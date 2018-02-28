Зодиакальный секс: прогноз Василисы Володиной

Сегодня с помощью «Астросалона» мы «откинем покрывало Венеры» и взглянем на самую интимную сторону жизни всех 12-ти знаков зодиака — сексуальные отношения.

Овен

Секс для этого зодиакального знака — первая глава любого романа. Именно он помогает импульсивным Овнам и Овнихам по-настоящему узнать нового знакомого (знакомую) и оценить, стоит ли продолжать отношения дальше. Они не понимают длительных платонических ухаживаний, стараясь как можно быстрее «прыгнуть в дамки» — то есть в постель. А уж если с интимной точки зрения партнер «не подкачал» — розовая романтика приложится после!

Она: очень игривая и пылкая любовница, которая обожает комплименты, но активные действия мужчины ценит гораздо больше. Если же активность запаздывает, уверено берет инициативу в свои руки, не боясь показаться слишком смелой. А чтобы поддержать ответный пыл кавалера, дама-Овен частенько взбадривает любимого порцией ревности.

Он: может по заказу превратиться в самого нежного, страстного и романтичного любовника на свете — именно такого, который требуется в данной ситуации. Если, конечно, партнерша вовремя сделает этот «заказ» — то есть скажет ему прямо «в лоб», чего она ожидает от сегодняшнего вечера — намеков и околичностей Овен не понимает.

Телец

Представители этого знака известные любители «сладенького», которые никогда не отказывают себе ни в одном из плотских удовольствий. А уж Секс для них — удовольствие с большой буквы, которое они почитают как источник неизведанных ощущений.

Она: знает все приемы соблазнения мужчин без учебных пособий, но не готова испытывать свои чары на первом встречном. Тельчихи чувственны, но разборчивы и предъявляют к «близким друзьям» серьезные требования: во-первых, наличие опыта, во-вторых, верность. В смелых эротических экспериментах Тельчихи не участвуют — они им просто не нужны.

Он: фонтана страсти и большого воображения в постели от Тельца не дождаться. Он в довольно прост, и иногда даже примитивен в своих порывах. При этом умение быть терпеливым и никуда не спешить, совершая эротические «забеги на марафонские дистанции», делает мужчину-Тельца просто великолепным любовником.

Близнецы

Несмотря на легковесность и миф о беспорядочных связях Близнецов, этот знак дарит миру очень преданных любовников и любовниц. Они привыкли витать в бесплотных «эмпиреях», а в физическом мире чувствуют себя неуверенно. Поэтому секс с постоянным партнером для них — способ ощутить почву под ногами и почувствовать себя частью реального мира.

Она: в состоянии заменить своему любовнику целый гарем и каждый раз преподносит себя по новому — то внимательной гейшей, готовой побеседовать «до и после» на любую тему, то расчетливой куртизанкой. При этом шелковое белье и тихий джаз не требуются — она будет готова разделить самое спартанское ложе, если мужчина возбудит ее любопытство своей неординарностью.

Он: не выносит секса «по часам», непредсказуем и не терпит однообразия. Иногда кажется, что, занимаясь любовью, Близнец больше удовлетворяет свой интерес, чем желание. При этом он болезненно боится поражения и может впасть в глубокую депрессию от одного намека, о его недостатках.

Рак

Обычно эти «зодиакальные затворники» очень дорожат семейными узами, но голос страсти и пожар в крови легко заставляют их сворачивать на «левую» дорожку. В чем же причина такой непоследовательности? Дело в том, что большую часть времени Рака ведет по жизни инстинкт самосохранения. Но как только начинает говорить любовь, голос другого инстинкта — продолжения рода — перекрывает все страхи и предосторожности, а заодно и голос разума.

Она: редко делает первый шаг, поначалу застенчива, но готова выполнить все желания любимого человека, так как находится под его безраздельным влиянием. Со временем от застенчивости не остается и следа — «Ракиня» становится абсолютно раскованной, освобождаясь от всех ограничений.

