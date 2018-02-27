5 верных способов потерять друзей

Заводить новых друзей можно хоть каждый день, когда ты ребёнок, и очень трудно впустить кого-то в свою жизнь, когда ты взрослый, у тебя семья, дети, работа и хлопот полон рот. Однако мы продолжаем совершать ошибки, из-за которых теряем друзей.

Ошибка 1: кажется, что впереди полно времени

Не позвонили вы подруге сегодня, ничего страшного, позвоните завтра, или послезавтра, или через полгодика, или никогда. Она обязательно поймёт, ведь вы так заняты. Вам некогда даже смс-ку написать и поинтересоваться, как у неё дела. На самом деле, время работает против вас: чем реже вы созваниваетесь, списываетесь и, в конечном итоге, видитесь, тем меньше у вас общего. Конечно, за чашкой кофе она может пересказать вам крупными мазками всё, что произошло за последние полгода, но именно то, что вы можете поделиться повседневными переживаниями, делает вас друзьями, а не просто добрыми знакомыми или приятельницами.

Ошибка 2: вы считаете проблемы подруг надуманными

Да какие у них вообще могут быть проблемы. Да, у этой муж выпивает, зато зарабатывает столько, что подруге вообще не надо думать о деньгах. У той сын двоечник, зато она красотка, каких свет не видывал, а оценки, в конце концов, ни о чём не говорят. И вы им прямо об этом говорите: «Ерунда, не стоит и переживать, забудь». Но если подруга делится чем-то, для неё это не ерунда. Даже если вы не можете в полной мере разделить её чувства, постарайтесь хотя бы не обесценивать их.

Ошибка 3: вы думаете, что близкое общение освобождает вас от социальных норм

Проще говоря, режете правду-матку там, где от вас её никто и не хочет услышать. На самом деле, от друзей нам нужна поддержка, а вовсе не критика. От того, что вы сообщите подруге, что она растолстела, а её муж ходит налево, крепче ваша дружба не станет. А вот когда подруга решит сесть на диету, поддержать эту идею, или позволить ей от души «костерить» мужа, если она узнает о его поведении — совсем другое дело.

Ошибка 4: вы завидуете достижениям друзей

У Ани прекрасная работа и карьера идёт в гору, Мила очень удачно вышла замуж во второй раз, а Вика похудела на 25 кг, в то время как вы разнесчастные три кило уже пять лет скинуть не можете. Ну и как тут не завидовать? Очень просто! Подумайте о своих личных достижениях. Допустим идею «перейвыйти» замуж мы отметём, но начать вести здоровый образ жизни и скинуть свои несчастные 3 кг вы точно сможете. Как и устроиться на работу. Или, наоборот, стать самой крутой домохозяйкой в мире, если вы вообще не хотите работать. Так или иначе, успехами друзей можно вдохновляться, вместо того, чтобы завидовать им.

Ошибка 5: вы завышаете ожидания

Мы все родом примерно из одного детства, где нам говорили, что «друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Но с годами дружба меняется, хотим мы этого или нет. И не всегда друзья могут откликаться по первому вашему зову, не всегда они могут быть с вами именно тогда, когда это необходимо. Потому что у них уже тоже семьи, дети, работа и хлопот полон рот. Дружить — это уметь прощать и знать, что человек не перестаёт быть другом только от того, что ваша дружба больше не напоминает юношеское братство. И да, позвоните подруге, она, наверняка, соскучилась.