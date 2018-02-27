Женщины испытывают больше счастья, чем мужчины

Психологи обнаружили еще одну любопытную разницу в уровне счастья между представителями разных полов. Если женщины чаще более удовлетворены своей жизнью, то мужчины гораздо реже испытывают тревожные ощущения.

Исследование психологов показало, что женщины испытывают больший уровень счастья и удовлетворения своей жизнью, чем мужчины. Но не всё так просто, ведь представительницы прекрасного пола также чаще страдают от тревожных расстройств. Таковы результаты статистического исследования, касавшегося уровня счастья, которое было проведено британскими психологами и социологами из Офиса национальной статистики на основе опроса более 300 тысяч человек. Цифры показывают, что все жители Великобритании в последние 6 лет стали чуть более счастливыми. Общий уровень счастья с лета 2012 года вырос более чем на 3% и сами эксперты связывают это с некоторыми достижениями в области экономики.

При этом среднестатистическая женщина оценила свой уровень счастья в 7,99 из 10, а мужчина — лишь в 7,76. Но оказалось, что уровень тревожности у женщин составляет целых 3,07, а у мужчин он равняется всего 2,75. В этой связи психологи подчеркивают, что на протяжении длительного периода наблюдений женщины всё время демонстрируют более высокий уровень удовлетворения от жизни, чем мужчины, но у них также отмечается и повышенный уровень тревожности.

МедикФорум полагает, что это связано с меньшей устойчивостью женской психики. С одной стороны, представительницы прекрасного пола быстрее испытывают радость и счастье и более интенсивно переживают эти эмоции. С другой стороны, им свойственно предавать несколько большее эмоциональное значение определённым неприятным моментам в жизни, либо тем эпизодам, которые кажутся неприятными только женщинам, но нормально воспринимаются мужчинами.