Он: может быть настолько непосредственным в постели, что сравнение с животным напрашивается само собой — инстинкты не терпят ограничений. При этом Рак очень терпелив и дьявольски настойчив — в общем способен «уломать» любую понравившуюся красавицу и добиться от нее желаемого.

Лев

Яркие, активные и артистичные внешне, в постели Львы очень уязвимы. А все потому, что секс — единственная сфера, где невозможно убедиться в собственном превосходстве над другими. Поэтому Львы и Львицы редко проявляют инициативу, ожидая первых шагов от партнера и, что называется, «любят ушами» — постоянно ждут комплиментов и заверений в собственной неотразимости.

Она: не затрудняет себя тем, чтобы соблазнять кого-то, считая что и так привлекает всеобщее внимание. Львица безошибочно выбирает в любовники тех мужчин, которые готовы безраздельно подчиняться, признавая ее королевский статус и не слишком утруждать эту «царственную персону» в постели. Ощущение собственной силы и лень — ее главные черты.

Он: привык получать от жизни и от секса в том числе все, чего пожелает, поэтому женских отказов и скромности не приемлет. Если дама не настроена на близкие отношения, зачем было вообще приходить на свидание? Неутомимость Львов в постели их безусловный плюс, а минус — властность, доходящая иногда до агрессивности.

Дева

Не смотря на принципиальность и привитые с детства нормы морали, Девы способны пуститься во все тяжкие, если речь идет о сексе. Они всегда пылкие любовники и любовницы, но… ненадолго! Заботы не дают долго «валяться» в постели — а забот у Девы хватает всегда, ее девиз — «Делу время, потехе час» и отменять ради «потехи» дело Девы не намерен. А любовникам остается покорно ждать.

Она: не любит стремительных и слишком напористых мужчин, предпочитая, чтобы ее завоевывали постепенно. При этом Дева абсолютно реальна и понимает, что ухаживания — всего лишь прелюдия к «главному». А отойдя от любовной горячки, она критично обдумает очередной сексуальный опыт, сравнит с предыдущими и мысленно «поставит оценку» возлюбленному.

Он: не стремится сразу перейти к близким отношениям и позволяет потенциальной партнерше узнать себя получше. В постели мужчина, рожденный под знаком Девы, настоящий экспериментатор, очень рассудочный — иногда даже циничный, но прекрасно контролирующий ситуацию и готовый на все ради удовольствия партнерши. Потому, что прочитал в умных книгах, что таким и нужно быть.

Весы

В эротических играх, как и во всем другом представители этого знака эстетичны до аристократизма. Вот уж кто умеет подготовить и провести романтический вечер «на уровне» ! Но всех леди и джентльменов (иначе не назовешь), рожденных под знаком Весов, секс чаще интересует как еще один способ выражения чувств к любимому человеку. Есть любовь — удовольствие приложится.

Она: настоящая гранд-дама, уверенная в своей сексуальности и неотразимости, чудовищно разборчива и никогда не кидается в объятия первого встречного. Да что там первый встречный! Немытая голова давнего возлюбленного может быть непреодолимым препятствием для романтической ночи. Партнеру иногда проще выключить свет, чем угодить ее строгому вкусу.

Он: занимается «этим» словно вкушает сладкий десерт, обязательный после вкусного ужина. И десерт этот обязан быть самым привлекательным на свете — мужчина-Весы любит глазами, стремясь только к самым изысканным женщинам. Его счастливую любовницу ждут утонченные ласки, но не часто — много сладкого, как известно вредно.

Скорпион

Они по праву считаются самым сексуальными обитателями зодиакального круга. Секс для них — один из немногих способов «правильного» существования, когда нервы на пределе, а эмоции бьют фонтаном. При этом Скорпионы и Скорпионши обладают прямо таки маниакальной верностью своим любовникам, оторвать от которых их может только более сильная страсть.

