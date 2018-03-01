Чему можно поучиться у феминисток?

Тема феминизма в наступившем году немного поутихла (наконец). И к счастью, уже все представляют себе, что это общественное явление — не про пугающих женщин, не умеющих за собой ухаживать. И не про тех, кто против брака или детей. И даже не про барышень со стремлением достичь больше, чем мужчина. Феминизм дает женщине главное — разрешение на жизнь по собственному сценарию. Хочется сидеть дома с детьми? Сидите! Распознайте в себе эту потребность и покайфуйте как следует с ребенком без метаний «дом или работа», приводящих нервную систему в ужас. Мечтаете о дивной карьере — с командировками, подчиненными и клетчатыми брючными костюмами? Прекрасно. Никто не против! Считаете, что вам не стоит краситься и кроссовки — лучшая обувь на земле? Чудесно! Тем более когда дизайнеры относятся к созданию этой обуви столь же щепетильно, как и ко всей остальной.

В общем, феминизм — это свобода и сегодняшний день в полном его проявлении. Но главное, что феминистки делают предельно хорошо, — так это умеют строить отношения, как это ни парадоксально. И вот почему.

Феминистка отчетливо понимает, что она не девочка, которой нужен взрослый человек для решения проблем. Феминистка — зрелая, собранная женщина с чувством собственного достоинства. Она проработала все существующие паттерны поведения с прошлыми партнерами, проанализировала ошибки (возможно, сумела с собой договориться или посещала психотерапевта). Она отчетливо понимает, что детство давно закончилось, родителей не выбирают и всю ответственность за свою жизнь необходимо брать на себя.

Благодаря первому пункту феминистка умеет быть равноправным партнером в отношениях. Знает, когда стоит дать совет, а где лучше промолчать. Поддерживает мужчину легко, без унижения. Ее не смущает делить расходы пополам — каждый в паре способен взять на себя ответственность. Можно считать такой подход слишком «холодным» или неженственным, но у феминистки нет иллюзорного представления о мужчинах. У нее все работает на взаимности, а это, как правило, приводит к здоровым отношениям.

Несмотря на самостоятельность, феминистки предпочитают сильных мужчин. Эти мудрые женщины никого не выбирают сами — это прямой путь ко встрече с нерешительным неудачником, которого придется «воспитывать», ждать от него решительных действий и прочее. Феминистка видит нытика издалека и, имея определенный опыт, никогда уже не подпустит такого мужчину к себе. Просто чтобы не тратить ни свое, ни чужое время. Игры, эмоциональные качели и прочие психологические закидоны — в прошлом. А в настоящем — только те, кто разделяет ее взгляды и обладает внутренним стержнем.

Феминистка знает, что ей нужно от отношений. Она не боится развестись, если того требует ситуация, также она не рефлексирует на тему возраста и детей. Феминистка делает осознанный выбор и слушает свое сердце. Она в курсе, что решения, принятые головой, нередко приносят разочарования. Конечно, ошибаться может каждый, но быть честным с собой не всем под силу.

Эта женщина имеет четкое представление, что для нее хорошо, а что неприемлемо. Если кто-то готов терпеть измены, то это точно не феминистка. Она не будет тратить нервы на перевоспитание мужчины (это обречено на провал). Если она уверена в том, что выпивающий мужчина — не ее история, то при первом тревожном звоночке она соберет вещи и уйдет. Если в ее системе координат идеальный мужчина — умеющий по-взрослому общаться с родителями, то при провальной ситуации (например, мужчина не отстоял свою точку зрения на семейном обеде) она сделает выбор в пользу своего душевного равновесия и не станет связывать с ним свою жизнь, понимая, чем это обернется.

Феминистка ценит личное пространство и требует того же от партнера. То есть никаких истерик со словами «Ты где?» от нее вы вряд ли услышите. Она же самодостаточный человек, для которого мужчина никогда не будет на пьедестале, да и ее настроение с ним никак не связано. У нее есть хобби, друзья, свои планы наконец. Феминистки хороши тем, что не душат мужчину своей любовью и заботой, как делают девяносто процентов женщин. Более того, они никогда не подумают залезть в чужой телефон или проверять социальные сети. Мир вечных подозрений — не ее мир.

И самое главное, феминистка невероятно ухожена и красива. Она, вопреки распространенному мнению, знает, что такое эпиляция, средства для тела, уходы в салонах. Она знает, что ей идет, и без стеснения носит исключительно те вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры, а не наоборот.

Может показаться, что современная феминистка — это девушка-робот, которая ювелирно подходит к любой теме — от выбора одежды до создания отношений; не ошибается, не прощает, не позволяет дать слабину ни себе, ни другим. Возможно, мы просто не привыкли к тому, что в этом нет ничего плохого. В глубине души мы знаем, что это хорошо. Что важно себя любить и что хватит уже позволять остальным причинять себе боль в любом проявлении. Мы хотим, очень хотим быть феминистками, но пока нам не хватает уверенности или навыков, чтобы ими стать. И, помимо прочтения всевозможных статей по лучшей версии себя, главное все же — претворять это в жизнь, ведь только на практике мы видим настоящие результаты. Ну что, начинаем с пункта номер один?