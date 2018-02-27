Как возрастные кризисы соотносятся с семейными

Как известно, в семейной жизни есть свои кризисы — один год совместной жизни, три, семь… И вокруг них еще можно было бы лавировать, если бы они не накладывались на «кризис середины жизни» у каждого из супругов. Кризис среднего возраста

Термин «кризис среднего возраста» придуман в 1997 году во время сьемок фильма Гарика Сукачева с одноименным названием: его предложил небезызвестный Иван Охлобыстин . Его суть можно выразить одной фразой: утрата смысла жизни. До этого момента смысл был: имелись определенные цели и достижения — семья, дети, карьера, друзья… Но однажды человека вдруг накрывает ощущение пустоты и безысходности — и с каждым днем он все отчетливее осознает, что своей вершины он достиг — и она не такая сияющая, как казалось в юности. Дальше предстоит сплошной «день сурка». И возникает желание срочно все изменить!

Возрастные границы этого кризиса в современном мире с его быстрым ритмом точно указать довольно сложно. Но принято считать, что он возникает в возрасте от 35 до 50 лет и может продолжаться от полугода до нескольких лет.

Причем, если в конце прошлого века, говоря о кризисе среднего возраста, имели в виду в основном душевные метания мужчин, то теперь уже абсолютно очевидно, что у женщин этот кризис проходит не легче. Пожалуй, даже тяжелее: карьерные амбиции приблизительно равны у обоих полов, но женщины при этом острее, чем мужчины, переживают изменения в семье.

Женские и мужские кризисы

У женщин кризис среднего возраста нередко накладывается на постродовую депрессию (или провоцируется ею). 35 лет для многих в наше время — возраст рождения первого ребенка и перерыв в карьере. А для очень многих это вторые или третьи роды, после которых вы сама себе кажетесь белкой в колесе — постоянно бегущей, спешащей, решающей чужие проблемы и не имеющей времени на себя саму.

У кого-то начало кризиса связано с пубертатным возрастом ребенка. Происходит процесс сепарации — разрыва прежних детско-родительских отношений, и мать просто не понимает, что ей теперь делать. Она ощущает свою ненужность и глобализирует это ощущение: «не мой ребенок может без меня обойтись», а «жизнь прожита зря, я никому не нужна».

А если подросла дочь, то своим внешним видом она подсознательно будит в матери воспоминания об ушедшей молодости. Все это подрывает уверенность женщины в себе.

Лучшее, что можно сделать в этой ситуации — сосредоточиться на себе: заняться своей карьерой, внешностью, здоровьем. Ко многим это решение приходит на уровне интуиции — потому женские кризисы со стороны обычно не так заметны, как мужские.

У мужчин кризис в первую очередь связан со страхом импотенции и смерти. А социум между тем требует от них постоянных доказательств мужественности.

Именно осознанный страх смерти заставляет мужчин «около сорока» придавать большое значение вопросам продолжения рода. В этот момент они, наконец, дозревают, чтобы уделять много времени и внимания своим наследникам — но дети уже выросли и не дают желаемой обратной связи.

Успехи в карьере внезапно обесцениваются: мужчина обнаруживает, что либо «ничего не добился в жизни», либо добился, но «совсем не того, о чем мечтал в детстве». И он начинает спешно наверстывать упущенное и искать новые смыслы существования. В этом ощущении мужчины чаще, чем женщины решаются на резкую смену обстоятельств: дауншифтинг, смена профессии, развод и новая семья (чаще — с молодой женой, которая способна подарить нового наследника)… Как пережить кризис с меньшими потерями?

Конечно, лучшим выходом будет обратиться к психологу. Но если вы хотите попробовать разобраться с проблемой самостоятельно, в этом помогут следующие рекомендации:

Нужно осознать и принять тот факт, что наступил возрастной кризис и вам необходимо многое переосмыслить.

Найти время побыть с собой наедине — хотя бы по полчаса в день.

Обсудить с партнером, что бы вы хотели поменять в жизни.

Честно оценить то, что с вами происходит: удобнее и эффективнее всего записать в блокнот 2 колонки: «Хочу» и «Могу» — и сконцентрироваться на пунктах, которые совпали в обеих.

Изложить на бумаге свои страхи и довести их до абсурда с помощью вопроса: «И что тогда будет?».

Последние два пункта позволят вам правильно расставить приоритеты: если кризис среднего возраста связан с периодом эмоционального выгорания на работе, то смените место работы или форму работы (например, попробуйте удаленную работу, фриланс, собственный бизнес). Возможно даже, у вас хватит сил и средств на то, чтобы смениить профессию. Если же основной источник страданий — в семейных отношениях, то сделайте упор на решении этой проблемы (не пытайтесь убежать от нее в работу: этим вы только усугубите ситуацию).

При этом, обнаружив что кризис накрыл вашего мужчину, не сообщайте ему об этом — обидите на всю оставшуюся жизнь. Что от вас требуется:

стать более внимательной;

дать мужу время разобраться в себе;

постараться поддержать его выбор и начинания, даже если это грозит уменьшением доходов;

обязательно заняться своим внешним видом;

попробовать что-то новое в сексе;

проводить больше времени вдвоем: организовать совместную романтическую поездку, заняться вместе спортом, посещать парные мастер-классы и т.п.

И самое главное — если вы дорожите отношениями, то наберитесь терпения. Будьте рядом, поддерживайте мужа и оставайтесь той женщиной, с которой он хотел прожить всю жизнь, когда делал вам предложение. Все проходит, и этот кризис обязательно закончится, принеся в вашу семью много новых эмоций и обновление отношений.