Она: могла бы стать учительницей любовных премудростей, если бы не была так требовательна и склонна к излишествам одновременно. Этот коктейль поначалу нравится ее партнерам, но довольно быстро начинает утомлять. Она убежденная «активистка» и «слабака» в своей спальне не потерпит.

Он: в душе мужчины-Скорпиона страстность соединяется с глубиной чувств, а умение слиться с партнершей в любовном экстазе не мешает полностью контролировать ситуацию. Одним словом — не человек, а огнедышащий вулкан. Единственный его недостаток в постели — Скорпиона просто невозможно удивить, все это он уже проходил!

Стрелец

Этот сыны и дочери огненной стихии воспринимают самые интимные моменты жизни как интересное приключение , а потому вечное «путешествие» от одного сексуального партнера к другому для них обычное дело. Этот поиск приключений никак не связан с их любовью — просто так нескучно жить.

Она: склонна потакать своим капризам, в том числе и сексуальным, а о радостях партнера заботится гораздо меньше, часто воспринимая его только как инструмент собственного удовольствия. Ее девиз — предельная обнаженность чувств и намерений. Дама-Стрелец не скрывает своего интереса к мужчинам, а в обмен на чувственные радости щедро одаривает их своим оптимизмом и раскрепощенностью.

Он: похож на бабочку, которая порхает над цветочным лугом, собирая нектар со всех доступных цветов сразу. И в каждом таком «цветке» он ищет свой идеал, попутно получая удовольствие. Секс никогда не надоедает ему, но (увы!) это тот случай, когда количество подменяет качество.

Козерог

Скромные и сдержанные в троллейбусе и на работе, в постели они — истинные творцы: пылкие, изобретательные и умеет быть по-настоящему обольстительными, используя внешнюю холодность и сдержанность в качестве «приманки». Но секс для них не главное — он всего лишь способ привязать к себе любимого человека , желательно навечно.

Она: почти неприступна, но это только кажется. На самом же деле ее душа — это гремучая смесь эмоций и упорядоченности. Женщина-Козерог способна методично спланировать самую бурную ночь любви на свете, используя ее для того чтобы добиться жизненной стабильности и чувства защищенности.

Он: всегда лидирует в паре и задает тон отношениям. Как он спланировал — так и будет. Сам же не склонен подстраиваться и уступать, а зачастую просто не видит чего хотела бы от него любимая. В глубине души мужчина-Козерог свято уверен, что она жаждет того же что и он — отдаться ему безраздельно и навсегда.

Водолей

Всегда воспринимает секс как крайнее проявление дружбы и результат доверия. Если взаимопонимание достигнуто и есть общие взгляды на жизнь — Водолеи готовы на интимное продолжение, если нет — отношений просто не будет.

Она: предпочитает быть «подругой всей жизни», а не просто объектом сексуального внимания на одну ночь. Животные страсти ей непонятны, романтизм чужд, а забота о ближнем становится причиной новой связи едва ли не так же часто, как и чувство дружбы.

Он: на этапе флирта общаться с ним легко и приятно, а вот только доходит до «дела» … Он больше интересуется техникой секса, позициями и методами, не проявляя романтизма и эмоций — боится показать неопытность и не соответствовать ожиданиям любимой. Вот и получается, что заботясь о «качестве» секса он иногда сам же его и портит.

Рыбы

Только интимная жизнь дает Рыбам возможность наиболее полно выразить свои эмоции и почувствовать, что в житейском море они не одиноки. Примерять же маску своей «половинки» они часто пытаются на мало знакомых людей, проявляя больше сентиментальности, чем страсти. А «повысить градус отношений» способно только настоящее чувство.

Она: жалостлива и эмоциональна до неразборчивости, а потому часто ошибается в мужчинах, беззаветно пытаясь через секс обрести идеальную любовь.

Он: в женщинах ищет отражение «Великой матери», находя властных подруг и во всем им потакая, иногда в ущерб собственным интересам.