Тест-предсказание: что вас ждет сегодня

Во все времена людям хотелось знать будущее. Кажется, что тогда можно что-то изменить, чего-то не сделать или, наоборот, совершить необходимые действия, чтобы приблизить успех.

Оракулы, хрустальные шары, печенья с предсказаниями — веками атрибуты определения будущего были и остаются популярными.

Но так ли на самом деле стоит узнавать свое будущее? И всегда ли "подстелить соломку" — удачный вариант?

Мы не предлагаем вам всерьез относится ко всевозможным предсказаниям и слепо следовать сомнительным советам многочисленных гаданий. Попробуем направить свои мысли в позитивное русло. Ведь психологи утверждают, что мысли материальны. Вперед!