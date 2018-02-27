Офисный шум смертельно опасен: как не сойти с ума

Офис — дело нервное, мало того — еще и вредное для здоровья. То душно, то сквозняк, то простуда от сидения под кондиционером. А еще коллеги и постоянный шум — непонятно, как офисный планктон еще держится! «Дом» задался вопросом, насколько шум в офисе способен навредить здоровью, и поговорил об этом с ЛОРами и со специалистами по офисной недвижимости и интерьерам.

По исследованию «Регус» (поставщик решений в области гибкой организации рабочего пространства), около четверти работающих людей жалуются на шум — меньше, чем на общение с неприятными коллегами (57 процентов респондентов, трудящихся в офисе), но тоже много. «Я уволилась с предыдущей работы именно из-за того, что все всё время орали. Не шучу: орали коллеги, орало начальство, грохотал принтер, еще и звук на телефонах никто не выключал, — рассказывает копирайтер Катя. — День проходил как в джунглях, а не в PR-агентстве. Я по характеру такой человек, что мне важно долго погружаться в работу, и потом, когда она пойдет, уже не отвлекаться. А тут пяти минут не проходило, чтобы кто-то не начал в полный голос разговаривать по телефону, или вдруг руководство прибегает с воплями. Каждый вечер приходила домой с больной головой, садилась дописывать то, что не успела».

Шум и навязчивое общение просто раздражают или это и правда вредно?

«Наше ухо страдает в двух случаях: от резкого звука (имеется в виду взрыв или резкий хлопок) или, наоборот, от постоянного монотонного звука на предприятии. Если его слушать месяцами и годами, на этой частоте и произойдет снижение слуха. Звуки офиса, помимо влияния на слух, раздражают и головной мозг, — рассказывает Владимир Зайцев из ЛОР-клиники доктора Зайцева. — Шумы не позволяют отдыхать мозгу, он находится в постоянном перенапряжении: отсюда головные боли, мигрени, вплоть до развития панических атак. Появляются стрессы. Могут появиться звон и писк в ухе, что очень плохо поддается лечению.

Эпоха, когда все следят друг за другом, накладывает свой отпечаток: и человеческое ухо, и мозг напряжены на протяжении всего дня, даже если человек не выполняет сверхважную работу. Может развиться такое состояние, как сенсоневральная тугоухость в начальном своем проявлении».

В обстановке, где нарушены стандарты уровня шума и/или вибрации, возникает опасное воздействие, губительное для слуха, — хроническая акустическая травма, говорит Вера Шинкаренко, врач-сурдолог, врач-оториноларинголог первой категории клиники «Медицина»: «Это крайне опасное состояние, оно растянуто во времени, человек постепенно привыкает к нему, и сразу выявить весь вред сложно. Офисы, рестораны, производства, кабины пилотов, музыкальные заведения, строительные объекты — это те места, которые должны иметь предметы специальной акустической защиты (общие и индивидуальные) для тех, кто там работает постоянно».

Катя, уволившаяся из PR-агентства, иногда пользовалась простым аптечным средством — берушами. «Это помогало сосредоточиться на работе, хотя, конечно, полностью от навязчивого общения не спасало. Но от шума, который меня не касается, — да».

giphy.com

Весной 2017-го американская компания Breather разработала расширение для браузера Google Chrome, которое способно отвадить от рабочего места надоедливых коллег по работе. После установки расширения в правом верхнем углу браузера появляется кнопка с надписью Nope («Нет»). При ее нажатии браузер набирает телефон пользователя, чтобы тот мог сделать вид, что ему звонят и он больше не может продолжать разговор.

Врачи, кстати, тоже рекомендуют подобную защиту. «В промышленных условиях люди пользуются промышленными наушниками или промышленными берушами. В офисе можно закладывать вату в ухо, тем самым снижая нагрузку на свой слух. Ватный тампон не должен быть тугим, иначе сотрудник перестанет слышать вовсе, — советует Владимир Зайцев. — Если есть возможность договориться с руководством, АХО и коллегами, можно переместить всю копировальную технику в один угол и поставить звукоизоляционные стенки-экраны до потолка, это тоже уменьшит нагрузку на уши». Подобные «экранирующие» технологии широко применяются в продвинутых офисах (в основном класса А и В), рассказали «Дому» эксперты по офисной недвижимости.

