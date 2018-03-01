Фразы, которые мешают стать счастливым

Как обрести счастье в жизни? Специалисты утверждают: успех зависит не только от социального статуса, таланта, личных качеств и удачного стечения и удачного стечения обстоятельств, но и от лексикона человека. Оказывается, фразы, которые мы произносим в повседневной жизни, «программируют» нас на победу или поражение. Психолог Людмила Артемьева объяснила, чего нельзя говорить, чтобы стать счастливым.

«Я не смогу»

Именно от этой фразу нужно избавиться в первую очередь, чтобы достичь чего-то в жизни. Говоря о том, что вы чего-то не сможете в будущем, вы заранее обрекаете себя на провал. «Эта фраза перечеркивает все попытки стать счастливым, — говорит психолог. — Счастья надо добиваться, но вы же „не сможете“, хотя еще даже не попытались. Замените эту фразу словами „Я обязательно это сделаю“, „У меня получится“ — и вы заметите, как ваша жизнь изменится к лучшему!».

«Я не знаю»

Учиться никогда не поздно. Поэтому, если вы сталкиваетесь со сложной для вас задачей, не говорите, что не знаете, как ее решить. Произнося эту фразу, вы подсознательно запираете себя на определенном интеллектуальном уровне, считая, что выше вам уже не подняться. Столкнувшись с трудностями скажите: «Я выясню, как это сделать», «Я научусь», «Я найду решение».

«У меня нет времени»

Нехватка времени — плохое оправдание для невыполненных планов. Если вы действительно хотите достичь тех или иных целей, вы найдете время на то, чтобы добиться успеха. Из-за «нехватки времени» люди не могут начать заниматься спортом, не устраивают свою личную жизнь, не встречаются с друзьями и не ездят в отпуск. В итоге времени не хватает на саму жизнь, и человек просто существует, не в силах правильно расставить приоритеты.

«Я должен»

Слово «должен» несет в себе отрицательный смысл: человек произносит его, когда делает что-то против своей воли. Поэтому фразы «Я должен стать счастливым», «Я должен найти хорошую работу», «Я должен обрести любовь» сами по себе абсурдны и нелогичны. Забудьте это слово, и вам покорятся все вершины.

«Это невозможно»

«Все, что кажется вам невозможным, уже делал кто-то другой, — говорит Артемьева. — Другими словами, все реально, стоит только захотеть и приложить усилия! Если бы великие люди считали самые грандиозные идеи невозможными, они бы никогда не добились успеха и не стали бы счастливыми. Никогда не опускайте руки».

«У меня не получается»

Часто люди произносят эту фразу, когда делают что-то не идеально. Если сын или дочь не поделились игрушкой в песочнице, они говорят: «У меня не получается воспитывать ребенка». Если произошла размолвка с супругом — «У меня не получается быть хорошим мужем / женой». «Некоторые люди недовольны собой всю жизнь, — отмечает психолог. — Они не могут стать счастливыми, потому что находятся в вечной погоне за абстрактным идеалом. Все совершают ошибки, это нормально и не значит, что у вас что-то не получается. Относитесь к ошибкам как к уроку, который поможет стать мудрее».

«Я слишком глуп для этого»

Люди с низкой самооценкой редко бывают счастливы. Если вы сами считаете себя глупым, то не ждите, что другие люди будут относиться к вам с уважением. Такая фраза обрекает на одиночество и заставляет почувствовать себя действительно никосу не нужным.

«Я толстый / некрасивый»

Критика собственной внешности не поможет вам измениться в лучшую сторону. Такие фразы не мотивируют и даже имеют обратный эффект. «Когда молодая девушка говорит, что она толстая, становится понятно, что она этим недовольна, но уже смирилась, и ничего не будет делать для решения проблемы, — объясняет Артемьева. — Вместо этого она должна сказать: „Я работаю над собой и добьюсь результата“.

»Я не в том возрасте»

Каждый раз, произнося фразу «я не в том возрасте, чтобы… » или «я слишком стар для этого» вы прибавляете себя десяток-другой лишних лет. «Эта фраза характерна для тех, кто уже „доживает“ свою жизнь, не рассчитывая на дальнейшее счастье, положительные эмоции и удовольствия, — говорит психолог. — Если вы действительно хотите объехать весь мир или бросить нелюбимую работу и начать все с нуля, меньше всего надо задумываться о возрасте. Пусть цифра в паспорте не будет помехой для вашего личного счастья».

«Ничего себе»

Фраза «ничего себе» стала устойчивым выражением, которое человек использует в речи, когда чему-то сильно удивляется. Психологи считают, что эти слова — для неудачников, которые несчастливы в личной жизни, не добились финансового успеха и достигли своих целей, потому что «себе — ничего»!