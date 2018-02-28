Бешеные психи: как злятся знаки зодиака

Абсолютно все мы безумно страшные в гневе: одни начинают плакать, другие раздувают щеки как у хомячка, третьи — кричат, переходя на ультразвук. Ох, жуть как страшно. Мы решили раскрыть глаза знакам зодиака на то, как выглядит их ярость и напомнить, что любовь — лучшее лекарство от недоброжелателей. Рыбы

Блаженные Рыбки, которым в этой жизни ничего не нужно и никуда не надо, в гневе превращаются в акул, готовых разорвать всех вокруг, и если не задобрить зубастую бокальчиком винишка, то через пару часов их злость обращается во внутрь. Маленькие пираньи начнут жрать себя, похрустывая для начала хвостовым плавником. Зрелище не из приятных, скажем мы вам. Чтобы не случилось непоправимое, и Рыба не добралась до головы, подставьте ей свое плечо выплакаться, а позже заверните в первый попавшийся плед и оставьте так на ночь. Утром Рыбка вновь словит дцен и будет радовать всех умиротворенным видом. Водолей

Всегда развеселые Водолеи в конфликты ввязываются только тогда, когда обидчик начинает ее есть, не снимая шкурку. Но и тут агрессии не дождешься: покрасневшая от злости Водолей обычно уходит в астрал и блокирует своего обидчика на долгие годы. Ну как блокирует, она просто уверяет себя в том, что добрый друг умер. Умер давно и мучительно, а вспоминать покойных — нехорошо. Козерог

Злые Козероги — миленькие хомячки, которые, надув щечки, делают вид, что все нормально, никто и не обижен. Но играть с этим состоянием и постоянно спрашивать «Милая, ты не обиделась?» не стоит. Милую это может превратить в бешеную морскую свинку, которая раскроет зубастую пасть, ам, и откусит палец по локоть. Уже после, опомнившись, забинтовывая оставшуюся часть руки обидчика, Козерог простит мерзавца и непременно скажет, что была лучшего о нем мнения. Стрелец

Искренняя и добродушная Стрелец становится бешеным психом за считанные секунды. Вот она, душенька, смотрела на Овна влюбленными глазами, но Овен непристойно пошутил, естественно, задел чувства Стрельца — держитесь все: гром и молнии начнут метать даже в тех, кто не при делах! На всякий случай предупреждаем: бегом вы не спасетесь, просто примите свою смерть достойно, высказав все наболевшее Стрельцу, пока она рассчитывает траекторию полета молнии до вас. Скорпион

Скорпион хорошая, добрая и милая только тогда, когда спит зубами к стенке. В остальное время она — ящик Пандоры, который открывается по своему хотению раз 20 на дню. Тот, кто в момент микроапокалипсиса оказался рядом, сгорает в считанные секунды, при этом по собственному желанию, чтобы не мучиться, другие же подвергаются страшным пыткам на любой вкус, начиная от словесных унижений, заканчивая четвертованием. В живых никто не останется! Весы

Истинные миротворцы Весы разыскивают гармонию везде, где возможно. Даже кружечка утреннего кофе должна быть приготовлена в идеальных пропорциях, чтобы он получился чертовски хорошим. Но чрезмерная эмоциональность постоянно подводит настроенных на мир во всем мире Весов. Они долго закипают, но так и не свистят, и, уже раскрасневшиеся от злобы и досады, предпочитают быстренько смыться от недруга, кинув через плечо пару «ласковых» обидчику. Кстати, про колкие комментарии — будьте осторожны, у Весов на каждого знакомого целая картотека «грешков», и в случае разногласий, один из них выплывет моментально. Радость вам, если в этот момент, вы с Весами будете наедине, иначе позже придется объясняться с Овном и Близнецами, почему вы год назад смеялись над их принципами. Дева

Увидеть Деву злой и разъяренной можно только в страшном кошмаре. В реальности же она спокойна как удав и терпелива как слон. Но не стоит проверять нервы Девы на прочность, они все же не титановые. К тому же все дамы каждый месяц превращаются в девочку из фильма звонок, одержимую беспорядочными убийствами. К слову, дамы в режиме убивать всех и всюду семь дней ждать явно не станут. Лев

Стрелец двузначно посмотрел, Козерог нечаянно толкнул, Рыбка прошла мимо — королевскую кровь может выбесить абсолютно все. А если Львица зла, то она воспользуется всеми средствами своей натуры, чтобы закатить легендарную сцену: истерика, беспорядочное отрывание конечностей, дикий рев, крушение всего вокруг — этот скандал все запомнят надолго. Немудрено, что после конфликтной ситуации у окружающих нет другого выхода, как благоволить безудержно талантливую Львицу. Рак

Вечно недолюбленая, недооцененная и на всех обиженная Рак и сама порой понимает, что ведет себя глупо, но ничего не может с этим поделать. Пассивно-агрессивная тактика — самая первая и еще возвратная стадия злости Рака. Дальше идет полнейший игнор, потом молчаливая угрюмость, а тут уже слезы водопадом полились, истерика прискакала — все, Рак разочарована во всем мире и всех человеческих существах. Если вы до сих пор не обратили на Рака внимание, не прижали ее к своей широкой груди и не погладили по головке, то она, умываясь слезами, переходит на последнюю стадию — ложиться на пол умирать. Обычно выбирает она людное место, чтобы ее побыстрее спасли. Близнецы

Злить Близнецов, словно играть в русскую рулетку: либо пронесет, либо убьет. Если вдруг Близнец переменил свою веселость на меланхоличное настроение, значит он уже придумывает самые колкие фразы на ваш счет и через пару минут попытается ранить вас едким комментарием. В том же случаи, когда у Близнеца выпучились глаза, а вена на лбу стала пульсировать чаще обычного, значит вы действительно довели болтушку. Секунда, и шар злости взорвется, забрызгав содержимым всех вокруг. При любом раскладе вы за время ругами напугаетесь до смерти и проклянете тот момент, когда попытались научить уму разуму всезнающих Близнецов Телец

Разозлить миролюбивую Тельца по-настоящему смогут лишь особо талантливые. Но, обычно, на это дело идут на всю голову больные психи, понимающие, что уже подписали себе смертный приговор. Дабы спасти идущих на смерть, Телец намекает обидчикам, что еще секунда и грядет апокалипсис. Нет-нет, Телец, естественно копытца марать не станет, он начнет давить обидчиков морально, а позже обидчики, разочаровавшиеся в себе, начнут давить себя сами. Пара минут и один уже взялся за лезвие, другой через трубу накидывает удавку. Если что, Телец предупреждал. Овен

Темная сторона Овнов — капризный ребенок, который доведет до истерики даже безмерно терпеливых Дев. Овен ни за что не начнет скандал первой, по ее мнению. Во всем, естественно, будет виноват тот дядя, который толкнул ее плечом и сломал несколько ребер. Вы спросите «Как такое возможно?». Овен умеет. Обвинив во всем другого, рогатая будет выпрашивать моральную компенсацию и ныть, ныть и ныть. В итоге она, конечно, добьется и моральной компенсации и физической, и бесплатного сертификата в салон красоты, и конфет целый мешок — ложно обвиненный сделает все, чтобы Овен, наконец, отстала от него.