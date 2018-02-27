Как знаки зодиака ведут себя на вечеринках

Все мы обожаем безумные вечеринки. И если кто-то говорит, что не любит эти ваши шальные тусовки, присмотритесь, возможно, он хочет переманить вас на темную сторону ЗОЖа. Чтобы совладать с соблазном податься в хардкорное учение о здоровом образе жизни, напоминаем вам, что за вас уже все решила ваша зодиакальная принадлежность. Овен

Вечеринки для Овна — высшее предназначение! Естественно, через пару дней миссия всей жизни изменится, но на этой неделе закатить своим собратьям по бокалу тусовку — святое. Если даже Овна никто и не просил составлять план мероприятия, то она самостоятельно провозгласит себя капитаном этой вечеринки и двинет ваш корабль прямо «На луну» (коктейль, в состав которого входит текила, джин, виски, водка, трипл-сек, блю кюрасао, шампанское. — Прим. ред.) Дальше по списку танцы у незнакомцев на столе, бессмертный подкат «А вы знакомы с Ириной?» и конкурс «Кто быстрее выпьет». Нетрезво ковыляя домой, счастливый Овен будет понимать, что с задачей справилась на отлично. Телец

Всегда трезвый Телец станет палочкой-выручалочкой на любой вечеринке: выслушает, совет душевный даст и водички принесет, и такси вызовет. В общем, обеспечит комфорт своим выпившим подружкам, а позже меланхоличная вечеринка, наконец, начнется у нее самой: она расслабится в уютном кресле с бокальчиком чего-нибудь крепкого. Нелегкая работа — Тельцом быть! Близнецы

Это не вечеринки были созданы для Близнецов, а Близнецы для вечеринок! Помимо встроенного при рождении тусорадара, у них есть все качества шоумена: и шампанское ножом открывать, и в Летку-енку всех гостей в два счета собирать, и одиночек друг с другом сводить, и драки устраивать, а потом быстренько смываться — Близнец на все эти дела мастерица. Несмотря на свою гиперзанятость разговорами, опрокидыванием рюмок и поиском приключений, Близнецы пытаются заботиться и о любимых подругах, выкрикивая время от времени: «Пей, пей, пей…», развлекая их выдуманными историями-блокбастерами и мастер-классами по откровенным танцам. Рак

Рак с радостью вылезет из своего панциря, если в центре клуба ей уготована уютная постелька, ноутбук, набитый тоннами романтических комедий, бокальчик красного винишка, а, и конечно, беруши, чтобы не слышать всех вас смертных. При другом раскладе звать пресноводного домоседа — себе вредить. Но ходит слух, что в полнолуние Раки становятся душками и сами навязываются на вечеринки, а там и клешнями под музыку машут, и о своей тяжкой судьбинушке рассказывают, и конкурсы интересные устраивают — сказка, да и только. Лев

Лев на вечеринках больше напоминает не шального весельчака, а чудо-женщину, скрещенную с джином. Стрельцу стало плохо — Лев с горсткой таблеток спешит на помощь, Рак разрыдался, вспомнив бывшего — наманикюренная лапка с бутылкой шампанского уже тянется к бедняжке, у Близнецов открылся словесный понос — Лев появилась из ниоткуда и тут же попросила Близнеца станцевать ее коронный бути-дэнс. В общем, под надзором Льва любая вечеринка станет эпичной. Дева

Вы уже пригласили Деву, а она уже протянула свое «Я подумаю»? Поздравляем, теперь вы не отвертитесь. Дева, естественно, вечеринку не пропустит, но заранее попросит точную инструкцию о том, как вы будете веселиться. А что вы смеетесь? Мы серьезно. На какой алкоголь вы уже наметили глаз, с каким интервалом планируете опрокидывать рюмки, под какие песни крутить попами, с кем знакомиться, на какие темы болтать — все это важно до безумия. Скорее всего, ваш план Девам не понравится, но она явно отметит старания и после третьей рюмки буде чмокать вас во все щеки, приговаривая, что любит вас до беспамятства. Весы

Весы готовы тусить всегда, везде и в любом состоянии. Загвоздка только в том, что помимо алкоголя на вечеринке должны быть симпатичные незнакомцы, иначе вечер Весов уже с первого бокала станет томным и невыносимо скучным, а скуку роковые женщины терпеть не могут. Уже через пару минут вы вдруг поймете, что танцуете с трансвеститами в гей-баре с экзотическим коктейлем в руках. Вроде и весело, но вечеринку вы планировали совсем другую. Скорпион

Кто это там мастерит башню из разбитых бокалов, танцуя при этом стриптиз и выкрикивая строчки из песен 80-х? Да это же малышка Скорпион! Она готова всегда привнести в вашу скучную вечеринку капельку дикости и сотворить всю неведомую чушь, которая вдруг придет в ее светлую головку, но за которую вы явно будете краснеть перед друзьями, а Скорпион объяснять это фразой: «Один раз живем, милейшие». В общем, тусовка со Скорпионами — тот еще цирк. Мы предупредили, если что. Стрелец

Прилежные алкоголики Стрельцы — главные заводилы на любой тусовке, вплоть до пижамной вечеринки. Их задача номер один — напоить всех, кого они видят. За последствия своего индивидуального квеста они, конечно, ответственности не несут, но с задачей справляются на ура. Пьяными и шальными будут все, и Стрельцы в первую очередь. Но горе вам, если Стрелец вдруг начала пропагандировать здоровый образ жизни — вечеринка пройдет трезвой, отвратительно скучной, зато все гости узнают, как бокал вина может покалечить вашу жизнь навсегда. И упаси вас Вселенная, намекнуть Стрельцу на то, что она что— то там напутала. Спать придется с открытыми глазами все оставшиеся годы. Козерог

Если во время организации вечеринки Козерог на пару часов становится крестной-феей, то во время вечеринки под градусом она преображается в королеву танцпола. Несмотря на то, что танцует Козерог, собственно, как козел с рыбьим хвостом на льду, остальные с радостью повторяют ее безумные танцы, воспринимая это за шутку. Подавите колики смеха в горле, вспомните все хорошее, что сделала вам Козерог, улыбайтесь и хлопайте. Водолей

После вечеринки с Водолеем на утро единственное, что вы вспомните, это странноватого вкуса коктейль, который вы приняли из рук нежданной гостьи. Истории о том, как вы попытались выпустить на свободу цирковых зверей, просидели всю ночь за решеткой, а утром решили уснуть в заброшенной многоэтажке в центре города — это вы узнаете из сводки новостей или от случайных знакомых. Поэтому если на вечеринку завалилась уже веселая Водолей, изо всех сил держитесь от нее подальше, чтобы амнезия не накрыла вас так скоро. О каких проделках Водолеев идет речь? Нет-нет, белый и пушистый Водолей просто знает толк в вечеринках. Рыбы

Почему именно на вечеринках у Рыбок происходит расщепление личности — загадка, которую не смогут решить даже самые гениальные умы. И вы не сможете, не пытайтесь. Просто наблюдайте за тем, как Рыбка смеется во все 32 зуба над откровенно глупой шуткой, плачет над стаканом с виски, потому что потрачена вся молодость, заигрывает с вашим другом, который не знает, куда от нее деться, раздает незнакомкам бытовые советы и лезет на барную стойку с криком «арррррива». В общем, интереснейшее зрелище.