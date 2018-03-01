10 привычек, убивающих в вас сексуальность

Большинство современных женщин, настолько заняты бытовыми проблемами, что у них совершенно не хватает времени подумать о себе любимой. И вот ты сидишь, наблюдая из далека, как мужчина твоей мечты бросает жадные взгляды на шикарных красоток, которые всегда во всеоружии. Вопрос, ну как им это удается? Кааак? Такое впечатление, что их вообще нельзя застать врасплох. Даже если заявиться к такой даме в три часа ночи, она предстанет перед спонтанным кавалером в сексуальном пеньюаре с идеально гладкой кожей, причем во всех местах!

По-настоящему элегантные и стильные женщины — не обладают сверхспособностями, просто они хорошо подготовлены, любят свое тело и осознают всю силу настоящей сексуальности. И так, давай разберемся, какие черты характера способны заставить мужчину бежать точно в противоположном направлении от тебя.

Вульгарность

Если сегодня ты решила, что недостаточно сексуальна, не нужно в тот же миг менять повседневный стиль, с которым у вас серьезные отношения чуть ли не всю жизнь, на максимально откровенный.

Учитывая неопытность в данном вопросе, ты рискуешь промахнуться, создав себе роковой, вульгарный образ, а он непременно привлечет в твою жизнь некачественную мужскую аудиторию.

Поэтому, если у тебя нет личного стилиста, способного грамотно создать элегантный образ, постарайся самостоятельно углубиться в мир моды и красоты, а затем, плавно двигайся в нужном направлении. Такой подход непременно избавит от лишних ошибок.

Неуверенность в себе

Дома, наедине с собой, ты можешь играть любые роли, к примеру, побыть богиней с высоким самомнением или несчастной отчаявшейся женщиной, потому что считаешь, что недостаточно хороша. Но рядом с мужчиной ты должна быть олицетворением уверенности в своей абсолютной очаровательности.

Когда женщина считает себя недостойной иметь самое лучшее, мужчины быстро считывают этот настрой и как правило отстраняются. Неуверенность в себе убивает даже намек на сексуальность, в прочем, как у женщин, так и у мужчин. Можешь не сомневаться, ни один кавалер не захочется добиваться девушку, которая не осознает свою ценность, отношения с такой спутницей тяготят и совсем не радуют.

Поверь в то, что ты достойна быть счастливой, и ни с кем ни будь, а с самым лучшим мужчиной в мире! Не стесняйся демонстрировать уверенность в себе и в должной мере проявлять сексуальный потенциал.

Самовлюбленность

Безусловно, нужно относиться к себе с любовью, но не доводить дело до крайностей, когда нарциссизм — это твоя характеристика.

Хотя мужчинам и нравятся уверенные женщины, их отталкивает, когда эта черта характера выходит на первый план, так еще и в самом утрированном варианте. Отчаянные попытки показать свое превосходство перед всеми вокруг, вызывают у мужчин лишь недоумение и раздражение.

Наигранность

Сексуальная агрессивность и наигранность производят обратный эффект, совершенно не такой, как ожидает девушка. Мужчины понимают, что на них ведется охота, поэтому стараются не попасться «на крючок».

Они не любят, когда их берут штурмом, да и в целом фальшь — не вызывает положительных эмоций. Тем более, если твою игру было легко раскусить. При условии, что разворачивается интересный сюжет, он может тебе подыгрывать, какое-то время, но в этом случае можно не ждать серьезного настроя к вашим отношениям.

Не стоит забывать, природой заложено, что именно мужчины должны добиваться расположения женщины. Лучший способ по-настоящему понравиться — быть собой, ведь претворяться кем-то другим всю жизнь еще не удавалось никому.

Невоспитанность

То, как ты умеешь преподносить себя в обществе, чуть ли не первое, на что обратит внимание мужчина. Для сильного пола очень важно с гордостью представлять свою спутницу друзьям, коллегам, не говоря уже о родителях. Поэтому, нужно уметь быть настоящей леди в располагающих к этому ситуациях и не только.

Это значит, что привычки, которые могут выдать в тебе невежу, должны исчезнуть навсегда. А это, как известно, целое искусство. Например, все время поправлять одежду, колготки, бретельку бюстгальтера, ну или чулки в лифте разрешается только «красоткам» и то при условии, что твой кавалер Ричард Гир

За ужином помни, что ты изысканная дама, а не дирижер, поэтому совершенно не обязательно размахивать столовыми приборами во время увлеченной беседы. Кстати, темы для разговора, инициатором которых планируешь стать ты сама, лучше продумать заранее.

