Искаженное селфи заставляет делать пластику

Ученые и врачи из Университета Рутгерса обнаружили, что стандартное селфи искажает черты лица и заставляет людей обращаться к пластическим хирургам для решения несуществующих проблем.

По данным экспертов в области пластической хирургии, в 42% случаев люди обращаются к ним за изменением формы носа или его уменьшением, ориентируясь на свои селфи, выложенные в соцсетях.

Ученые разработали математическую модель, позволяющую оценить, как и насколько самостоятельное фото искажает лицо. Фотографии для модели отбирались случайным образом среди представителей разных этнических групп и рас.

Исследователи проанализировали, как будет меняться ширина носа на расстоянии 12 дюймов (30 см), 5 футов (1,5 м) и на значительном удалении.

Оказалось, что селфи на расстоянии 30 см увеличивает нос на фото на 30% у мужчин и на 29% у женщин, по сравнению с фотографией, сделанной на расстоянии 1,5 метров.

«При приближении камеры к лицу нос зрительно увеличивается. В результате люди смотрят на свои искаженные фото и принимают решение о поиске косметического хирурга», — объясняет один из исследователей, доктор Борис Пасховер (Boris Paskhover), специализирующийся на пластике лица и реконструктивной хирургии.

Исследование 2014 года подтверждают, что у каждого третьего врача в этой области наблюдается рост числа клиентов из-за публикаций фото в соцсетях.