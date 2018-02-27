Почему круто в 30 лет быть одинокой (нет, свободной!)

Если в 30 вы все еще абсолютно свободны, то это не повод поплакать. Это повод отметить.

Вы можете переехать в любой момент

30 — прекрасный возраст для того, чтобы жить там, где вам нравится. Вы взрослая женщина, которая не зависит от родителей, а коль скоро у вас нет человека, который удерживает вас в городе, можно совершенно спокойно переезжать. Особенно, если офис вашей компании недавно открылся в Лондоне или вы можете позволить себе работать на аутсорсе.

Вы можете учиться на ошибках других людей

Вокруг вас уже достаточно опытных и в меру мудрых людей, чьи ошибки могут вас многому научить. Например, вы можете спросить подругу, что именно стало причиной их расставания с мужем. А потом попытаться не наступать на те же грабли. Мы знаем, что все индивидуально, но еще мы знаем, что есть очень общие причины, по которым распадаются даже самые крепкие пары.

Вы не будете тратить время на странные отношения

В 30 вы уже точно знаете, чего хотите от отношений, и каким именно видите своего партнера. А это значит, что вы не будете впустую тратить время на свидания со странным персонажами только ради того, чтобы не заскучать. Получается, что даже первые свидания после 30 становятся более осмысленными.

Вашим друзьям с вами классно

Особенно тем из них, у кого тоже нет пары. Если вы дружите много лет, то уже наверняка успели стать чем-то вроде дружной семьи, члены которой всегда готовы к веселью и совместным приключениям.

Вы сфокусированы на личностном росте

У вас есть время на курсы, кружок рукоделия и изучение языков. В общем, на все, что раньше вы откладывали из-за учебы и строительства карьеры. Займитесь чем-то, что действительно вас увлекает!

Вы можете путешествовать в одиночестве

Если вы никогда не пробовали путешествовать одна, обязательно займитесь этим! Это выведет вас совсем на другой уровень. Самое крутое — полная независимость: вы идете туда, куда хотите, едите тогда, когда хотите, и спите столько, сколько хотите. А еще ведете внутренний монолог, который иногда очень помогает разобраться в себе.

Вы тратите деньги, как захотите (и сколько захотите)

Ваш доход — это ваш доход, и вам не надо ни с кем делиться или откладывать на образование ребенка, например. Хочется платье — пусть будет платье. Дорогой ресторан — почему нет, если это доставляет вам радость? В общем, никаких угрызений совести!

У вас есть возможность сконцентрироваться на карьере

И добиться огромных успехов! Никто не запретит вам работать 24/7 и не будет осуждать за то, что вы проводите субботу в офисе (хотя, мы все равно рекомендуем отдыхать по выходным). Но главное, чтобы работа приносила вам радость, и вы получали удовлетворение от того, что делаете.

Вы можете проводить выходные так, как хочется

К вопросу о выходных: когда у вас нет пары, у вас нет забот из серии приготовить завтрак или придумать, какое кино посмотреть вместе. Вы можете весь день валяться в постели и заниматься всякой ерундой: пилить сториз в «Инстаграм», например. Ну или отправиться в спа на весь день, наслаждайтесь мыслью о том, что это время принадлежит вам!

Вы можете наслаждаться собой

Любить себя и принимать себя — очень важные навыки, которые пригодятся вам, если вы решите строить отношения. Так что, тренируйтесь сейчас и наслаждайтесь ощущением себя как личности.