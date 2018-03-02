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Искаженное селфи заставляет делать пластику
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Искаженное селфи заставляет делать пластику 

Medaboutme.ru 2 марта 2018
Фото: Medaboutme.ru
Ученые и врачи из Университета Рутгерса обнаружили, что стандартное селфи искажает черты лица и заставляет людей обращаться к пластическим хирургам для решения несуществующих проблем.
По данным экспертов в области пластической хирургии, в 42% случаев люди обращаются к ним за изменением формы носа или его уменьшением, ориентируясь на свои селфи, выложенные в соцсетях.
Ученые разработали математическую модель, позволяющую оценить, как и насколько самостоятельное фото искажает лицо. Фотографии для модели отбирались случайным образом среди представителей разных этнических групп и рас.
Исследователи проанализировали, как будет меняться ширина носа на расстоянии 12 дюймов (30 см), 5 футов (1,5 м) и на значительном удалении.
Оказалось, что селфи на расстоянии 30 см увеличивает нос на фото на 30% у мужчин и на 29% у женщин, по сравнению с фотографией, сделанной на расстоянии 1,5 метров.
«При приближении камеры к лицу нос зрительно увеличивается. В результате люди смотрят на свои искаженные фото и принимают решение о поиске косметического хирурга», — объясняет один из исследователей, доктор Борис Пасховер (Boris Paskhover), специализирующийся на пластике лица и реконструктивной хирургии.
Исследование 2014 года подтверждают, что у каждого третьего врача в этой области наблюдается рост числа клиентов из-за публикаций фото в соцсетях.
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