«На стенах локально применяются акустические панели (чаще всего в переговорных комнатах и кабинетах) из тканевых или минеральных материалов, которые снижают громкость звука на несколько пунктов, — поясняет Александр Алейников, коммерческий директор и партнер компании Pridex. — Еще одно интересное решение — звукоизолированные будки для телефонных разговоров, которые активно применяются в офисных помещениях с открытой планировкой (open space). Рабочие места и целые группы рабочих станций обустраиваются акустическими ширмами для снижения шума и обеспечения комфортной работы.

Стены принт-зоны, в свою очередь, отделываются панелями из войлока для снижения уровня шума от работающей оргтехники».

Как рассказывает Артем Пантелеев, коммерческий директор компании «Гинт-М», самыми уязвимыми с точки зрения акустики являются офисные пространства open space: «Звуковое давление в них может быть достаточно сильным. Первое, что стоит отметить, отвечая на вопрос о повышении комфорта и безопасности работы в этой среде, — это акустический потолок. Он должен иметь высокий коэффициент звукопоглощения и разбивать большое помещение на зоны. Современные акустические потолки изготавливаются из стекловолокна, каменной ваты, которая безопасна для человека, имеет высокие акустические показатели, а также позволяет предотвращать эффект реверберации (эха)».

Акустический потолок не только уменьшает шум в офисе, но и повышает акустическую эффективность различных ограждающих конструкций и перегородок. Например, улучшается такой показатель, как разборчивость речи.

«Стоит обратить пристальное внимание на покрытие пола — чем плотнее ковровое покрытие, тем меньше слышны шаги и выше акустический комфорт, — добавляет Артем Пантелеев. — Самое некомфортное состояние в офисе — при уложенном твердом линолеуме на фальшпол в коридорах и зонах open space».

Евгений Бакунов, директор по продажам компании Kinnarps, в качестве звукоизоляционных решений приводит панели для стеклянных поверхностей и акустические напольные перегородки. «Звуковая волна, созданная голосом или телефонным звонком, отражаясь от пола и стен, продолжает гулять по офису, забивая пространство ненужными шумами. И настольная перегородка ей в том не помеха. В отличие от напольной мягкой акустической перегородки — она гораздо эффективнее гасит звук, так как блокирует его отражение от пола», — говорит эксперт.

Акустические параметры могут заметно улучшить и самые простые с виду решения — например, расстановка диванов и пуфов, помогающих избавиться от проблемы эха в переговорных и конференц-комнатах. «Весьма прогрессивное решение: рабочая столешница, встроенная в акустический войлочный бокс. Можно тихо, сосредоточенно работать, не замечая окружающего шума и гама, — продолжает Евгений Бакунов. — Войлочные домики — еще один способ уйти в себя. Hut (хижина) имитирует небольшой дом со сводной крышей, который можно использовать как мини-кабинет, столовую или даже небольшую переговорную».

Ну и, наконец, последний шанс снизить нагрузку на уши — полностью или частично перейти на гибкий график. Такая возможность есть, конечно, не в каждом офисе. Хотя, по исследованиям «Регуса», по утрам на работу сейчас не ходят 30 процентов офисных сотрудников.

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Как показало исследование «Регус», почти половина опрошенных в Москве Челябинске офисных работников не могут должным образом сконцентрироваться при работе из дома. Им мешают просьбы членов семьи (51 процент респондентов отметили этот пункт), назойливое внимание домашних питомцев (42 процента), обычные домашние звуки — звонки в дверь, шум стиральной машины и прочие (24 процента). Для 11 процентов работа на дому оказалась невозможной из-за медленного и ненадежного подключения к интернету.

Ирина Баева , управляющий директор компании в России , отмечает, что гибкий график — хороший способ завоевать лояльность сотрудников и сохранить их здоровье — разумеется, при грамотной системе учета ключевых показателей деятельности. «Такая схема выгодна и работодателю: если большинство сотрудников трудятся в режиме гибкого графика, компания может снизить стоимость аренды за счет отмены фиксированных рабочих мест и уменьшения занимаемой офисной площади», — говорит Баева.

По оценке собственника ГК «Экоофис» Андрея Ковалева , в отдельных отраслях (медиа, коммуникации, продажи) перевод части сотрудников на гибкий график позволяет снизить расходы на офис на 50 процентов и более.

А исследование, проведенное Avaya и Dynamic Markets, говорит о том, что 75 процентов работников готовы на значительное (10-11 процентов) сокращение компенсационного пакета при условии гибкого графика. Правда, дома тоже шумят — семья, кот, стиральная машина и сосед с дрелью. Так что стоит ли полностью бросать старый добрый офис, особенно если в нем стены из войлока и хижины, куда можно спрятаться, — это еще вопрос.