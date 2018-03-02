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Сколько друзей нужно для счастья
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Сколько друзей нужно для счастья 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Сделает ли вас счастливым большое количество друзей?
В начале 90-х известный британский антрополог и эволюционный психолог, профессор Оксфордского университета Робин Данбар предположил, что один человек может поддерживать полноценные социальные отношения со 148 людьми.
Так называемое "число Данбара" объясняет ограничение на количество постоянных социальных связей особенностями неокортекса. Данбар отмечал, что общение с большим количеством людей также требует значительных интеллектуальных способностей. По расчетам антрополога, число социальных связей может колебаться от 100 до 230 человек, но чаще всего максимумом считается 150.
Также по мнению ученого, все эти 150 человек относятся к разным "кругам". В ближайшем круге находятся 3-5 человек, в среднем — около 15, далее количество увеличивается.
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