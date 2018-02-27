Назван тип женщин, не склонных заводить семью

Исследователи из Канады установили: женщины, не имеющие семью и детей, отличаются общим качеством, а именно тем, что были рождены своими матерями в позднем возрасте. Чем старше женщина, когда она рожает, — тем выше вероятность того, что ее дочь буде одинока или бездетна, заявили авторы работы.

Необычную корреляцию установили сотрудники Университета Макгилла. Ими были учтены данные 43 000 женщин в возрасте 44 лет и старше.

Оказалось, что женщины, родившиеся у матерей старше 35 лет, — на 40% чаще были впоследствии бездетными по сравнению с женщинами, которых рожали матери в возрасте 20+.

Исследования с участием животных также показало, что возраст самок при появлении потомства может влиять на репродуктивные черты следующих поколений. К примеру, выяснилось, что пожилые самки мышей производили на свет мышей-дочерей, у которых позднее часто возникали проблемы с плацентой.

«Пока нельзя точно сказать, являются ли полученные результаты следствием биологии, поведения, социально-экономических факторов или сочетания данных факторов, но дальнейшее изучение влияния материнского возраста на рождаемость потомства заслуживает особого внимания»,

— поделились мнением специалисты.

Ранее ученые из Лондонского Университета констатировали, что интеллектуальные способности ребенка зависят от возраста его матери к моменту родов. При этом удивительным открытием стало то, что дети, появившиеся на свет у матерей в 35-39 лет, проявляли наивысшие когнитивные способности. Кроме того, существует связь между вероятностью возникновения рака груди у женщины и возрастом ее матери в момент родов.