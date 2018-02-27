Табу для знаков зодиака, мечтающих о карьере

Треть своей жизни человек проводит на работе, и каждый из нас за это время всеми силами пытается подняться по карьерной лестнице, стать лучше. И если одним благоволит удача и кресло руководителя уже в шаге от них, то другие год за годом протирают один и тот же стул. Дело не в том, что вторые — глупые, просто они используют далеко не самые сильные стороны своего характера. Овен

Кого-то Волшебник Оз наградил силой, кого-то мозгами, а вот мисс Овен получила решимость и амбиции. При этом градус самоуверенности время от времени зашкаливает настолько, что упираясь носом в потолок и выгнув спину колесом, важная Овен раздает указы направо и налево, забывая, что она — обычный клерк. В такой момент Овну необходимо иметь под копытцем коробку стеснетина, дабы понизить уровень амбициозности. И это далеко не единственная карьерная ошибка, которую Овен может совершить, а потом забыть и повторить. Рогатый, к примеру, очень любит все решать за всех сам. Не повезло бедняге столько знаний за собой таскать и везде быть идеальным. Телец

Телец обычно собирает все карьерные «грехи»: целеустремленность, упорство, любовь к кропотливому труду, коммуникабельность, мобильность. А так, как Телец уверена, что на всем белом свете умнее нее нет никого, то она еще и истерически самостоятельна. До неприличия самостоятельна. «Да-да, все будет сделано по плану», — говорит Телец, а сама, ухмыляясь глупости начальника, корректирует документы по-своему. Близнецы

Близнец — реальный человек-ртуть. За секунду она может выполнить длиннейший список дел, а потом взять в руки кружечку кофе с пончиком и наблюдать за тем, как другие, вспоминая калейдоскоп матерных слов, бегают и ничего не успевают. Не просите Близнеца раскрыть свою тайну — все равно не расскажет. Мы пытались. Хотя, оно вам надо? Браться за все дела, выполнять все раньше срока, а потом понимать, что копнули вы неглубоко, ни в чем не разобрались и теперь все переделывать. То-то и оно, уж лучше бегать, проклинать весь белый свет, успевать к дедлайну с языком за пазухой, но выполнять работу идеально. Рак

Все мы помним, насколько Ракам в жизни не повезло: они бедные, несчастные делают для людей все, а эти гады отвечают всего лишь улыбкой, никакого воспитания, гореть бы всем, да не сгорать. И не стоит удивляться, если в супермаркете или в кинозале вы увидите горько плачущую Рака, вполне возможно, что кто-то просто не сказал ей, что сегодня она выглядит просто потрясающе. Похожая история может случиться и на работе, когда коллега посмотрел не так, принтер документ запорол, кофе мимо чашки налился и т. д. Причин много, слез не напасешься. Лев

Если меньшие братья Львов могут уворачиваться от руки хозяина или, наоборот, ластиться, то гигантская кошка уроки хитрости явно прогуливала, поэтому рабочая гибкость у Львиц отсутствует. Она чувствует себя важной везде, и если в компании Львица занимает низкую должность, то она обязательно увидит грязное пятно, потом найдет уборщицу и покажет ей, как нужно мыть пол правильно. В общем, Львица сама себе начальник, сама себе господин, а эти там боссы ничегошеньки в работе не мыслят. Увольнение? Валяйте! Если подумать, работу всегда можно найти, на худой конец дома кухней, уборкой и детьми тоже кому-то нужно руководить. Девы

Маниакальный перфекционизм — первый, но не самый важный пункт, на который Девы обязаны наложить табу, если хотят подняться хотя бы на ступеньку выше к руководящей должности. Еще один «грешок» Дев — чрезмерная осторожность, которая порой доходит до безумия: при разговоре с руководителем смотреть в одну точку, отвечать одним и тем же тоном, в туалет ходить по расписанию, ярких эмоций с коллегами не проявлять. И если даже мысль о том, что риск — важная вещь в работе неожиданно придет на ум Деве, она, трясущимися руками, запьет успокоительное и попытается быстрее выбросить этот срам из головы. Весы

Работа для Весов — большая песочница, в которой с Близнецами можно вспомнить, как отжигали в молодости, с Раками сходить в столовую, а со Скорпионом промыть косточки Близнецам и Раку. Эх, не работа, а мечта! Но до первого замечания руководителя в лице Овна. А Овнов мы знаем: где первое, там и третье замечание. Поэтому ничего у безумно дружелюбных Весов с карьерой не срастется, пока приоритеты не будут расставлены правильно. Но если Весы таки поставили на карьеру, то держитесь все: смены даже в выходные, крепкая дружба с руководителем и неспешное перешагивание на мягких лапках через головы коллег. Скорпион

Скорпион как Чихуахуа: не трогай — не тявкнет. Урок этот выучили абсолютно все родственники и знакомые Скорпионов. Но что же делать работодателям, которые понятия не имеют, что за странная дама с дергающимся глазом и гитарой в руках делает в приемной? Ответ прост — Скорпион пришел на собеседование. Ну и что, что вакансия SMM, а по образованию она кондитер? Ну и что, что отвечать на вопросы песней не приемлемо? «Я художник, я так вижу», — пропоет Скорпион и, разобьет гитару о стол, покажет всем присутствующим симпатичную попу и хлопнет дверью. Вывод: руководителям нужно сразу спрашивать зодиакальную принадлежность у кандидата, а Скорпионионкам — не отпугивать руководителей своими безумными идеями и бешеной бурей эмоций, а еще спокойно реагировать на критику. Стрелец

Еще один проповедник хаоса и безумия Стрелец в рукаве держит целую колоду интересных качеств: огненный нрав, целеустремленность, активность, трудолюбие и т.д. И если в жизни эти черты характера на вес золота, то в работе Стрелец то и дело спотыкается о них. Дефицит терпения и безрассудство во всем правят балом, а бедняга-Стрелец все не может понять, почему работа мечты уходит все дальше за горизонт. Козерог

Несмотря на то, что у Козерогов есть все шансы сесть в кресло руководителя, риск для рогатых — бубонная чума. Приходить на работу к 6 утра — ничего страшного, работать по выходным — это же круто, слушать необоснованные замечания от начальника — он во всем прав, не зря же он начальник. Козерог найдет оправдание всему и будет терпеть ненавистную работу, даже если ему скажут, что компания перешла на 24-часовой рабочий день. Конечно, шило на мыло глупо менять. Водолеи

«Сама, сама, сама…» — индивидуальная мантра Водолея. Она сама все сделает, не нужны ей ваши медвежьи услуги, вы ничего не умеете. Водолей — умница-разумница знает все лучше вас, а Эйнштейн и да Винчи — ее дальние родственники, просто это еще не доказано, но Водолей найдет доводы, не сомневайтесь. Самостоятельность, граничащая с безумием, ни к чему хорошему Водолеев не приводит. Чаще всего бедняжки топчутся на месте, грезя о руководстве. Рыбы

Кто метит в кресло начальника, кто хочет зарплату побольше, кто планирует устроиться в крутую компанию, а Рыбкам ничего не нужно, Рыбки буль-буль. Эти дамочки могут вечно заниматься рутиной работой и получать от этого настоящий кайф. Стоит ли тут говорить о том, что повышение им никогда не светит?