Фото: