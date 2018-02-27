Как прокачать свой мозг в зависимости от возраста

К 25 годам бурное развитие головного мозга прекращается, а после 30 наступает период постепенной деградации. Но есть и хорошие новости: серое вещество можно и нужно стимулировать искусственным путем. Самые распространенные способы — чтение серьезной литературы, решение логических задач. Однако подобные тренировки, по сути, лишь замедляют процесс старения мозга. Для того чтобы мозг развивался, нужны более изощренные, наукоемкие методики.

Потребности в совершенствовании тех или иных отделов мозга меняются с возрастом. Скажем, молодым специалистам для быстрого карьерного роста важно подолгу сохранять концентрацию внимания. Позднее, лет с 35, многие начинают замечать, что замедляется мыслительный процесс, быстрее наступает утомление. Эти симптомы вполне поддаются терапии. Так же как и ослабление кратковременной памяти и ясности мышления, которые проявляются в пожилом возрасте.

Какие когнитивные функции вы бы ни хотели развить, в онлайн-сервисе «Викиум» найдутся подходящие упражнения. Это такой тренажерный зал для тех, кто качает самую важную часть тела — голову. Фитнес построен на ежедневных 15-минутных подходах к тренажерам, которые разрабатывались при участии специалистов по когнитивной и общей психологии центра тестирования «Гуманитарные технологии» при МГУ

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Все упражнения построены на динамичной игровой механике. Яркие, неординарные занятия — залог высокой вовлеченности. Если бы «Викиум» был сборником монотонных практик, то полтора миллиона пользователей за четыре года ни за что не собрал бы. А так люди занимаются саморазвитием с удовольствием.

После регистрации вам будет предложено указать, какие именно навыки вы намерены усовершенствовать. После этого нужно пройти вводное тестирование, по результатам которого будет автоматически создана персональная программа тренировок. Для примера рассмотрим по паре тренажеров, адаптированных под задачи разных поколений.

Молодым людям, на которых ежедневно обрушивается ворох разнообразных дел, полезно будет пройти все этапы тренажера «Близнецы». Эта методика направлена на работу сразу с несколькими аспектами внимания. Выискивая два идентичных изображения, вы настраиваете себя на устойчивое восприятие значимой информации, а за счет быстрой смены заданий нарабатываются навыки многозадачности.

По функционалу с «Близнецами» схож тренажер «Уникум», более сложный. Требуется найти фигуру, отличающуюся от всех других. Фигуры эти весьма замысловаты, поэтому одновременно удерживать в поле внимания несколько объектов непросто. Кроме того, за счет работы периферического зрения происходит активизация зрительного и пространственного восприятия.

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Завсегдатаи «Викиума», перешагнувшие порог среднего возраста, чаще всего выбирают тренажеры, ориентированные на стимуляцию мыслительного процесса. Скажем, «Простые переключения» вызывают активизацию наглядно-образного мышления. Если не торопиться, то определить, является ли число четным или буква — гласной, проще простого. Но при низком темпе выполнения и результат будет соответствующий.

Вообще, почти все тренажеры на мышление требуют проворства мысли. «Сложение» и «вычитание» фигур в упражнении «Геометрия» налаживают контакт между перцептивными и абстрактными мыслительными процессами, происходящими в коре головного мозга. Ассоциативное мышление — важнейшее качество для представителей творческих профессий.

Упражнения на развитие памяти пользуются спросом у всех категорий пользователей, но особенно важны для людей старше 55 лет. В этом возрасте память неизбежно ухудшается, если не работать над ней. Непринужденный тренажер «Найди лягушку» позволяет поддерживать энергетический тонус мозга и, следовательно, функцию памяти в активном состоянии. К тому же улучшается непроизвольное запоминание фактов, не попавших в поле внимания.

Более того, недавно «Викиум» стал первым в своем роде сервисом, где занятия охватывают не только визуальный, но и слуховой канал восприятия. Тренажер «Композитор» развивает навыки усвоения информации, полученной на слух. Пользователи запоминают, в какой последовательности звучат инструменты в мелодии, и потом выбирают их из списка в нужном порядке. Очень плодотворное упражнение для тех, у кого на работе много отвлекающих факторов.

В принципе, пользоваться «Викиумом» можно бесплатно, но тогда вам будут доступны только девять тренажеров. Полный функционал — около полусотни упражнений различной сложности — поступит в ваше распоряжение при покупке премиум-аккаунта. Он также позволяет следить за прогрессом и сравнивать свои успехи с результатами других пользователей.