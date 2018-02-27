5 женских страхов в отношениях: как бороться?

Любовь, привязанность, близость — все это, казалось бы, должно только радовать. Но зачастую отношения в паре вызывают серьезные страхи. И именно они, а вовсе не дурной характер, мешают нам быть счастливыми и наслаждаться жизнью.

Страх одиночества

Этот страх толкает продолжать отношения, которые давно себя изжили. Стремительно начинать новый роман после болезненного разрыва. Жизнь кажется катастрофой, если рядом нет партнера. Не обязательно любимого или хотя бы подходящего — хоть какого-нибудь.

Что делать? Как ни банально звучит, главная задача — стать самодостаточной. Для построения здоровых отношений это едва ли не самое важное условие. Ведь тогда партнер будет нужен не как зритель и утешитель, а просто как человек. Привычка замалчивать

«Над отношениями надо работать», «Любовь стоит беречь», «Настоящее чувство все простит» — если эти фразы превращаются в ежедневную мантру, союз вряд ли можно назвать счастливым. Почему же мы не решаемся поговорить о том, что нас тревожит? Высказать мнение, отличное от точки зрения партнера?

Что делать? Замалчивание проблемы может постепенно подтачивать пару изнутри. Наступит момент, когда прятать голову в песок не получится: невысказанное вырвется наружу и тогда плохо будет всем. В общем, с какой стороны ни посмотри, потакать этому страху бесполезно. Иначе он как раз и станет причиной разрыва. Страх эмоциональной близости

Влюбилась в женатого. Или в холостого, но живущего в Австралии. Те, кто регулярно завязывает отношения с недоступным объектом, вероятно, испытывают неосознанный страх близости. Он часто формируется у детей, чьи родители вели себя жестоко, непредсказуемо и не давали чувства защищенности.

Гамофобия — страх перед женитьбой. Человека пугает не только мысль о том, чтобы узаконить отношения, но и сама идея свадьбы Боязнь оказаться отвергнутой Что делать? Прорабатывать проблемы с психологом. Ведь если далекий друг вдруг неожиданно переедет из Австралии, женщина быстро отыщет в нем «смертельный» изъян, спровоцирует конфликт и скоропалительно закончит роман.

Всем нам важно выглядеть хорошо в глазах окружающих. Но когда это становится главной задачей, а осуждение или просто равнодушие — трагедией, можно говорить о страхе отвержения. Такие люди с трудом переносят кажущийся или реальный негатив со стороны коллег. А недовольство партнера просто загоняет их в тупик. Во всех ошибках и конфликтах «отверженный» винит себя.

«Сбежавшие» женихи и невесты часто вырастают в семьях, где родители постоянно ссорятся Страх ответственности Что делать? Для избавления от этого страха важно понять, что оценка окружающих не делает тебя хуже или лучше. Людей много, и они разные: кому-то не будешь нравиться никогда, как ни старайся, а кто-то полюбит и не обратит внимания на недостатки.

Такие люди до последнего оттягивают брак, а в отношениях ценят легкость и отсутствие обязательств. Это не эгоизм. Причина, как обычно, в детстве. Когда родители не обращают на ребенка внимания, ему приходится создавать вымышленный мир. По-детски идеальный — полный развлечений и радостей. И, в отличие от реального, настолько комфортный, что выходить из него не хочется ни в 20, ни в 50 лет.

Что делать? Работать с психотерапевтом. Начиная с небольших «взрослых» дел и добиваясь успеха, можно постепенно принять и даже полюбить реальность.