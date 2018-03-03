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Тест-предсказание: что вас ждет сегодня
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Тест-предсказание: что вас ждет сегодня 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Во все времена людям хотелось знать будущее. Кажется, что тогда можно что-то изменить, чего-то не сделать или, наоборот, совершить необходимые действия, чтобы приблизить успех.
Оракулы, хрустальные шары, печенья с предсказаниями — веками атрибуты определения будущего были и остаются популярными.
Но так ли на самом деле стоит узнавать свое будущее? И всегда ли "подстелить соломку" — удачный вариант?
Мы не предлагаем вам всерьез относится ко всевозможным предсказаниям и слепо следовать сомнительным советам многочисленных гаданий. Попробуем направить свои мысли в позитивное русло. Ведь психологи утверждают, что мысли материальны. Вперед!
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