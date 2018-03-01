На досуге: как развлекаются знаки зодиака

Выходные совсем скоро, а значит, пора строить великие планы и развлекаться по-крупному. Если вы мечетесь между приглашением в театр от симпатичного незнакомца и предложением подруги взять штурмом бар, то наш гороскоп подскажет вам, на какой досуг готов ваш зодиакальный знак. Овен

Доминируй, властвуй, захватывай Вселенные — жизненный девиз Овна. Но и у прирожденного руководителя должны быть выходные, она же, естественно, устает больше обычных смертных. А досуг у Овна всегда проверенный, ведь на скучный кружок вязания свободные часы рогатая не потратит. Поэтому она с радостью присоединится к шумной компании друзей и поскачет в бар, где будет соревноваться в конкурсе «Кто больше всех выпьет и первым упадет», придираться к беззащитным Ракам, клеиться к Рыбкам. А если к концу недели воодушевление Овна упало до нуля, то можно и на скандальное шоу в интерактивный театр сходить — главное, чтобы после этого всего осталась масса горячих впечатлений! Телец

Телец же не готова тратить время на ваше бесполезное веселье. Приготовить еды на неделю, помыть полы, постирать одежду, старую микроволновку починить — излюбленное времяпровождение Тельца. Почему она ловит от этого кайф — непонятно. Мы же предполагаем, что все Тельцы просто чокнутые, но отлично скрывают это. Только в том случае, если Телец вылизала квартиру до блеска, который сможет ослепить проходящих мимо ее дома незнакомцев, она согласится сходить в театр и насладиться прекрасным, перед этим зарядив себя кружечкой горячего кофе. Близнецы

Связываться с Близнецами вредно и опасно — этот урок жизни никто прогулять не смог. Но совершенно отвязных безумцев это не пугает, они с радостью садятся в карету Близнецов, запряженную гориллами, и отправляются на Марс, танцевать ча-ча-ча с енотами и тараканами и брить брови. Но не одними приключениями сыты Близнецы, они с радостью ввязываются во все интеллектуальные авантюры: дикие квесты, непонятные флешмобы — все сладенько, все для них. Рак

Обозлившаяся на все человечество домосед Рак даже в свободный час не намерена вылезать из своего панциря в реальный мир. Изрядно обругав всех неблагодарных, для эмоционального успокоения она заваривает ромашковый чай, включает романтическую драму и укутывается в плед до того момента, пока не станет скучно. Потом можно вновь поругаться с окружающими ее невеждами. Львы

У больших кис развлечений на целую неделю. Зачем ждать выходных, если затусить можно уже сегодня? Нет-нет, развлекаться можно и прилично — с книгами и высокоинтеллектуальными настолками. Сегодня по расписанию театр, завтра — мастер-класс по акварели, в воскресенье — скалолазание. Ах, не жизнь, а путешествие. Девы

В прошлой жизни Дева явно была дикой козочкой, которая прыгала по горам и щипала травку. Как иначе можно объяснить ее безумную любовь к пикникам на свежем воздухе, паркам и огородным делам? Правильно, реинкарнацией. Если Дева не обнимается со стволом березки, значит она явно гуляет среди ценителей прекрасного по галереям и концертам. Но все эти развлечения Дева позволяет себе только тогда, когда ее дом как новенькая мыльница — блестит, сияет и скрипит от чистоты. Весы

Винные реки, громкая музыка, софиты и неоны: гулять — так по-крупному. Шальная императрица Весы умеет развлекаться на всю катушку. Какие могут быть театры, мастер-классы или выставки, когда на этой планете существуют алкоголь и танцы? Она начинает готовиться к вечеринке или штурму бара уже с утра и получает наслаждение от каждого этапа — и подбор нарядов, и долгий путь до места встречи с подругами, и застолье, и пьяные разговоры.

Единственное, на что Весы может променять приятный вечер в клубе, так это шопинг. Разбрасываться деньгами налево и направо, собрать коллекцию всевозможных ненужных человеку вещей, проводить часы в примерочной — своеобразная терапия, которая действительно успокаивает Весов. Скорпион

Давайте все возьмемся за руки и хором провозгласим, что Скорпионы — эмоциональные садисты. Поверьте, Скорпионы примут это за комплимент. Игра на чувствах и сознании людей — их излюбленное увеселение. Неожиданно, не так ли? Членистоногая выбирает жертву, сверяется со своим маньяческим сюжетом, создает курьезную ситуацию — вуаля, театр жестокости запущен. И когда ничего не подозревающие жертвы пытаются выпутаться из нелепой истории, Скорпион делает себе мохито, ложится в гамак и начинает наблюдать за экспериментом.

Когда «подопытные» понимают в чем дело, Скорпион, уверяя, что она ни в чем не виновата, прыгает с тарзанки, не только, чтобы слинять от разъяренных жертв, но и получить адреналиновый заряд, который, к слову, для нее как наркотик. Стрелец

У азартной Стрельца очень часто срывает крышу, и она начинает затевать споры налево и направо. Поспорить с ребенком о дне смерти рыбки, а с бабушкой о результатах ее анализов — для Стрельца границ нет, в общем-то. На этом развлечения не заканчиваются — это так, разминка. Дальше пойдут игры в покер, спортивные гонки и сафари. Удивительно, но во время своего азартного куража, Стрелец успевает цитировать Ницше и заводить диалоги о критическом рационализме. Козерог

Горная вершина, стенка на скалодроме, холм в парке — Козерог готова взобраться на все, лишь бы под рукой имелось страховочное снаряжение. Это ее своеобразный метафорический путь к успеху или можно просто назвать компенсацией неудач. В любом случае, на скалолазание Козерог готова тратить все свободное время и деньги. Водолей

Вы замечали, что окружающие слушают Водолея, раскрыв рот? Дело не в ораторском таланте, а в суперспособности отдыхать на широкую ногу. Геокешинг, слэклайн, пауэрлифтинг — вы даже слов таких не слышали, а Водолей так свободное время проводит. Но иногда, обычно наблюдая закат с Эвереста, Водолей понимает, что пора сбавить обороты и в следующие выходные заняться интерьером своей квартиры. Странно, но обставлять свое жилище модными безделушками Водолей любит не меньше экстремального спорта. Рыбы

Бедные невротики-Рыбки. Они не могут забыть о делах и проблемах даже в свободное время. Безусловно, гулять по парку, общаться со знакомыми — это хорошо, но у Рыбок уже полгода кот ходит не мытым. Единственное, что в их рыбьей жизни утешает, — фантазии, в которые они окунаются с головой. Но только перед сном, днем слишком много дел.