И вот что еще, веселый нрав — это, конечно, хорошо, но здоровое чувство юмора не должно оголять гланды. Поэтому не стоит смеяться над шутками его друзей так, чтобы слышали все соседи. Громкий смех с запрокидыванием головы уместен в обществе лучших подруг.

Неопрятность

Народная мудрость о том, что «встречают по одежке» нисколько не преувеличена. Первое впечатление мужчины формируют опираясь на внешние данные женщины, которые, кстати, очень много могут рассказать о человеке в целом. От сюда вытекает и вторая расхожая фраза — «мужчины любят глазами», что собственно не поддается сомнениям.

Если ему не нравится, как ты выглядишь, вряд ли вы продвинетесь дальше одного ужина, а значит у твоего ухажера не будет шанса оценить твою внутреннюю красоту.

Уход за собой — это работа, обязательный ежедневный ритуал. Приучите себя всегда выглядеть хорошо и опрятно. У тебя будет только один шанс произвести первое впечатление на мужчину своей мечты!

Излишняя откровенность

Мужчинам нравится сдержанность во всем, их настораживают крайности. Хотя бы поэтому стоит помнить о хитрости и воздерживаться от рассказов из серии — сколько мужчин у тебя было за всю жизнь. Это очень плохая идея, поверь.

К тому же, женщина, показавшая все свои достоинства и недостатки, как прочитанная книга, перестает быть интересной. Представителям сильного пола безумно нравятся загадочные женщины, это будоражит их сознание и держит в напряжении, в хорошем смысле этого слова. Его мысли заняты только тобой и совершенно нет дела до твоих конкуренток.

Однако стоит понимать, что быть загадочной — не означает врать либо недоговаривать о чем-то важном своему спутнику. Загадочность проявляется иначе: в самодостаточности, в легкой улыбке, в умении выбирать слегка провокационные наряды и говорить милые шалости на ушко любимого.

Отсутствие чувства юмора

Чувство юмора называется чувством скорее для удобства. На самом деле эта способность увидеть необычное в обыденном, которая связана с IQ, больше свойственна мужчинам и определенно может превратить ботаника в секс-символа.

Не каждая девушка может похвастаться остроумием, но все же над этой областью можно и нужно работать. Как ты уже догадалась, отменное чувство юмора говорит о том, что женщина умная, а эта деталь важна большинству мужчин. Если молодому человеку удалось отыскать девушку, которая способна его рассмешить, он вряд ли ее упустит.

В том случае, когда ты объективно осознаешь, что шутки не твой конек, то понимать его юмор ты должна обязательно. Если промах будет по обоим фронтам — пиши пропало! Однако не стоит притворяться, ведь фальшь всегда заметен, а притворный смешок вызовет лишь разочарование у твоего кавалера.

Грубость

Женщины многогранны и противоречивы, их настроение и поведение может меняться под воздействием погоды или обстоятельств. Но, грубой она быть не должна никогда, в частности, со своим мужчиной.

Если дама относится к той категории у которых дерзость в крови, то мужское подсознание, как бы дает установку, что с такой женщиной можно быть на равных, ее не требуется опекать и оберегать. Она сама постоит за себя, не нужно переживать о том, чтоб случайно не обидеть, ведь она сама обидит кого угодно.

Грубые женщины обычно уверены в себе и не плаксивы, меньше подвержены депрессиям, и обычно имеют чувство юмора. При такой женщине можно запросто загнуть матом, и обратной реакцией будет не недовольная или оскорбленная гримаса, а полное понимание.

Другое дело, когда мужчина видит в тебе женственную, хрупкую натуру и потому жаждет носить тебя на руках, взамен на доброту и ласку в свой адрес.

Меркантильность

Начнем с того, что нормального материального достатка и комфортной жизни хотят не только меркантильные девушки, а абсолютно все люди. Другой вопрос как эта меркантильность выражена. Женщина мужчину оценивает главным образом по двум критериям: сексуальная привлекательность и положение в обществе. Одни женщины более падки на сексуальную привлекательность, не беря в расчет статус партнера, а другие на различные бонусы, которые прилагаются к мужчине.

Если у тебя циничный и расчетливый подход к молодым людям, на здоровье. Но лучше не выражать открытую заинтересованность в его банковском счете. Мужчину, которого нечем тебя удивить, обижать ни к чему, а твоему принцу откровенная меркантильность тоже придется не по вкусу В конце концов, богатые и влиятельные мужчины тоже люди, которые прежде всего хотят, чтобы их полюбили бесплатно.